Что такое дерматофибромы?

Что такое дерматофибромы?

Дерматофибромы — это небольшие бугорки на коже красновато-коричневого цвета. Обычно их ширина составляет менее половины дюйма (около 1 сантиметра).

Дерматофибромы безвредны

Они часто встречаются у взрослых людей, особенно среди женщин

Причиной образования дерматофибром является определенный ген, унаследованный от родителей. У некоторых людей их может быть много.