Что такое контактный дерматит?
Дерматит — это общий термин, обозначающий часто встречающееся раздражение и воспаление кожи.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Контактный дерматит — это сыпь, возникшая из-за того, что человек дотронулся до чего-то, что вызвало реакцию в коже. Вещество может вызвать раздражение кожи (раздражительный контактный дерматит) или аллергическую реакцию (аллергический контактный дерматит).
Раздражительный контактный дерматит или аллергический контактный дерматит могут вызывать тысячи веществ.
Контактный дерматит может возникать в любой период жизни
Если у человека однажды возник контактный дерматит от определенного вещества, возможно, что при прикосновении к этому веществу он будет возникать всегда
Лучшим способом лечения контактного дерматита является избегание вещества, вызывающего его
Прежде чем исчезнуть, контактный дерматит может продолжаться до 3 недель
При прикосновении к сыпи она не передается другому человеку
Что является причиной контактного дерматита?
Причиной раздражительного контактного дерматита являются вещества, раздражающие кожу при прикосновении к ним, например:
химические вещества, такие, как очистители водосточных труб и средства для снятия лака для ногтей;
некоторые косметические средства, дезодоранты и мыла;
медицинский спирт;
сильные растворители и отбеливатели;
некоторые растения, например, молочай и перец;
в некоторых случаях, биологические жидкости, например, моча или слюна.
Некоторые люди более чувствительны к раздражителям, чем другие.
Аллергический контактный дерматит — это реакция иммунной системы организма на вещество, контактирующее с кожей. Аллергия может возникнуть на много разных вещей, но наиболее распространенными причинами аллергического контактного дерматита являются:
растения, например, ядовитый плющ;
резина, в том числе латекс;
антибиотики и другие лекарственные препараты, которые наносятся на кожу;
духи и одеколоны;
пищевые консерванты;
некоторые металлы, например, никель и кобальт.
Иногда у человека контактный дерматит возникает, когда солнечный свет попадает на кожу, на которую нанесены:
Солнцезащитные средства
Лосьоны после бритья
Некоторые парфюмерные продукты
Некоторые антибиотики, которые наносят на кожу
Каменноугольная смола
Масла
Растительные продукты
Некоторые аэрозоли, например, инсектициды
Каковы симптомы контактного дерматита?
К симптомам относятся:
зуд и иногда ощущение жжения или боль;
красная сыпь, иногда с бугорками или крошечными волдырями;
сухость, шелушение или растрескивание кожи, если контактный дерматит у человека продолжается длительное время;
усиление покраснения, мокнутие и отек при инфицировании кожи.
Как врачи могут определить, есть ли у меня контактный дерматит?
Обычно врачи ставят диагноз контактного дерматита на основании внешнего вида сыпи. Тем не менее, бывает сложно определить, какое именно вещество вызвало реакцию.
Если человек не знает точно причину сыпи, врач может провести исследования, чтобы обнаружить ее причину. В их число могут входить пластырные пробы. В ходе пластырной пробы врач наносит на кожу небольшое количество разных веществ, чтобы посмотреть, вызывают ли они контактный дерматит.
Как врачи лечат контактный дерматит?
Для лечения контактного дерматита врачи прежде всего должны убедиться, что человек больше не контактирует с веществом, вызвавшим сыпь. Как только контакт с веществом исключен, сыпь проходит сама по себе.
Интенсивность зуда и волдыри можно снять с помощью:
крема с кортикостероидами.
антигистаминных препаратов в таблетках;
ткани, смоченной в холодной воде или ацетате алюминия (раствор Бурова), накладываемой на сыпь несколько раз в день;
прохладных ванночек с коллоидным раствором овсяной муки (продукт, который изготавливается из тонко измельченной овсяной муки);
антибиотиков при инфицировании кожи;
пероральных кортикостероидов и лекарственных препаратов, которые угнетают иммунную систему в случае тяжелого дерматита.
Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, особенно у пожилых лиц. Если человек должен водить машину или работать с инструментами, ему следует применять их с осторожностью. С другой стороны, антигистаминные препараты могут способствовать ночному сну.
Существуют разные кремы для устранения зуда, которые можно купить без рецепта. Кремы, в состав которых входят антигистаминные препараты, а также болеутоляющие кремы, содержащие бензокаин, в некоторых случаях вызывают кожные реакции, поэтому врачи не рекомендуют их использовать.
Как можно предотвратить возникновение контактного дерматита?
Людям следует избегать контакта с веществами, которые раздражают кожу или вызывают у них аллергическую реакцию.
Если контакт произошел, нужно немедленно помыть кожу водой с мылом. Если необходимо вступать в контакт веществом, нужно одевать перчатки, одежду или наносить барьерные кремы, которые предотвратят контакт вещества с кожей.