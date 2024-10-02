Гнездная алопеция приводит к:

Образованию круглых участков без волос: очаги могут быть небольшими, или может отмечаться выпадение всех волос на волосистой части головы

По краям очагов можно заметить короткие, сломанные волосы. Ногти могут становиться шероховатыми и покрываться ямками. Другие симптомы отсутствуют, и человек во всех других отношениях чувствует себя хорошо.