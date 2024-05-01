Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon
Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мягкие бородавки

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
Просмотреть профессиональную версию
Узнайте все подробности

Что такое мягкие бородавки?

Мягкие бородавки — это небольшие мягкие новообразования на коже. Обычно они имеет тот же цвет, что и ваша кожа, или немного темнее.

Обычно мягкие бородавки возникают:

  • на шее;

  • в подмышечных ямках;

  • в паховой области (область между животом и верхней частью ног).

Вызывают ли мягкие бородавки проблемы?

В большинстве случаев мягкие бородавки не вызывают проблем. Но вам может не нравиться их внешний вид. Иногда одежда или кожа могут натирать мягкие бородавки, вызывая кровотечение или боль.

Как врачи лечат мягкие бородавки?

Обычно мягкие бородавки не требуют лечения. Если человек хочет, чтобы мягкую бородавку удалили, врачи могут с легкостью сделать это с помощью:

  • замораживания жидким азотом;

  • хирургического удаления;

  • прижигания электрической иглой.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.