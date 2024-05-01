Большинство гемангиом уменьшаются и исчезают сами по себе. Обычно гемангиома начинает уменьшаться, когда ребенок достигает возраста от 12 до 18 месяцев. Приблизительно у 7 из 10 детей гемангиома исчезает к 7-летнему возрасту.

Поскольку гемангиомы обычно проходят сами по себе, врачи не лечат их, если они не вызывают проблем. Если гемангиома приводит к нарушению зрения, дыхания или вызывает другие проблемы, врачи:

Назначают лекарственные препараты (например, пропранолол или кортикостероиды), которые способствуют уменьшению гемангиомы

В некоторых случаях лечат гемангиому с помощью лазера

Если язва долго не заживает, врачи лечат ее с помощью специальных повязок и мазей.

Врачи обычно не удаляют гемангиомы с помощью хирургического вмешательства, поскольку после этого может образоваться рубец. Наличие рубца может быть столь же неприятным, как и наличие гемангиомы.

Сенильные гемангиомы, которые обнаруживаются у взрослых, не требуют лечения. Если они доставляют вам дискомфорт, врач может удалить их электрической иглой или скальпелем (хирургическим ножом).