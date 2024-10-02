Что такое волосатость?
Волосатость — это большее количество волос на теле, чем обычно. Количество волос на теле сильно отличается, но у женщин волосатость может быть признаком гормональной проблемы.
Появление чрезмерного количества волос на теле обычно не является проблемой медицинского характера
Иногда волосатость у женщин может быть признаком гормональной проблемы
Если избыток волос приносит беспокойство, их можно удалить или отбелить
БОЛЬНИЦА ДЖОНА РЭДКЛИФФА/БИБЛИОТЕКА НАУЧНЫХ ФОТОГРАФИЙ.
Что является причиной волосатости?
Иногда волосатость является наследственной и не вызвана какими-либо проблемами.
Рост волос контролируется гормонами. Чрезмерная выработка мужских половых гормонов у женщин приводит к росту толстых темных волос по мужскому типу, например, на лице и груди. Распространенные причины чрезмерной выработки мужских половых гормонов:
Расстройства со стороны надпочечников или гипофиза
Определенные опухоли
Некоторые лекарственные препараты, такие как стероиды для бодибилдинга или определенные противозачаточные таблетки
У женщин с чрезмерной выработкой мужских половых гормонов могут появиться другие мужские признаки (это состояние называется вирилизацией). Такие мужские признаки включают более низкий голос, более крупные мышцы, облысение и увеличение клитора. Также может развиться угревая сыпь и могут прекратиться менструации.
Иногда волосатость не вызвана чрезмерной выработкой мужских половых гормонов. Она может возникать как у мужчин, так и у женщин. Она может появляться в одном месте или по всему телу. Ее причинами могут быть:
Некоторые виды рака
применения некоторых лекарственных препаратов.
серьезное заболевание, затрагивающее весь организм, например, поздняя стадия ВИЧ-инфекции, заболевания головного мозга или проблемы с питанием.
В каких случаях следует обратится к врачу по поводу волосатости?
Женщине с волосатостью следует обратиться к врачу по возможности скорее в случае наличия любого из следующих настораживающих признаков:
Мужские признаки, такие как более низкий голос, более крупные мышцы или облысение
Изменения со стороны половых органов
Уменьшение количества или отсутствие менструаций
Внезапный и быстрый чрезмерный рост волос на протяжении нескольких недель или месяцев
Волосатость может быть наследственной. Если у женщины нет настораживающих признаков, у нее хорошее самочувствие, регулярные менструации и есть члены семьи с большим количеством волос, ей не нужно обращаться к врачу.
Что произойдет во время визита к врачу?
Врач проведет осмотр и расспросит о росте волос, менструальных циклах и принимаемых лекарственных препаратах. Он может выполнить некоторые обследования, например:
Анализы крови
Анализы мочи
Ультразвуковое исследование или КТ (компьютерную томографию) органов малого таза
Как врачи лечат волосатость?
Врачи устраняют волосатость, пытаясь вылечить все заболевания, вызывающие ее. Например, если волосатость вызвана принимаемым лекарственным препаратом, врачи, если это возможно, отменят этот препарат. Волосатость устраняют с помощью следующих методов:
Бритье, восковая эпиляция или лазерные процедуры для избавления от нежелательных волос
Отбеливание, которые делает волосы менее заметными
Лекарственные препараты, блокирующие воздействие мужских половых гормонов