Постельные клопы — это крошечные бескрылые насекомые, которые прячутся в трещинах и щелях матрасов и рамах кроватей, подушках и стенах. Они питаются кровью людей и некоторых животных.

Постельные клопы днем скрываются, поэтому люди почти никогда не видят их

Они выходят ночью и кусают человека во время сна

Человек от укусов постельных клопов не просыпается, но утром замечает красное, зудящее место укуса

Можно заметить крошечные пятнышки крови или темные пятна на своих простынях или матрацах

Если завелись постельные клопы, это может быть связано с серьезным стрессом, но они не переносят болезни

От постельных клопов трудно избавиться, но в этом может помочь дезинсектор

Если человек остается на ночь в месте, где есть постельные клопы, они могут забраться в чемодан или сумку. После этого постельные клопы могут добраться с человеком до следующего места остановки, включая его дом.