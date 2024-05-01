Мягкие бородавки — это небольшие мягкие новообразования на коже. Обычно они имеет тот же цвет, что и ваша кожа, или немного темнее.

Обычно мягкие бородавки возникают:

на шее;

в подмышечных ямках;

в паховой области (область между животом и верхней частью ног).