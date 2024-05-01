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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Родинки

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое родинки?

Родинки — это небольшие новообразования кожи, которые могут возникать на любом участке тела. Как правило, они темного цвета и имеют круглую или овальную форму. Родинки есть практически у каждого человека.

  • Часто они впервые возникают в детском или подростковом возрасте.

  • Сами по себе они не исчезают.

  • Родинки не вызывают боли или зуда.

  • Обычно они не требуют лечения, если они вас не беспокоят.

Родинки — это не рак. Тем не менее, одна из разновидностей рака кожи, которая называется «меланома», иногда начинается с родинки. К настораживающим признакам перерождения родинки в злокачественную опухоль относятся:

  • увеличиваются в размерах;

  • изменение формы родинки;

  • изменение цвета родинки.

Если у вас есть родинка, внешний вид которой изменился, обратитесь к врачу.

Как выглядят родинки?

В большинстве случаев родинки:

  • имеют разный размер, от маленьких точек до более одного дюйма (около 2,5 сантиметра) в диаметре;

  • симметричны, то есть, если вы проведете вертикальную линию через центр родинки, обе ее половинки выглядят одинаково;

  • имеют круглую или овальную форму;

  • являются плоскими или выпуклыми, гладкими или шероховатыми на ощупь; кроме того, на родинках могут расти волосы;

  • сначала имеют красный оттенок, но затем приобретают рыжевато-коричневый, желтый, коричневый, серо-голубой или почти черный цвет.

Необычные родинки («атипичные родинки»):

  • обычно имеют несколько разных цветов, чаще коричневый и рыжевато-коричневый с розовым основанием;

  • имеют неправильную форму и неровные края;

  • часто имеют больший размер, чем другие родинки на теле;

  • обычно возникают на открытых участках кожи, доступных для солнечных лучей, но могут появиться на любом участке тела.

Атипичные родинки обычно бывают наследственными. У людей даже с несколькими атипичными родинками меланома возникает с большей долей вероятности.

В каких случаях следует обратится к врачу по поводу родинки?

Покажите родинку врачу, если:

  • она стала болезненной или начала вызывать зуд;

  • она кровоточит;

  • изменилась ее форма, она растет или если стала шире ластика;

  • изменился ее цвет, она имеет необычный либо более темный или другой цвет, чем другие родинки;

  • ее форма с обеих сторон неодинакова;

  • ее границы не круглые или не овальные;

  • она появилась в возрасте 30 лет и более.

Как врачи лечат родинки?

Большинство родинок безопасны и не требуют лечения. Ваш врач может удалить родинки, если они вызывают дискомфорт.

Ваш врач:

  • тщательно осмотрит родинки;

  • проверит злокачественность атипичной родинки, изучив ее фрагмент под микроскопом (биопсия);

  • проведет хирургическое вмешательство для удаления родинки (если она злокачественная) и кожи вокруг родинки.

Как можно предотвратить возникновение меланомы?

Меланома — серьезная, угрожающая жизни разновидность рака кожи. Проверяйте родинки на наличие любых изменений. Покажите врачу все изменившиеся родинки.

Вы находитесь в группе повышенного риска возникновения меланомы, если у вас:

  • атипичные родинки;

  • есть более 50 родинок;

  • меланома была у одного из членов вашей семьи.

Если у вас повышен риск возникновения меланомы, врачи могут вам рекомендовать:

  • минимум один раз в год посещать дерматолога (врача, который лечит заболевания кожи) для осмотра кожи;

  • как можно раньше удалять все изменившиеся атипичные родинки.

Поскольку вызванное солнечными лучами повреждение кожи повышает риск возникновения меланомы (а также других разновидностей рака кожи), постарайтесь:

  • избегать солнечных ожогов и загара;

  • избегать пребывания на солнце с 10:00 до 15:00 часов;

  • наносить на кожу, подверженную воздействию солнечных лучей, солнцезащитный крем;

  • надевать головной убор и одежду, защищающую от солнечных лучей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.