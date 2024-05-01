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Пламенеющие невусы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое пламенеющие невусы?

Пламенеющие невусы — это розовые, красные или багровые пятна на поверхности кожи. Большинство этих пятен цвета портвейна. Пятна состоят из множества небольших кровеносных сосудов, которые растут неправильно.

  • Пламенеющие невусы — вид родимых пятен; дети с ними рождаются

  • Пламенеющие невусы не исчезают сами по себе.

  • Пламенеющие невусы на задней поверхности шеи новорожденного ребенка иногда называют «укусами аиста».

  • Они не вызывают боли или зуда, но некоторых людей беспокоит их внешний вид.

В редких случаях пламенеющие невусы на лице ребенка являются признаками заболевания, которое может вызывать судорожные припадки и другие проблемы со здоровьем. Это заболевание называют синдромом Стерджа-Вебера.

Каковы симптомы пламенеющих невусов?

Пламенеющие невусы:

  • плоские, не возвышаются над поверхностью кожи;

  • багрового, красного или розового цвета, и по мере взросления ребенка могут темнеть;

  • покрывают небольшой или большой участок кожи.

Как врачи лечат пламенеющие невусы?

Пламенеющие невусы безвредны. Некоторые из них, если вам не нравится их внешний вид, можно скрыть с помощью макияжа.

Врачи могут добиться обесцвечивания или исчезновения пламенеющих невусов с помощью лазерной терапии. При проведении лазерной терапии на пламенеющий невус нацеливают интенсивный пучок света. Этот метод лечения более эффективен у молодых людей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.