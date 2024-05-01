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Что такое мягкие бородавки?
Мягкие бородавки — это небольшие мягкие новообразования на коже. Обычно они имеет тот же цвет, что и ваша кожа, или немного темнее.
Обычно мягкие бородавки возникают:
на шее;
в подмышечных ямках;
в паховой области (область между животом и верхней частью ног).
Мягкие бородавки
Изображение
© Springer Science+Business Media
Вызывают ли мягкие бородавки проблемы?
В большинстве случаев мягкие бородавки не вызывают проблем. Но вам может не нравиться их внешний вид. Иногда одежда или кожа могут натирать мягкие бородавки, вызывая кровотечение или боль.
Как врачи лечат мягкие бородавки?
Обычно мягкие бородавки не требуют лечения. Если человек хочет, чтобы мягкую бородавку удалили, врачи могут с легкостью сделать это с помощью:
замораживания жидким азотом;
хирургического удаления;
прижигания электрической иглой.