Врач может удалить кисты, которые вас беспокоят. Не выдавливайте, не прокалывайте и не вскрывайте их самостоятельно.

Врачи:

Обезболят область вокруг кисты и удалят ее хирургическим путем

Врачи должны удалить всю оболочку кисты, в противном случае киста вырастет вновь

Если киста инфицирована или разорвалась, врачи часто не могут полностью удалить ее оболочку.