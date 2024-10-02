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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вросшие волосы в области бороды

(Псевдофолликулит зоны роста бороды)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое вросшие волосы в области бороды?

Вросшие волосы в области бороды — это крошечные, слегка болезненные прыщи на месте недавно сбритых волос, которые изгибаются и растут обратно в кожу. Чаще всего это встречается у чернокожих мужчин с очень кучерявыми волосами. У женщин, которые бреют область бикини, могут возникать такие же прыщи от вросших волос.

Что является причиной вросших волос в области бороды?

Вросшие волосы в области бороды вызываются короткими острыми волосками, изгибающимися в обратном направлении и прокалывающими кожу. Кожа раздражается и появляются похожие на прыщи выпуклости.

Как врачи лечат вросшие волосы в области бороды?

Методы лечения:

  • Рекомендацию прекратить бриться на некоторое время

  • Прикладывание теплых компрессов на вросшие волосы

  • Извлечение вросших волос стерильной иглой или зубочисткой

  • Нанесение кремов, содержащих кортикостероиды или антибиотики

  • Прием таблеток с антибиотиком или кортикостероидом, если присутствует сильный отек, покраснение и боль

Как предотвратить появление вросших волос в области бороды?

Один из способов профилактики появления вросших волос заключается в том, чтобы прекратить бритье и дать бороде возможность расти, а также удалять бороду с помощью:

  • Жидкого или кремообразного средства для удаления волос

  • Электролиза, который предполагает разрушение волосяных фолликулов электрическим током

  • Лечения лазером

Если человек бреется, нужно использовать правильные методы бритья:

  • Сначала смочить область бороды

  • Бриться по направлению роста волос

  • Избегать бриться в несколько проходов, чтобы не сбривать волосы слишком коротко

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.