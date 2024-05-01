Что такое родинки?
Родинки — это небольшие новообразования кожи, которые могут возникать на любом участке тела. Как правило, они темного цвета и имеют круглую или овальную форму. Родинки есть практически у каждого человека.
Часто они впервые возникают в детском или подростковом возрасте.
Сами по себе они не исчезают.
Родинки не вызывают боли или зуда.
Обычно они не требуют лечения, если они вас не беспокоят.
Родинки — это не рак. Тем не менее, одна из разновидностей рака кожи, которая называется «меланома», иногда начинается с родинки. К настораживающим признакам перерождения родинки в злокачественную опухоль относятся:
увеличиваются в размерах;
изменение формы родинки;
изменение цвета родинки.
Если у вас есть родинка, внешний вид которой изменился, обратитесь к врачу.
Как выглядят родинки?
В большинстве случаев родинки:
имеют разный размер, от маленьких точек до более одного дюйма (около 2,5 сантиметра) в диаметре;
симметричны, то есть, если вы проведете вертикальную линию через центр родинки, обе ее половинки выглядят одинаково;
имеют круглую или овальную форму;
являются плоскими или выпуклыми, гладкими или шероховатыми на ощупь; кроме того, на родинках могут расти волосы;
сначала имеют красный оттенок, но затем приобретают рыжевато-коричневый, желтый, коричневый, серо-голубой или почти черный цвет.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Необычные родинки («атипичные родинки»):
обычно имеют несколько разных цветов, чаще коричневый и рыжевато-коричневый с розовым основанием;
имеют неправильную форму и неровные края;
часто имеют больший размер, чем другие родинки на теле;
обычно возникают на открытых участках кожи, доступных для солнечных лучей, но могут появиться на любом участке тела.
Атипичные родинки обычно бывают наследственными. У людей даже с несколькими атипичными родинками меланома возникает с большей долей вероятности.
В каких случаях следует обратится к врачу по поводу родинки?
Покажите родинку врачу, если:
она стала болезненной или начала вызывать зуд;
она кровоточит;
изменилась ее форма, она растет или если стала шире ластика;
изменился ее цвет, она имеет необычный либо более темный или другой цвет, чем другие родинки;
ее форма с обеих сторон неодинакова;
ее границы не круглые или не овальные;
она появилась в возрасте 30 лет и более.
Как врачи лечат родинки?
Большинство родинок безопасны и не требуют лечения. Ваш врач может удалить родинки, если они вызывают дискомфорт.
Ваш врач:
тщательно осмотрит родинки;
проверит злокачественность атипичной родинки, изучив ее фрагмент под микроскопом (биопсия);
проведет хирургическое вмешательство для удаления родинки (если она злокачественная) и кожи вокруг родинки.
Как можно предотвратить возникновение меланомы?
Меланома — серьезная, угрожающая жизни разновидность рака кожи. Проверяйте родинки на наличие любых изменений. Покажите врачу все изменившиеся родинки.
Вы находитесь в группе повышенного риска возникновения меланомы, если у вас:
атипичные родинки;
есть более 50 родинок;
меланома была у одного из членов вашей семьи.
Если у вас повышен риск возникновения меланомы, врачи могут вам рекомендовать:
минимум один раз в год посещать дерматолога (врача, который лечит заболевания кожи) для осмотра кожи;
как можно раньше удалять все изменившиеся атипичные родинки.
Поскольку вызванное солнечными лучами повреждение кожи повышает риск возникновения меланомы (а также других разновидностей рака кожи), постарайтесь:
избегать солнечных ожогов и загара;
избегать пребывания на солнце с 10:00 до 15:00 часов;
наносить на кожу, подверженную воздействию солнечных лучей, солнцезащитный крем;
надевать головной убор и одежду, защищающую от солнечных лучей.