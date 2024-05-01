Что такое вши?
Вши — это крошечные насекомые, которые живут на теле или в одежде, а также в постельных принадлежностях. Существует 3 вида вшей: головные, платяные и лобковые.
Вши распространяются при тесном контакте с людьми, у которых вши есть на коже или на личных вещах, например, на одежде или постельных принадлежностях
Основной симптом, причиной которого являются вши — сильный зуд
Врачи ставят диагноз заражения вшами (педикулез), когда они видят их или их яйца на волосах
Обычно врачи лечат педикулез специальными шампунями, кремами или лосьонами, а также рекомендуя постирать одежду и постельные принадлежности
Изображение вшей крупным планом
На теле человека паразитируют три вида вшей. Взрослые насекомые достигают 1/8 дюйма (3 миллиметра) в длину.
Головные вши
Головные вши живут в волосах и на коже черепа. Их, а также их яйца (гниды), можно увидеть в волосах
Они могут легко передаваться от человека к человеку, особенно если эти люди вместе пользуются расческами, шляпами и прочими вещами
Головные вши чаще всего встречаются у девочек в возрасте от 5 до 11 лет, но они могут появиться у каждого человека
Соблюдение правил гигиены не предотвращает появление головных вшей
Основной симптом — зуд кожи головы
Фотография любезно предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Платяные вши
Платяные вши живут на одежде и постельных принадлежностях, а не на теле, но они заползают на кожу, чтобы укусить человека и напиться крови
Чаще всего они встречаются у людей, живущих в густонаселенных или грязных местах
Они передаются, когда люди совместно используют постельные принадлежности и одежду, в которых есть вши
Платяными вшами нельзя заразиться от домашних животных
В отличие от головных вшей, платяные вши могут переносить определенные заболевания, например, тиф
Лобковые вши
Лобковые вши живут в волосах паховой области и промежности, но они также могут жить в волосах на груди, бедрах и лице
Лобковые вши часто называют площицами
Заражение обычно происходит во время полового контакта, но они также могут передаваться при совместном использовании полотенец, постельных принадлежностей или одежды
У детей этот вид вшей может появляться после тесного контакта со взрослым, у которого есть лобковые вши
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Какие симптомы вызывают вши?
Каковы симптомы заражения вшами?
Головные вши может быть трудно обнаружить. Обычно легче увидеть их яйца беловатого цвета (гниды). Гниды прикреплены к некоторым волоскам вблизи от места, где они выходят из кожи головы. У человека можно обнаружить как лишь несколько гнид, так и большое их количество.
При укусе платяной вши возникают небольшие точечные дырочки красного цвета, обычно на коже плеч, промежности и живота.
При укусе лобковой вши возникают точки синего цвета в паховой области или в других местах, где происходили укусы. Лобковые вши обычно легче обнаружить, чем головные вши.
ПОЛ ПАРКЕР (PAUL PARKER)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи могут определить, есть ли у человека вши?
Врачи ставят диагноз вшей, когда находят их или их яйца (гниды) на теле или одежде человека.
Для диагностики головных вшей врачи тщательно расчесывают влажные волосы, чтобы найти живых вшей. Для диагностики лобковых вшей врачи просто проводят осмотр волос паховой области. Чтобы обнаружить платяных вшей, врачи осматривают одежду, особенно вдоль швов.
Как врачи лечат педикулез?
Врачи лечат педикулез разными способами, в зависимости от вида вшей. Но для лечения всех видов педикулеза врач попросит:
Сменить, постирать или отдать в сухую чистку одежду, а также постирать постельные принадлежности хозяйственным мылом в горячей воде
Чтобы вши погибли, предметы, не подлежащие стирке, поместить в герметичные пластиковые пакеты на 2 недели
Лечение педикулеза, вызванного головными вшами
Врачи лечат педикулез у пациента и у всех членов его семьи с помощью специальных шампуней, кремов или лосьонов
Пациент должен использовать шампуни, кремы или лосьоны снова через 7–10 дней, чтобы убить всех вшей, которые вылупились после первого лечения
При неэффективности этого лечения врачи могут назначить лекарственные препараты для приема внутрь
Эти средства убивают яйца вшей, но не удаляют их из волос. Чтобы избавиться от яиц, можно использовать специальную тонкую расческу с частыми зубьями или осторожно извлекать их.
Врачи не уверены, нужно ли не отпускать детей с педикулезом, вызванным головными вшами, в школу Во многих школах существуют собственные правила по этому вопросу.
Лечение педикулеза, вызванного платяными вшами
Врачи лечат симптомы, рекомендуют постирать и отдать в сухую чистку одежду и постельные принадлежности, а также максимально придерживаться правил личной гигиены
Лечение педикулеза, вызванного лобковыми вшами
Врачи лечат педикулез, вызванный лобковыми вшами, с помощью специальных шампуней и кремов, а в некоторых случаях — лекарственных препаратов для приема внутрь
Лечат обоих половых партнеров
Если вши есть на ресницах, можно использовать вазелин в течение 8–10 дней, принимать определенные лекарственные препараты или глазные капли, либо тщательно удалять вшей и их яйца