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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дерматофибромы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое дерматофибромы?

Дерматофибромы — это небольшие бугорки на коже красновато-коричневого цвета. Обычно их ширина составляет менее половины дюйма (около 1 сантиметра).

  • Дерматофибромы безвредны

  • Они часто встречаются у взрослых людей, особенно среди женщин

Причиной образования дерматофибром является определенный ген, унаследованный от родителей. У некоторых людей их может быть много.

Каковы симптомы дерматофибром?

  • Небольшие плотные бугорки, часто возникающие на бедрах или на ногах

  • Обычно симптомы отсутствуют, но в редких случаях может отмечаться зуд

Как врачи лечат дерматофибромы?

Как правило, врачи не лечат их.

Если дерматофиброма увеличивается в размерах или беспокоит вас, врач может удалить ее с помощью скальпеля (хирургического ножа).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.