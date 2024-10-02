Иногда волосатость является наследственной и не вызвана какими-либо проблемами.

Рост волос контролируется гормонами. Чрезмерная выработка мужских половых гормонов у женщин приводит к росту толстых темных волос по мужскому типу, например, на лице и груди. Распространенные причины чрезмерной выработки мужских половых гормонов:

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Расстройства со стороны надпочечников или гипофиза

Определенные опухоли

Некоторые лекарственные препараты, такие как стероиды для бодибилдинга или определенные противозачаточные таблетки

У женщин с чрезмерной выработкой мужских половых гормонов могут появиться другие мужские признаки (это состояние называется вирилизацией). Такие мужские признаки включают более низкий голос, более крупные мышцы, облысение и увеличение клитора. Также может развиться угревая сыпь и могут прекратиться менструации.

Иногда волосатость не вызвана чрезмерной выработкой мужских половых гормонов. Она может возникать как у мужчин, так и у женщин. Она может появляться в одном месте или по всему телу. Ее причинами могут быть: