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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паукообразные ангиомы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое паукообразная ангиома?

Паукообразная ангиома — это небольшое ярко-красное пятно на коже, окруженное тонкими красными линиями. Эти линии могут быть немного похожи на крошечного паука, отсюда и полученное ангиомой название. Пауки не являются его причиной.

  • Паукообразные ангиомы представляют собой небольшие кровеносные сосуды, которые разрослись больше, чем обычно

  • Они безвредны, не вызывают болевых ощущений или зуда

  • Люди не рождаются с паукообразными ангиомами — они возникают позже

  • Обычно они проходят сами по себе, но врачи могут удалять их с помощью лазера или электрической иглы

Что является причиной образования паукообразных ангиом?

Причина образования паукообразных ангиом неизвестна, но у некоторых людей они могут возникать с наибольшей вероятностью:

  • у людей с заболеванием печени, например, с циррозом;

  • у беременных женщин или женщин, принимающих противозачаточные таблетки.

Паукообразные ангиомы на лице часто встречаются у людей со светлой кожей.

Как врачи лечат паукообразные ангиомы?

Обычно лечение не требуется.

Паукообразные ангиомы, которые возникают во время беременности или при приеме противозачаточных таблеток, обычно исчезают сами по себе примерно в течение года после родов или прекращения приема таблеток.

Врачи могут удалять паукообразные ангиомы с помощью лазера или электрической иглы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.