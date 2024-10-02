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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выпадение волос

(алопеция; облысение)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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У человека волосы могут выпадать из одного участка волосистой части головы или со всей поверхности волосистой части головы. В редких случаях выпадают все волосы на теле.

  • Ежедневное выпадение от 50 до 100 волос является нормой, поскольку растут новые волосы и заменяют старые

  • Выпадение волос может возникать в результате рождения ребенка, быстрого и сильного снижения массы тела, приема определенных лекарственных препаратов, серьезного заболевания, а также других физических или психологических стрессовых ситуаций

  • Еще одной причиной выпадения волос является накручивание или вырывание волос: люди даже могут не замечать, что они это делают

  • Выпадение волос может причинять дискомфорт, но в то же время оно может быть признаком серьезной проблемы со здоровьем

  • В некоторых случаях, в зависимости от причины выпадения волос, возобновить их рост может применение лекарственных препаратов

Что является причиной выпадения волос?

Наиболее распространенной причиной выпадения волос является облысение по мужскому или женскому типу.

  • Облысение по мужскому типу начинается со лба или верхней части головы и распространяется к затылку

  • Облысение по женскому типу начинается с верхней части головы, при этом волосы становятся более жидкими, а не приводят к образованию облысевшего участка

Облысение по мужскому и женскому типу является наследственным. Оно может начаться уже на третьем десятке лет и с возрастом становится все более распространенным.

Выпадение волос

У мужчин выпадение волос, как правило, начинается в височной области или на темени. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по мужскому типу.

У женщин волосы выпадают сначала в верхней части головы. Чаще всего волосы истончаются и редеют, но полностью не выпадают, причем линия волос остается нетронутой. Этот вид облысения представляет собой выпадение волос по женскому типу.

Другие причины потери волос:

  • Гнездная алопеция — аутоиммунное заболевание при котором иммунная защита организма атакует волосяные фолликулы по ошибке

  • Некоторые лекарственные препараты (особенно препараты химиотерапии)

  • Стригущий лишай волосистой части головы (грибковая инфекция)

  • Некоторые заболевания, поражающие весь организм, такие как волчанка

  • Гормональный дисбаланс, например, у женщин, у которых в организме вырабатывается слишком много мужских половых гормонов или которые принимают анаболические стероиды для бодибилдинга

  • Проблемы с питанием, например, дефицит железа или цинка

  • Физический стресс, например, вследствие высокой температуры, хирургического вмешательства, серьезного заболевания, внезапной потери массы тела или беременности

  • Психологический стресс, заставляющий человека выдергивать волосы

  • Повреждение волосяных фолликулов, например, ожоги или лучевая терапия, прически, которые требуют сильного стягивания волос, тугие косички, химическое распрямление волос или горячие бигуди

В каких случаях следует обращаться к врачу по поводу выпадения волос?

Следует обратиться к врачу в течение нескольких дней, если имеется выпадение волос и:

  • Плохое самочувствие или недомогание

  • Признаки гормонального дисбаланса у женщин, например, более низкий голос, рост волос в необычных местах, нерегулярные менструации и угревая сыпь

Если имеется выпадение волос при отсутствии других симптомов, следует обратиться к врачу в удобное время.

Как врачи лечат выпадение волос?

Если существует проблема со здоровьем, вызывающая потерю волос, врачи лечат эту проблему. Они также лечат выпадение волос с помощью:

  • Лекарственных препаратов при мужском и женском типах облысения, лечение которыми может занять от 8 до 12 месяцев

  • Трансплантации волос, при которой происходит перемещение волосяных фолликулов с волосистой части кожи головы к месту облысения

  • Парики

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.