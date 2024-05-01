Что такое себорейные кератозы?
Себорейные кератозы — это рыжевато-коричневые, бежевые, коричневые или черные образования на коже, которые могут выглядеть как большие бородавки.
Себорейные кератозы — безвредные новообразования, которые часто встречаются у людей среднего или пожилого возраста
Они не являются и не становятся злокачественными
Иногда они вызывают незначительный зуд, но не вызывают болевых ощущений
Если они беспокоят пациента, врач может удалить их с помощью замораживания или электрической иглы
У некоторых людей они присутствуют в большом количестве.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Что вызывает образование себорейных кератозов?
Врачи не знают, что вызывает себорейные кератозы, но они являются наследственными.
Как выглядят себорейные кератозы?
Себорейные кератозы:
имеют круглую или овальную форму;
рыжевато-коричневого, бежевого, коричневого или черного цвета;
выглядят так, как будто они наклеены на кожу;
обычно они восковые, шелушащиеся или бородавчатые на ощупь;
появляются на любом участке тела, но чаще всего на висках, груди, спине и животе.
У темнокожих людей иногда возникает большое количество образований на щеках, вдоль скулы.
Себорейный кератоз темно-коричневого цвета может быть ошибочно принят за родинку или рак кожи под названием «меланома».
Как врачи лечат себорейные кератозы?
Себорейные кератозы не требуют лечения.
Если в области кератозов возникает раздражение, зуд, или если вам не нравится их внешний вид, врачи могут удалить их:
заморозив жидким азотом;
с помощью электрической иглы.