Пиогенные гранулемы образуются, когда тонкие кровеносные сосуды (капилляры) разрастаются больше обычного, а в окружающих их тканях возникает отечность.

Чаще всего пиогенные гранулемы возникают:

после повреждения кожи;

Во время беременности

Иногда во время беременности они образуются в деснах. Когда это происходит, их называют «опухолями беременности».