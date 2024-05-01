Методы лечения келоидов, не очень эффективны. Врачи могут попытаться разгладить келоиды, вводя лекарственные средства под называнием «кортикостероиды».

Для удаления келоидов врачи также могут использовать хирургическое вмешательство или лазер. Тем не менее, поскольку келоиды образуются на месте шрамов, они часто вырастают вновь. Иногда они вырастают вновь, даже увеличиваясь в размерах. Некоторые новые лекарственные средства, которые угнетают иммунную систему, могут помочь прекратить повторный рост келоидов. Помочь прекратить повторный рост келоидов может также ношение специальных пластырей или эластичной одежды (специальной обтягивающей одежды), которая давит на келоиды.