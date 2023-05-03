Что такое атопический дерматит (экзема)?
Дерматит — это общий термин, обозначающий часто встречающееся раздражение и воспаление кожи.
Атопический дерматит, также называемый экземой, представляет собой длительный тип дерматита, который обычно передается по наследству. Он приводит к появлению пятнистой сыпи, которая вызывает зуд, покраснение, шелушение и сухость кожи.
Экзема очень распространена, особенно у детей; у большинства людей она возникает в возрасте до 5 лет.
Она чаще встречается у людей с пищевыми аллергиями, сенной лихорадкой или астмой и обычно передается по наследству.
Ее лечат с помощью лекарственных препаратов, которые наносятся на кожу, и избеганием вещей, которые могут усугубить ее.
Экзема по мере взросления обычно проходит или становится менее выраженной.
Что является причиной экземы?
Врачи не знают, что является причиной экземы, но она передается по наследству.
Вероятность заболеть экземой выше у людей с астмой, сенной лихорадкой или пищевыми аллергиями. Экзема не может передаваться от человека к человеку.
Многие вещи могут провоцировать экзему или усугублять ее течение:
стрессом.
изменение температуры или влажности;
бактериальные инфекции кожи;
пылевые клещи, плесневые грибки и шесть животных;
некоторые виды макияжа;
одежда, натирающая кожу, особенно шерстяная;
у детей иногда пищевая аллергия.
Каковы симптомы экземы?
Симптомы экземы у новорожденных отличаются от симптомов у детей и взрослых.
У новорожденных с экземой сыпь:
красная, мокнущая, с образованием струпа и зудящая;
начинается на лице и распространяется на шею, волосистую часть головы, кисти, руки, ступни и ноги;
может покрывать большие участки тела;
может продолжаться несколько месяцев до улучшения.
У детей и взрослых с экземой сыпь:
сильно зудит;
обычно проявляется только в одном или нескольких местах, особенно на кистях, верхних частях рук, локтевых ямках, коленных ямках и вокруг глаз;
может снова и снова обостряться, обычно на одних и тех же участках.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Если у человека имеется экзема, его кожа может утолщаться в местах постоянного расчесывания. Расчесывание открытой кожи может привести к инфекциям.
Как врачи могут определить, есть ли у меня экзема?
Врачи могут поставить диагноз экземы, осмотрев сыпь и расспросив человека о его личном и семейном анамнезе.
Как врачи лечат экзему?
Врачи не могут излечить экзему, но чтобы помочь уменьшить выраженность симптомов, они могут предложить:
наносить на кожу лекарственные препараты, например, кортикостероиды и другие кремы для уменьшения зуда и заживления кожи;
после ванны или душа увлажнять кожу компрессами с прохладной водой, лосьонами, вазелином или растительным маслом;
принимать ванну или душ только раз в день, чтобы кожа не стала сухой;
принимать ванну с небольшим количеством белизны, коллоидным раствором овсяной муки (продукт, который изготавливается из тонко измельченной овсяной муки) или препаратами дегтя;
после ванны или душа вместо вытирания кожи насухо промакивать ее насухо.
Если экзема тяжелая, врачи могут назначить кортикостероиды в таблетках или другие лекарственные препараты, которые угнетают иммунную систему.
Если человек взрослый, врачи могут попробовать провести фототерапию. При фототерапии кожу облучают специальным ультрафиолетовым излучением (похожим на то, которое используется для загара). У детей или подростков с экземой врачи обычно не используют фототерапию.
Как можно предотвратить усугубление течения экземы?
Чтобы предотвратить усугубление течения экземы, следует:
избегать расчесывания;
использовать увлажняющие средства, чтобы кожа не стала сухой;
избегать раздражающих кожу вещей;
избегать пищи, на которую имеется аллергия;
избегать потливости, а также очень высокой или низкой температуры;
носить легкую хлопчатобумажную одежду и избегать одежды из шерсти и других грубых тканей;
использовать в доме увлажнитель воздуха, чтобы воздух был влажным;
стараться уменьшить уровень эмоционального стресса.