Как предотвратить появление вросших волос в области бороды?

Как предотвратить появление вросших волос в области бороды?

Один из способов профилактики появления вросших волос заключается в том, чтобы прекратить бритье и дать бороде возможность расти, а также удалять бороду с помощью:

Жидкого или кремообразного средства для удаления волос

Электролиза, который предполагает разрушение волосяных фолликулов электрическим током

Лечения лазером

Если человек бреется, нужно использовать правильные методы бритья: