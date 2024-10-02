У человека волосы могут выпадать из одного участка волосистой части головы или со всей поверхности волосистой части головы. В редких случаях выпадают все волосы на теле.

Ежедневное выпадение от 50 до 100 волос является нормой, поскольку растут новые волосы и заменяют старые

Выпадение волос может возникать в результате рождения ребенка, быстрого и сильного снижения массы тела, приема определенных лекарственных препаратов, серьезного заболевания, а также других физических или психологических стрессовых ситуаций

Еще одной причиной выпадения волос является накручивание или вырывание волос: люди даже могут не замечать, что они это делают

Выпадение волос может причинять дискомфорт, но в то же время оно может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем