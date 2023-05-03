Врачи не знают, что является причиной экземы, но она передается по наследству.

Вероятность заболеть экземой выше у людей с астмой, сенной лихорадкой или пищевыми аллергиями. Экзема не может передаваться от человека к человеку.

Многие вещи могут провоцировать экзему или усугублять ее течение: