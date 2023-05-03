Врачи могут не лечить аллергическую сыпь, если она через день или два исчезает сама по себе и больше не появляется. Если известна причина аллергической сыпи, врач посоветует избегать контакта с этим веществом. Для уменьшения выраженности симптомов врач может:

посоветовать умываться холодной водой, не чесаться и носить свободную одежду до исчезновения аллергической сыпи;

назначить определенные лекарственные препараты для лечения зуда, например, антигистаминные препараты или кортикостероиды в виде таблеток, в зависимости от степени тяжести симптомов;

если это возможно, попросить больного прекратить применение препаратов, чтобы посмотреть, помогает ли это.

Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, особенно у пожилых лиц. Если человек должен водить машину или работать с инструментами, ему следует применять их с осторожностью. С другой стороны, антигистаминные препараты могут способствовать ночному сну.