Что такое постельные клопы?
Постельные клопы — это крошечные бескрылые насекомые, которые прячутся в трещинах и щелях матрасов и рамах кроватей, подушках и стенах. Они питаются кровью людей и некоторых животных.
Постельные клопы днем скрываются, поэтому люди почти никогда не видят их
Они выходят ночью и кусают человека во время сна
Человек от укусов постельных клопов не просыпается, но утром замечает красное, зудящее место укуса
Можно заметить крошечные пятнышки крови или темные пятна на своих простынях или матрацах
Если завелись постельные клопы, это может быть связано с серьезным стрессом, но они не переносят болезни
От постельных клопов трудно избавиться, но в этом может помочь дезинсектор
Если человек остается на ночь в месте, где есть постельные клопы, они могут забраться в чемодан или сумку. После этого постельные клопы могут добраться с человеком до следующего места остановки, включая его дом.
Изображение любезно предоставлено CDC / Гарвардским университетом, д-ром Гари Алпертом (Gary Alpert), отдел комплексной борьбы с вредителями — городские вредители (IPM); д-ром Гарольдом Харланом (Harold Harlan); и Ричардом Поллаком (Richard Pollack) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Как выглядят укусы постельных клопов?
Укусы постельных клопов обычно появляются на коже утром, но они могут не проявляться на протяжении нескольких дней. У человека может быть несколько следов от укусов, располагающихся по прямой линии или группами.
Укусы обычно выглядят как:
Красные, возвышающиеся, зудящие бугорки
Укусы также могут выглядеть как:
Крошечные отверстия
Плоские пятна фиолетового цвета
Волдыри
Следы укусов исчезают приблизительно через неделю. При расчесывании следов укусов они могут инфицироваться.
Как врач может распознать укусы постельных клопов?
Врачи подозревают наличие укусов постельных клопов, если человек просыпается с зудящими бугорками в частях тела, которые укрыты простынями. Убедительным доказательством служат пятна крови на простынях. Возможно, они предложат проверить матрас и трещины в деревянных плинтусах, где стены соединяются с полом. Человек может заметить экскременты клопов или реже самих клопов. Укусы постельных клопов бывает трудно отличить от укусов других насекомых.
© Springer Science+Business Media
Как врачи лечат укусы постельных клопов?
Врачи лечат зуд от укусов, назначая:
крема с кортикостероидами.
антигистаминный препарат.
Как избавиться от постельных клопов?
Лучше всего обратиться за помощью к профессиональному дезинсектору. Специалисты могут порекомендовать:
Провести уборку зараженных мест пылесосом
Выстирать одежду и постельное белье, затем высушить их в сушилке, установив в настройках самую высокую температуру
Нагреть всю комнату до температуры выше 50 °C (122 °F)
Использовать инсектициды (химические вещества для уничтожения насекомых)
Постельные клопы часто устойчивы к распространенным пестицидам (спреям против насекомых).
Как можно предотвратить заражение постельными клопами?
Останавливаясь в отеле или дома у другого человека, держите чемодан или сумку закрытыми и не ставьте их на пол. Постельные клопы любят заползать в сумки, стоящие на полу.