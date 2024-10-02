У человека волосы могут выпадать из одного участка волосистой части головы или со всей поверхности волосистой части головы. В редких случаях выпадают все волосы на теле.
Ежедневное выпадение от 50 до 100 волос является нормой, поскольку растут новые волосы и заменяют старые
Выпадение волос может возникать в результате рождения ребенка, быстрого и сильного снижения массы тела, приема определенных лекарственных препаратов, серьезного заболевания, а также других физических или психологических стрессовых ситуаций
Еще одной причиной выпадения волос является накручивание или вырывание волос: люди даже могут не замечать, что они это делают
Выпадение волос может причинять дискомфорт, но в то же время оно может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем
В некоторых случаях, в зависимости от причины выпадения волос, возобновить их рост может применение лекарственных препаратов
Что является причиной выпадения волос?
Наиболее распространенной причиной выпадения волос является облысение по мужскому или женскому типу.
Облысение по мужскому типу начинается со лба или верхней части головы и распространяется к затылку
Облысение по женскому типу начинается с верхней части головы, при этом волосы становятся более жидкими, а не приводят к образованию облысевшего участка
Облысение по мужскому и женскому типу является наследственным. Оно может начаться уже на третьем десятке лет и с возрастом становится все более распространенным.
Выпадение волос
У мужчин выпадение волос, как правило, начинается в височной области или на темени. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по мужскому типу.
У женщин волосы выпадают сначала в верхней части головы. Чаще всего волосы истончаются и редеют, но полностью не выпадают, причем линия волос остается нетронутой. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по женскому типу.
Другие причины потери волос:
Гнездная алопеция — аутоиммунное заболевание при котором иммунная защита организма атакует волосяные фолликулы по ошибке
Некоторые лекарственные препараты (особенно препараты химиотерапии)
Стригущий лишай волосистой части головы (грибковая инфекция)
Некоторые заболевания, поражающие весь организм, такие как волчанка
Гормональный дисбаланс, например, у женщин, у которых в организме вырабатывается слишком много мужских половых гормонов или которые принимают анаболические стероиды для бодибилдинга
Физический стресс, например, вследствие высокой температуры, хирургического вмешательства, серьезного заболевания, внезапной потери массы тела или беременности
Психологический стресс, заставляющий человека выдергивать волосы
Повреждение волосяных фолликулов, например, ожоги или лучевая терапия, прически, которые требуют сильного стягивания волос, тугие косички, химическое распрямление волос или горячие бигуди
В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу выпадения волос?
Следует обратиться к врачу в течение нескольких дней, если имеется выпадение волос и:
Плохое самочувствие или недомогание
Признаки гормонального дисбаланса у женщин, например, более низкий голос, рост волос в необычных местах, нерегулярные менструации и угревая сыпь
Если имеется выпадение волос при отсутствии других симптомов, следует обратиться к врачу в удобное время.
Как врачи лечат выпадение волос?
Если существует проблема со здоровьем, вызывающая потерю волос, врачи лечат эту проблему. Они также лечат выпадение волос с помощью:
Лекарственных препаратов при мужском и женском типах облысения, лечение которыми может занять от 8 до 12 месяцев
Трансплантации волос, при которой происходит перемещение волосяных фолликулов с волосистой части кожи головы к месту облысения
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