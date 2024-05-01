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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гемангиомы

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Что такое гемангиома?

Гемангиома — это образование красного цвета, возвышающееся над уровнем кожи. Она представляет собой скопление небольших кровеносных сосудов.

  • Гемангиомы часто встречаются у маленьких детей, и их часто называют «клубничным родимым пятном»

  • Гемангиомы могут возникать в любом месте, но у детей они часто возникают на голове или шее

  • Они растут приблизительно до тех пор, пока ребенку не исполнится один год

  • Затем они начинают уменьшаться и обычно исчезают к 10-летнему возрасту.

  • Когда гемангиома исчезает, кожа в месте, где она была раньше, часто обесцвечена или покрыта шрамами.

Гемангиомы могут возникать у взрослых (их часто называют сенильными гемангиомами). Они часто встречаются и не представляют опасности.

Что вызывает образование гемангиом?

Причина, по которой скопление кровеносных сосудов преобразуется в гемангиому, неизвестна.

Каковы симптомы гемангиом?

  • Они представляют собой ярко-красные или синюшные области, возвышающиеся над уровнем кожи

  • Они не вызывают зуда или боли

  • В результате небольшого повреждения гемангиома может кровоточить с образованием язвы

  • Язва может болеть и долго не заживать

  • Гемангиомы, которые растут рядом с глазом, могут блокировать зрение

Даже если гемангиомы не вызывают никаких проблем с медицинской точки зрения, вам может не нравиться их внешний вид.

Как врачи лечат гемангиомы?

Большинство гемангиом уменьшаются и исчезают сами по себе. Обычно гемангиома начинает уменьшаться, когда ребенок достигает возраста от 12 до 18 месяцев. Приблизительно у 7 из 10 детей гемангиома исчезает к 7-летнему возрасту.

Поскольку гемангиомы обычно проходят сами по себе, врачи не лечат их, если они не вызывают проблем. Если гемангиома приводит к нарушению зрения, дыхания или вызывает другие проблемы, врачи:

  • Назначают лекарственные препараты (например, пропранолол или кортикостероиды), которые способствуют уменьшению гемангиомы

  • В некоторых случаях лечат гемангиому с помощью лазера

Если язва долго не заживает, врачи лечат ее с помощью специальных повязок и мазей.

Врачи обычно не удаляют гемангиомы с помощью хирургического вмешательства, поскольку после этого может образоваться рубец. Наличие рубца может быть столь же неприятным, как и наличие гемангиомы.

Сенильные гемангиомы, которые обнаруживаются у взрослых, не требуют лечения. Если они доставляют вам дискомфорт, врач может удалить их электрической иглой или скальпелем (хирургическим ножом).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.