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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Келоиды

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое келоиды?

Келоиды — это разрастание рубцовой ткани. Они выглядят как блестящие, выступающие участки кожи.

  • Келоиды образовываются через несколько месяцев после появления раны

  • Они чаще встречаются среди темнокожих людей.

Что вызывает образование келоидов?

Келоиды могут возникать в результате любого повреждения кожи, например:

  • порезов;

  • Хирургическое вмешательство

  • Угревая сыпь

Иногда келоиды формируются без видимой причины.

Как выглядят келоиды?

Келоиды:

  • Возвышаются над уровнем кожи на высоту до четверти дюйма (около половины сантиметра)

  • Блестящие, твердые и гладкие

  • Кожа слегка розоватая или потемневшая

Келоиды могут зудеть, а также бывают чувствительны к прикосновению, но они не вызывают болевых ощущений.

Келоид
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Эти келоиды имеют куполообразную форму.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Келоидные рубцы
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Эти келоидные рубцы образовались после хирургического вмешательства.
© Springer Science+Business Media

Как врачи лечат келоиды?

Методы лечения келоидов, не очень эффективны. Врачи могут попытаться разгладить келоиды, вводя лекарственные средства под называнием «кортикостероиды».

Для удаления келоидов врачи также могут использовать хирургическое вмешательство или лазер. Тем не менее, поскольку келоиды образуются на месте шрамов, они часто вырастают вновь. Иногда они вырастают вновь, даже увеличиваясь в размерах. Некоторые новые лекарственные средства, которые угнетают иммунную систему, могут помочь прекратить повторный рост келоидов. Помочь прекратить повторный рост келоидов может также ношение специальных пластырей или эластичной одежды (специальной обтягивающей одежды), которая давит на келоиды.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.