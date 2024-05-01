Что такое лимфангиомы?
Лимфангиомы — это бугорки в коже, наполненные прозрачной или кровянистой жидкостью. Они возникают вследствие разрастания лимфатических сосудов. Лимфатические сосуды переносят лимфу по всему организму. Лимфа — это прозрачная жидкость, содержащая лейкоциты, которые помогают организму бороться с инфекцией.
Лимфангиомы встречаются нечасто.
Обычно они возникают после рождения и до 2-летнего возраста.
Они не являются злокачественными.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Каковы симптомы лимфангиом?
Они могут выглядеть, как маленькие бугорки или крупные новообразования, которые придают неправильную форму телу.
Как правило, они желтовато-коричневого цвета, но некоторые имеют красноватый или багровый оттенок.
Они не вызывают зуда или боли.
При прорыве из них вытекает прозрачная или розоватая жидкость.
Как врачи лечат лимфангиомы?
Обычно лимфангиомы не требуют лечения.
Хирургическое вмешательство для удаления лимфангиом проводить не рекомендуется. Под кожей лимфангиомы разрастаются глубоко и широко, после хирургического вмешательства они могут расти снова.