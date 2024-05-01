Что такое липомы?
Липомы — это круглые или овальные узелки жировой ткани, которые растут под кожей.
Они не злокачественные
Они не вызывают никаких проблем, но человеку может не нравиться их внешний вид
У женщин они возникают чаще, чем у мужчин
Они могут возникать на любом участке тела
Чаще всего липомы возникают на:
Предплечьях
Грудная клетка
Желудок
Шея
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Каковы симптомы липом?
Липомы — это гладкие бугорки под кожей. Они могут быть мягкими или плотными на ощупь, но они не бывают твердыми.
Обычно их ширина составляет менее 3 дюймов (7,6 сантиметра)
Бугорок покрыт обычной кожей
Обычно у человека присутствует только одна липома, но у некоторых людей их может быть много
Липомы обычно не вызывают никаких симптомов, но в редких случаях они могут немного болеть
Как врачи лечат липомы?
Обычно липомы не требуют лечения.
При наличии изменений со стороны липомы врачи могут удалить ее фрагмент для изучения под микроскопом (биопсия).
Если липомы вызывают дискомфорт, врачи могут удалить их с помощью:
Хирургическое вмешательство
Липосакции (отсасывания жира с помощью аппарата)