Причиной раздражительного контактного дерматита являются вещества, раздражающие кожу при прикосновении к ним, например:

химические вещества, такие, как очистители водосточных труб и средства для снятия лака для ногтей;

некоторые косметические средства, дезодоранты и мыла;

медицинский спирт;

сильные растворители и отбеливатели;

некоторые растения, например, молочай и перец;

в некоторых случаях, биологические жидкости, например, моча или слюна.

Некоторые люди более чувствительны к раздражителям, чем другие.

Аллергический контактный дерматит — это реакция иммунной системы организма на вещество, контактирующее с кожей. Аллергия может возникнуть на много разных вещей, но наиболее распространенными причинами аллергического контактного дерматита являются:

растения, например, ядовитый плющ;

резина, в том числе латекс;

антибиотики и другие лекарственные препараты, которые наносятся на кожу;

духи и одеколоны;

пищевые консерванты;

некоторые металлы, например, никель и кобальт.

Иногда у человека контактный дерматит возникает, когда солнечный свет попадает на кожу, на которую нанесены: