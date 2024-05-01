Что такое кисты кожи?
Киста — это полость, наполненная жидкостью. Кисты кожи есть у многих людей. Но кисты могут образовываться в различных частях тела, например, в почках или в печени.
Кисты кожи — это наполненные жидкостью уплотнения под кожей
Жидкость обычно имеет белый или желтый цвет и неприятный запах
Кисты обычно не вызывают болевых ощущений до тех пор, пока они не вскрываются или не инфицируются
Их удаляют врачи, при этом они должны удалить всю оболочку кисты, в противном случае киста вырастет вновь.
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Каковы симптомы кист кожи?
Кисты могут возникать на любом участке тела. Чаще всего они возникают на спине, голове или шее. Они:
бывают разного размера: примерно от половины дюйма до 2 дюймов (приблизительно от 1 до 5 сантиметров);
плотные и легко подвижны под кожей;
не вызывают болевых ощущений, если они не инфицированы.
Как врачи лечат кисты кожи?
Врач может удалить кисты, которые вас беспокоят. Не выдавливайте, не прокалывайте и не вскрывайте их самостоятельно.
Врачи:
Обезболят область вокруг кисты и удалят ее хирургическим путем
Врачи должны удалить всю оболочку кисты, в противном случае киста вырастет вновь
Если киста инфицирована или разорвалась, врачи часто не могут полностью удалить ее оболочку.