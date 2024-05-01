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Что такое дерматофибромы?
Дерматофибромы — это небольшие бугорки на коже красновато-коричневого цвета. Обычно их ширина составляет менее половины дюйма (около 1 сантиметра).
Дерматофибромы безвредны
Они часто встречаются у взрослых людей, особенно среди женщин
Причиной образования дерматофибром является определенный ген, унаследованный от родителей. У некоторых людей их может быть много.
Дерматофиброма
Изображение
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Каковы симптомы дерматофибром?
Небольшие плотные бугорки, часто возникающие на бедрах или на ногах
Обычно симптомы отсутствуют, но в редких случаях может отмечаться зуд
Как врачи лечат дерматофибромы?
Как правило, врачи не лечат их.
Если дерматофиброма увеличивается в размерах или беспокоит вас, врач может удалить ее с помощью скальпеля (хирургического ножа).