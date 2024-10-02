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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Волосатость

(Гирсутизм; гипертрихоз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое волосатость?

Волосатость — это большее количество волос на теле, чем обычно. Количество волос на теле сильно отличается, но у женщин волосатость может быть признаком гормональной проблемы.

  • Появление чрезмерного количества волос на теле обычно не является проблемой медицинского характера

  • Иногда волосатость у женщин может быть признаком гормональной проблемы

  • Если избыток волос приносит беспокойство, их можно удалить или отбелить

Что является причиной волосатости?

Иногда волосатость является наследственной и не вызвана какими-либо проблемами.

Рост волос контролируется гормонами. Чрезмерная выработка мужских половых гормонов у женщин приводит к росту толстых темных волос по мужскому типу, например, на лице и груди. Распространенные причины чрезмерной выработки мужских половых гормонов:

У женщин с чрезмерной выработкой мужских половых гормонов могут появиться другие мужские признаки (это состояние называется вирилизацией). Такие мужские признаки включают более низкий голос, более крупные мышцы, облысение и увеличение клитора. Также может развиться угревая сыпь и могут прекратиться менструации.

Иногда волосатость не вызвана чрезмерной выработкой мужских половых гормонов. Она может возникать как у мужчин, так и у женщин. Она может появляться в одном месте или по всему телу. Ее причинами могут быть:

  • Некоторые виды рака

  • применения некоторых лекарственных препаратов.

  • серьезное заболевание, затрагивающее весь организм, например, поздняя стадия ВИЧ-инфекции, заболевания головного мозга или проблемы с питанием.

В каких случаях следует обратится к врачу по поводу волосатости?

Женщине с волосатостью следует обратиться к врачу по возможности скорее в случае наличия любого из следующих настораживающих признаков:

  • Мужские признаки, такие как более низкий голос, более крупные мышцы или облысение

  • Изменения со стороны половых органов

  • Уменьшение количества или отсутствие менструаций

  • Внезапный и быстрый чрезмерный рост волос на протяжении нескольких недель или месяцев

Волосатость может быть наследственной. Если у женщины нет настораживающих признаков, у нее хорошее самочувствие, регулярные менструации и есть члены семьи с большим количеством волос, ей не нужно обращаться к врачу.

Что произойдет во время визита к врачу?

Врач проведет осмотр и расспросит о росте волос, менструальных циклах и принимаемых лекарственных препаратах. Он может выполнить некоторые обследования, например:

Как врачи лечат волосатость?

Врачи устраняют волосатость, пытаясь вылечить все заболевания, вызывающие ее. Например, если волосатость вызвана принимаемым лекарственным препаратом, врачи, если это возможно, отменят этот препарат. Волосатость устраняют с помощью следующих методов:

  • Бритье, восковая эпиляция или лазерные процедуры для избавления от нежелательных волос

  • Отбеливание, которые делает волосы менее заметными

  • Лекарственные препараты, блокирующие воздействие мужских половых гормонов

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.