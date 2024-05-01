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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Себорейные кератозы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое себорейные кератозы?

Себорейные кератозы — это рыжевато-коричневые, бежевые, коричневые или черные образования на коже, которые могут выглядеть как большие бородавки.

  • Себорейные кератозы — безвредные новообразования, которые часто встречаются у людей среднего или пожилого возраста

  • Они не являются и не становятся злокачественными

  • Иногда они вызывают незначительный зуд, но не вызывают болевых ощущений

  • Если они беспокоят пациента, врач может удалить их с помощью замораживания или электрической иглы

У некоторых людей они присутствуют в большом количестве.

Что вызывает образование себорейных кератозов?

Врачи не знают, что вызывает себорейные кератозы, но они являются наследственными.

Как выглядят себорейные кератозы?

Себорейные кератозы:

  • имеют круглую или овальную форму;

  • рыжевато-коричневого, бежевого, коричневого или черного цвета;

  • выглядят так, как будто они наклеены на кожу;

  • обычно они восковые, шелушащиеся или бородавчатые на ощупь;

  • появляются на любом участке тела, но чаще всего на висках, груди, спине и животе.

У темнокожих людей иногда возникает большое количество образований на щеках, вдоль скулы.

Себорейный кератоз темно-коричневого цвета может быть ошибочно принят за родинку или рак кожи под названием «меланома».

Как врачи лечат себорейные кератозы?

Себорейные кератозы не требуют лечения.

Если в области кератозов возникает раздражение, зуд, или если вам не нравится их внешний вид, врачи могут удалить их:

  • заморозив жидким азотом;

  • с помощью электрической иглы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.