Зуд — это ощущение дискомфорта на коже, вызывающее желание почесаться.
Причиной зуда могут быть множество различных проблем со стороны кожи
Зуд также может возникать в результате аллергической реакции или заболевания, поражающего весь организм
В зависимости от причины зуд может возникать либо в одной точке, либо по всему телу
При расчесывании может усугубляться степень зуда и повреждаться кожа
Уменьшению степени зуда способствует не слишком частое принятие ванны, использование лосьонов или кремов и применение увлажнителя дома или на работе
Другие методы лечения зависят от причины
Что является причиной зуда?
Как правило, зуд возникает вследствие проблем со стороны кожи таких, как:
сухость кожи, особенно у пожилых людей;
сыпь, например, экзема, которую иногда называют атопическим дерматитом
укусы насекомых;
аллергическая реакция, возникающая при попадании на кожу сока растений, например, ядовитого плюща;
инфекции кожи, вызванные грибками или паразитами.
В некоторых случаях причиной зуда могут быть проблемы со стороны внутренних органов, например:
аллергические реакции на некоторые продукты или препараты;
заболевания печени или желчного пузыря, в результате которых белки глаз и кожа становятся желтого цвета (желтуха);
В каких случаях следует обратится к врачу по поводу зуда?
Немедленно обратитесь к врачу при наличии зуда и любого из представленных ниже настораживающих признаков:
боль в животе;
пожелтение кожи и белков глаз;
выраженное чувство жажды, частое мочеиспускание и снижение массы тела.
Немедленно вызывайте скорую помощь или направляйтесь в отделение неотложной помощи при наличии затрудненного дыхания или ощущения слабости. Это может свидетельствовать в пользу серьезной аллергической реакции.
Обратитесь к врачу на протяжении недели при наличии:
Сильный зуд
сыпи, которая усугубляется или распространяется по телу;
зуда и снижения массы тела, чрезмерной слабости или ночного потения.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и проведут осмотр кожи. В большинстве случаев врачи не могут установить причину зуда без проведения анализов.
В некоторых случаях врачи могут проводить следующие анализы:
брать образец кожи для изучения (биопсия);
исследования для определения наличия проблемы в другой части тела, являющейся причиной зуда.
Как врачи лечат зуд?
Врачи лечат проблему, вызывающую зуд. Врачи также могут посоветовать:
избегать вещей, которые могут вызывать или усугублять зуд;
реже принимать ванну и использовать холодную воду вместо горячей;
использовать увлажняющие лосьоны или кремы;
применять увлажнители воздуха дома и на работе;
не носить тесной или шерстяной одежды;
принимать антигистаминные препараты (лекарственные препараты, которые помогают уменьшить выраженность зуда).
Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, особенно у пожилых лиц. Если человек должен водить машину или работать с инструментами, ему следует применять их с осторожностью. С другой стороны, антигистаминные препараты могут способствовать ночному сну.
Существуют разные безрецептурные кремы для устранения зуда. Но перед их применением посоветуйтесь с врачом. Кремы, содержащие кортикостероиды, например, гидрокортизон, могут помогать при некоторых видах зуда, но неэффективны при других (например, при зуде вследствие инфекции кожи). Кремы, в состав которых входят антигистаминные препараты, а также болеутоляющие кремы, содержащие бензокаин, в некоторых случаях вызывают кожные реакции, поэтому врачи не рекомендуют их использовать.