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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кисты кожи

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое кисты кожи?

Киста — это полость, наполненная жидкостью. Кисты кожи есть у многих людей. Но кисты могут образовываться в различных частях тела, например, в почках или в печени.

  • Кисты кожи — это наполненные жидкостью уплотнения под кожей

  • Жидкость обычно имеет белый или желтый цвет и неприятный запах

  • Кисты обычно не вызывают болевых ощущений до тех пор, пока они не вскрываются или не инфицируются

  • Их удаляют врачи, при этом они должны удалить всю оболочку кисты, в противном случае киста вырастет вновь.

Каковы симптомы кист кожи?

Кисты могут возникать на любом участке тела. Чаще всего они возникают на спине, голове или шее. Они:

  • бывают разного размера: примерно от половины дюйма до 2 дюймов (приблизительно от 1 до 5 сантиметров);

  • плотные и легко подвижны под кожей;

  • не вызывают болевых ощущений, если они не инфицированы.

Как врачи лечат кисты кожи?

Врач может удалить кисты, которые вас беспокоят. Не выдавливайте, не прокалывайте и не вскрывайте их самостоятельно.

Врачи:

  • Обезболят область вокруг кисты и удалят ее хирургическим путем

  • Врачи должны удалить всю оболочку кисты, в противном случае киста вырастет вновь

Если киста инфицирована или разорвалась, врачи часто не могут полностью удалить ее оболочку.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.