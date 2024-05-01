Родинки — это небольшие новообразования кожи, которые могут возникать на любом участке тела. Как правило, они темного цвета и имеют круглую или овальную форму. Родинки есть практически у каждого человека.

Часто они впервые возникают в детском или подростковом возрасте.

Сами по себе они не исчезают.

Родинки не вызывают боли или зуда.

Обычно они не требуют лечения, если они вас не беспокоят.

Родинки — это не рак. Тем не менее, одна из разновидностей рака кожи, которая называется «меланома», иногда начинается с родинки. К настораживающим признакам перерождения родинки в злокачественную опухоль относятся:

увеличиваются в размерах;

изменение формы родинки;

изменение цвета родинки.

Если у вас есть родинка, внешний вид которой изменился, обратитесь к врачу.