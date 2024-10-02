Что такое вросшие волосы в области бороды?
Вросшие волосы в области бороды — это крошечные, слегка болезненные прыщи на месте недавно сбритых волос, которые изгибаются и растут обратно в кожу. Чаще всего это встречается у чернокожих мужчин с очень кучерявыми волосами. У женщин, которые бреют область бикини, могут возникать такие же прыщи от вросших волос.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Фотография любезно предоставлена врачом Карен Маккой.
Что является причиной вросших волос в области бороды?
Вросшие волосы в области бороды вызываются короткими острыми волосками, изгибающимися в обратном направлении и прокалывающими кожу. Кожа раздражается и появляются похожие на прыщи выпуклости.
Как врачи лечат вросшие волосы в области бороды?
Методы лечения:
Рекомендацию прекратить бриться на некоторое время
Прикладывание теплых компрессов на вросшие волосы
Извлечение вросших волос стерильной иглой или зубочисткой
Нанесение кремов, содержащих кортикостероиды или антибиотики
Прием таблеток с антибиотиком или кортикостероидом, если присутствует сильный отек, покраснение и боль
Как предотвратить появление вросших волос в области бороды?
Один из способов профилактики появления вросших волос заключается в том, чтобы прекратить бритье и дать бороде возможность расти, а также удалять бороду с помощью:
Жидкого или кремообразного средства для удаления волос
Электролиза, который предполагает разрушение волосяных фолликулов электрическим током
Лечения лазером
Если человек бреется, нужно использовать правильные методы бритья:
Сначала смочить область бороды
Бриться по направлению роста волос
Избегать бриться в несколько проходов, чтобы не сбривать волосы слишком коротко