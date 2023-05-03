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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

зуд;

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Зуд — это ощущение дискомфорта на коже, вызывающее желание почесаться.

  • Причиной зуда могут быть множество различных проблем со стороны кожи

  • Зуд также может возникать в результате аллергической реакции или заболевания, поражающего весь организм

  • В зависимости от причины зуд может возникать либо в одной точке, либо по всему телу

  • При расчесывании может усугубляться степень зуда и повреждаться кожа

  • Уменьшению степени зуда способствует не слишком частое принятие ванны, использование лосьонов или кремов и применение увлажнителя дома или на работе

  • Другие методы лечения зависят от причины

Что является причиной зуда?

Как правило, зуд возникает вследствие проблем со стороны кожи таких, как:

  • сухость кожи, особенно у пожилых людей;

  • сыпь, например, экзема, которую иногда называют атопическим дерматитом

  • укусы насекомых;

  • аллергическая реакция, возникающая при попадании на кожу сока растений, например, ядовитого плюща;

  • инфекции кожи, вызванные грибками или паразитами.

В некоторых случаях причиной зуда могут быть проблемы со стороны внутренних органов, например:

В каких случаях следует обратится к врачу по поводу зуда?

Немедленно обратитесь к врачу при наличии зуда и любого из представленных ниже настораживающих признаков:

  • боль в животе;

  • пожелтение кожи и белков глаз;

  • выраженное чувство жажды, частое мочеиспускание и снижение массы тела.

Немедленно вызывайте скорую помощь или направляйтесь в отделение неотложной помощи при наличии затрудненного дыхания или ощущения слабости. Это может свидетельствовать в пользу серьезной аллергической реакции.

Обратитесь к врачу на протяжении недели при наличии:

  • Сильный зуд

  • сыпи, которая усугубляется или распространяется по телу;

  • зуда и снижения массы тела, чрезмерной слабости или ночного потения.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут осмотр кожи. В большинстве случаев врачи не могут установить причину зуда без проведения анализов.

В некоторых случаях врачи могут проводить следующие анализы:

  • брать образец кожи для изучения (биопсия);

  • аллергопробы;

  • исследования для определения наличия проблемы в другой части тела, являющейся причиной зуда.

Как врачи лечат зуд?

Врачи лечат проблему, вызывающую зуд. Врачи также могут посоветовать:

  • избегать вещей, которые могут вызывать или усугублять зуд;

  • реже принимать ванну и использовать холодную воду вместо горячей;

  • использовать увлажняющие лосьоны или кремы;

  • применять увлажнители воздуха дома и на работе;

  • не носить тесной или шерстяной одежды;

  • принимать антигистаминные препараты (лекарственные препараты, которые помогают уменьшить выраженность зуда).

Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, особенно у пожилых лиц. Если человек должен водить машину или работать с инструментами, ему следует применять их с осторожностью. С другой стороны, антигистаминные препараты могут способствовать ночному сну.

Существуют разные безрецептурные кремы для устранения зуда. Но перед их применением посоветуйтесь с врачом. Кремы, содержащие кортикостероиды, например, гидрокортизон, могут помогать при некоторых видах зуда, но неэффективны при других (например, при зуде вследствие инфекции кожи). Кремы, в состав которых входят антигистаминные препараты, а также болеутоляющие кремы, содержащие бензокаин, в некоторых случаях вызывают кожные реакции, поэтому врачи не рекомендуют их использовать.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.