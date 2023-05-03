В каких случаях следует обратится к врачу по поводу зуда?

В каких случаях следует обратится к врачу по поводу зуда?

Немедленно обратитесь к врачу при наличии зуда и любого из представленных ниже настораживающих признаков:

боль в животе;

пожелтение кожи и белков глаз;

выраженное чувство жажды, частое мочеиспускание и снижение массы тела.

Немедленно вызывайте скорую помощь или направляйтесь в отделение неотложной помощи при наличии затрудненного дыхания или ощущения слабости. Это может свидетельствовать в пользу серьезной аллергической реакции.

Обратитесь к врачу на протяжении недели при наличии: