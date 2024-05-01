Лимфангиомы — это бугорки в коже, наполненные прозрачной или кровянистой жидкостью. Они возникают вследствие разрастания лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды переносят лимфу по всему организму. Лимфа — это прозрачная жидкость, содержащая лейкоциты, которые помогают организму бороться с инфекцией.

Лимфангиомы встречаются нечасто.

Обычно они возникают после рождения и до 2-летнего возраста.

Они не являются злокачественными.