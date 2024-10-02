Что такое гнездная алопеция?
Гнездная алопеция — это внезапное очаговое выпадение волос без очевидной причины.
Волосы выпадают очагами без очевидной причины
Гнездная алопеция встречается часто и возникает чаще всего у детей и молодых людей
Как правило, волосы выпадают на волосистой части головы или в области бороды
Ногти на руках могут становиться шероховатыми и покрываться ямками
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Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
Что является причиной гнездной алопеции?
Врачи считают, что гнездная алопеция — это аутоиммунное заболевание. При аутоиммунном заболевании иммунная система по ошибке атакует часть собственного организма. При гнездной алопеции иммунная система атакует волосяные фолликулы, поэтому волосы не растут.
Каковы симптомы гнездной алопеции?
Гнездная алопеция приводит к:
Образованию круглых участков без волос: очаги могут быть небольшими, или может отмечаться выпадение всех волос на волосистой части головы
По краям очагов можно заметить короткие, сломанные волосы. Ногти могут становиться шероховатыми и покрываться ямками. Другие симптомы отсутствуют, и человек во всех других отношениях чувствует себя хорошо.
Как врачи лечат гнездную алопецию?
Состояние при гнездной алопеции иногда улучшается без лечения. Обычно волосы восстанавливаются в течение нескольких месяцев. Если отмечается обширное выпадение волос, ниже вероятность того, что волосы восстановятся.
Врачи лечат алопецию с помощью:
Кортикостероидов, которые вводятся в очаги облысения
Лекарственного препарата (миноксил), который наносится на очаги облысения
В некоторых случаях — химических веществ, которые наносятся на очаг облысения с целью легкого его раздражения (это может вызвать рост волос)