Что такое себорейные кератозы?

Что такое себорейные кератозы?

Себорейные кератозы — это рыжевато-коричневые, бежевые, коричневые или черные образования на коже, которые могут выглядеть как большие бородавки.

Себорейные кератозы — безвредные новообразования, которые часто встречаются у людей среднего или пожилого возраста

Они не являются и не становятся злокачественными

Иногда они вызывают незначительный зуд, но не вызывают болевых ощущений

Если они беспокоят пациента, врач может удалить их с помощью замораживания или электрической иглы

У некоторых людей они присутствуют в большом количестве.