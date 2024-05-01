Что такое гемангиома?
Гемангиома — это образование красного цвета, возвышающееся над уровнем кожи. Она представляет собой скопление небольших кровеносных сосудов.
Гемангиомы часто встречаются у маленьких детей, и их часто называют «клубничным родимым пятном»
Гемангиомы могут возникать в любом месте, но у детей они часто возникают на голове или шее
Они растут приблизительно до тех пор, пока ребенку не исполнится один год
Затем они начинают уменьшаться и обычно исчезают к 10-летнему возрасту.
Когда гемангиома исчезает, кожа в месте, где она была раньше, часто обесцвечена или покрыта шрамами.
Гемангиомы могут возникать у взрослых (их часто называют сенильными гемангиомами). Они часто встречаются и не представляют опасности.
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Что вызывает образование гемангиом?
Причина, по которой скопление кровеносных сосудов преобразуется в гемангиому, неизвестна.
Каковы симптомы гемангиом?
Они представляют собой ярко-красные или синюшные области, возвышающиеся над уровнем кожи
Они не вызывают зуда или боли
В результате небольшого повреждения гемангиома может кровоточить с образованием язвы
Язва может болеть и долго не заживать
Гемангиомы, которые растут рядом с глазом, могут блокировать зрение
Даже если гемангиомы не вызывают никаких проблем с медицинской точки зрения, вам может не нравиться их внешний вид.
Как врачи лечат гемангиомы?
Большинство гемангиом уменьшаются и исчезают сами по себе. Обычно гемангиома начинает уменьшаться, когда ребенок достигает возраста от 12 до 18 месяцев. Приблизительно у 7 из 10 детей гемангиома исчезает к 7-летнему возрасту.
Поскольку гемангиомы обычно проходят сами по себе, врачи не лечат их, если они не вызывают проблем. Если гемангиома приводит к нарушению зрения, дыхания или вызывает другие проблемы, врачи:
Назначают лекарственные препараты (например, пропранолол или кортикостероиды), которые способствуют уменьшению гемангиомы
В некоторых случаях лечат гемангиому с помощью лазера
Если язва долго не заживает, врачи лечат ее с помощью специальных повязок и мазей.
Врачи обычно не удаляют гемангиомы с помощью хирургического вмешательства, поскольку после этого может образоваться рубец. Наличие рубца может быть столь же неприятным, как и наличие гемангиомы.
Сенильные гемангиомы, которые обнаруживаются у взрослых, не требуют лечения. Если они доставляют вам дискомфорт, врач может удалить их электрической иглой или скальпелем (хирургическим ножом).