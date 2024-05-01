Что такое пламенеющие невусы?

Что такое пламенеющие невусы?

Пламенеющие невусы — это розовые, красные или багровые пятна на поверхности кожи. Большинство этих пятен цвета портвейна. Пятна состоят из множества небольших кровеносных сосудов, которые растут неправильно.

Пламенеющие невусы — вид родимых пятен; дети с ними рождаются

Пламенеющие невусы не исчезают сами по себе.

Пламенеющие невусы на задней поверхности шеи новорожденного ребенка иногда называют «укусами аиста».

Они не вызывают боли или зуда, но некоторых людей беспокоит их внешний вид.

В редких случаях пламенеющие невусы на лице ребенка являются признаками заболевания, которое может вызывать судорожные припадки и другие проблемы со здоровьем. Это заболевание называют синдромом Стерджа-Вебера.