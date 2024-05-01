Что такое пиогенные гранулемы?
Пиогенные гранулемы — это круглые бугорки, возвышающиеся над кожей.
Они имеют кроваво-красный или красно-коричневый цвет.
Пиогенные гранулемы могут быть мясистыми, влажными или покрытыми корочками.
Они безвредны, но часто кровоточат при травмах или царапинах
Они могут исчезать сами по себе или может возникнуть необходимость, чтобы их удалил врач
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Что вызывает образование пиогенных гранулем?
Пиогенные гранулемы образуются, когда тонкие кровеносные сосуды (капилляры) разрастаются больше обычного, а в окружающих их тканях возникает отечность.
Чаще всего пиогенные гранулемы возникают:
после повреждения кожи;
Во время беременности
Иногда во время беременности они образуются в деснах. Когда это происходит, их называют «опухолями беременности».
Каковы симптомы пиогенных гранулем?
Пиогенные гранулемы:
быстро растут;
возвышаются над уровнем кожи;
не вызывают боли;
легко кровоточат при травме или царапине.
Как врачи лечат пиогенные гранулемы?
Иногда пиогенные гранулемы исчезают без лечения.
Если они не исчезают, ваш врач может удалить их с помощью хирургического вмешательства или электрической иглы.
После удаления они могут возникать снова.