Обычно лечение не требуется.

Паукообразные ангиомы, которые возникают во время беременности или при приеме противозачаточных таблеток, обычно исчезают сами по себе примерно в течение года после родов или прекращения приема таблеток.

Врачи могут удалять паукообразные ангиомы с помощью лазера или электрической иглы.