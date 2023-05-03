Что такое аллергическая сыпь?
Аллергическая сыпь — это возвышающиеся над уровнем кожи красные пятна, вызывающие зуд.
Аллергическая сыпь обычно возникает и полностью исчезает, но в некоторых случаях может сохраняться в течение длительного времени
Аллергическая сыпь часто возникает при аллергических реакциях, но существуют и другие причины
Что является причиной аллергической сыпи?
Аллергическая сыпь часто возникает в результате аллергической реакции на:
Пища
укусы насекомых;
химические вещества;
Лекарственные препараты
Аллергическая сыпь также может возникать в результате:
стресса и других эмоциональных проблем;
физических факторов, например, давления, холода, жары и света;
аутоиммунных заболеваний (заболеваний, в результате которых иммунная система атакует собственные ткани организма).
В некоторых случаях ни человек, ни его врач не могут определить, что стало причиной аллергической сыпи.
В каких случаях мне следует обратится к врачу по поводу аллергической сыпи?
Следует вызвать скорую помощь при наличии аллергической сыпи и:
затрудненного или свистящих хрипов (свистящие звуки при дыхании);
ощущения, что просвет горла закрывается.
Необходимо как можно скорее обратиться в отделение неотложной помощи или к врачу, если имеется аллергическая сыпь и:
аллергическая сыпь тяжелая и усугубляется;
появляется слабость и головокружение;
возникает повышение температуры или озноб;
есть рвота, боли в животе или диарея (частый, жидкий или водянистый стул);
аллергическая сыпь темного цвета, либо на ее месте появляются язвы.
Следует обратиться к врачу в случае:
аллергической сыпи после пчелиного укуса (поговорите с врачом о том, что предпринять при повторном укусе);
аллергической сыпи продолжительностью более нескольких дней;
аллергической сыпи в сочетании с повышением температуры тела, снижением массы тела, увеличением лимфатических узлов, болью в суставах или ночной потливостью.
Каковы симптомы аллергической сыпи?
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Как правило, аллергическая сыпь:
возникает в виде слегка возвышающихся над поверхностью кожи пятен красного цвета с четкими краями, в центре которых может быть неизмененная кожа;
возникает на одной части тела, либо по всему телу;
вызывает сильный зуд.
Как врачи могут определить, есть ли у меня аллергическая сыпь?
Врачи ставят диагноз аллергической сыпи на основании ее внешнего вида. Тем не менее, в некоторых случаях врачу может потребоваться провести обследования, чтобы установить причину аллергической сыпи, особенно при ее рецидивах.
Как врачи лечат аллергическую сыпь?
Врачи могут не лечить аллергическую сыпь, если она через день или два исчезает сама по себе и больше не появляется. Если известна причина аллергической сыпи, врач посоветует избегать контакта с этим веществом. Для уменьшения выраженности симптомов врач может:
посоветовать умываться холодной водой, не чесаться и носить свободную одежду до исчезновения аллергической сыпи;
назначить определенные лекарственные препараты для лечения зуда, например, антигистаминные препараты или кортикостероиды в виде таблеток, в зависимости от степени тяжести симптомов;
если это возможно, попросить больного прекратить применение препаратов, чтобы посмотреть, помогает ли это.
Антигистаминные препараты могут вызывать сонливость, особенно у пожилых лиц. Если человек должен водить машину или работать с инструментами, ему следует применять их с осторожностью. С другой стороны, антигистаминные препараты могут способствовать ночному сну.
Как можно предотвратить возникновение аллергической сыпи?
Если человек и его врач выяснили причину аллергической сыпи, ее можно предотвратить, избегая этой причины. Но если аллергическая сыпь продолжает возникать повторно, и ее причина не установлена, может быть необходимо каждый день принимать определенные препараты, чтобы предотвратить ее появление.