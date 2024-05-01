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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пиогенные гранулемы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое пиогенные гранулемы?

Пиогенные гранулемы — это круглые бугорки, возвышающиеся над кожей.

  • Они имеют кроваво-красный или красно-коричневый цвет.

  • Пиогенные гранулемы могут быть мясистыми, влажными или покрытыми корочками.

  • Они безвредны, но часто кровоточат при травмах или царапинах

  • Они могут исчезать сами по себе или может возникнуть необходимость, чтобы их удалил врач

Что вызывает образование пиогенных гранулем?

Пиогенные гранулемы образуются, когда тонкие кровеносные сосуды (капилляры) разрастаются больше обычного, а в окружающих их тканях возникает отечность.

Чаще всего пиогенные гранулемы возникают:

  • после повреждения кожи;

  • Во время беременности

Иногда во время беременности они образуются в деснах. Когда это происходит, их называют «опухолями беременности».

Каковы симптомы пиогенных гранулем?

Пиогенные гранулемы:

  • быстро растут;

  • возвышаются над уровнем кожи;

  • не вызывают боли;

  • легко кровоточат при травме или царапине.

Как врачи лечат пиогенные гранулемы?

  • Иногда пиогенные гранулемы исчезают без лечения.

  • Если они не исчезают, ваш врач может удалить их с помощью хирургического вмешательства или электрической иглы.

После удаления они могут возникать снова.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.