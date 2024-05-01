Что такое пламенеющие невусы?
Пламенеющие невусы — это розовые, красные или багровые пятна на поверхности кожи. Большинство этих пятен цвета портвейна. Пятна состоят из множества небольших кровеносных сосудов, которые растут неправильно.
Пламенеющие невусы — вид родимых пятен; дети с ними рождаются
Пламенеющие невусы не исчезают сами по себе.
Пламенеющие невусы на задней поверхности шеи новорожденного ребенка иногда называют «укусами аиста».
Они не вызывают боли или зуда, но некоторых людей беспокоит их внешний вид.
В редких случаях пламенеющие невусы на лице ребенка являются признаками заболевания, которое может вызывать судорожные припадки и другие проблемы со здоровьем. Это заболевание называют синдромом Стерджа-Вебера.
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Каковы симптомы пламенеющих невусов?
Пламенеющие невусы:
плоские, не возвышаются над поверхностью кожи;
багрового, красного или розового цвета, и по мере взросления ребенка могут темнеть;
покрывают небольшой или большой участок кожи.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Как врачи лечат пламенеющие невусы?
Пламенеющие невусы безвредны. Некоторые из них, если вам не нравится их внешний вид, можно скрыть с помощью макияжа.
Врачи могут добиться обесцвечивания или исчезновения пламенеющих невусов с помощью лазерной терапии. При проведении лазерной терапии на пламенеющий невус нацеливают интенсивный пучок света. Этот метод лечения более эффективен у молодых людей.