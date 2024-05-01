Каковы симптомы заражения вшами?

Головные вши может быть трудно обнаружить. Обычно легче увидеть их яйца беловатого цвета (гниды). Гниды прикреплены к некоторым волоскам вблизи от места, где они выходят из кожи головы. У человека можно обнаружить как лишь несколько гнид, так и большое их количество.

При укусе платяной вши возникают небольшие точечные дырочки красного цвета, обычно на коже плеч, промежности и живота.

При укусе лобковой вши возникают точки синего цвета в паховой области или в других местах, где происходили укусы. Лобковые вши обычно легче обнаружить, чем головные вши.