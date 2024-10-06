Стригущий лишай — распространенная грибковая инфекция кожи или ногтей. Стригущий лишай (на английском языке «ringworm» [кольцевой червь]) не имеет ничего общего с червями. Но сыпь, которую он вызывает, может иметь кольцеобразную форму. Поэтому инфекцию назвали «кольцевым червем» (стригущий лишай). Врачи называют эти инфекции «дерматомикозами».

Что такое дерматомикоз гладкой кожи туловища? Дерматомикоз гладкой кожи туловища — это грибковая инфекция, при которой на лице, руках, ногах, груди или животе появляется кольцевидная сыпь. Дерматомикоз гладкой кожи туловища может распространяться на другие части тела или передаваться другим людям, если кожа больного соприкасается с ними

Врачи лечение его противогрибковым кремом или редко — таблетками

Каковы симптомы дерматомикоза гладкой кожи туловища? К симптомам относятся: Розовые или красные круглые пятна на коже с приподнятыми, шелушащимися краями

Иногда — зуд Примеры стригущего лишая гладкой кожи туловища (дерматомикоза гладкой кожи туловища) Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с чешуйчатыми границами Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с отчетливым центром Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) на ягодицах На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища (дерматомикозе гладкой кожи туловища) с потемнением в центре Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление. © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) На этой фотографии можно увидеть розово-красное круглое пятно, вызванное стригущим лишаем гладкой кожи. Пятно имеет приподнятые края, небольшие признаки шелушения и несколько очищенный центр в нижней части пятна. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом. Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с чешуйчатыми границами Оба пятна, представленных на этой фотографии, вызваны дерматомикозом гладкой кожи туловища. Чешуйчатые границы видны на пятне справа. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) с отчетливым центром Показанное на этой фотографии округлое пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища имеет приподнятый край и преимущественно отчетливый центр. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Стригущий лишай гладкой кожи туловища (дерматомикоз гладкой кожи туловища) на ягодицах На этом снимке показано шелушащееся красное пятно, характерная для дерматомикоза гладкой кожи туловища. Центр выглядит менее четким, чем на светлой коже, поскольку инфекция вызвала воспаление. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy). Пятно при стригущем лишае гладкой кожи туловища (дерматомикозе гладкой кожи туловища) с потемнением в центре Центр этого пятна темный (так называемая центральная гиперпигментация), поскольку инфекция вызвала воспаление. © Springer Science+Business Media

Как врачи могут определить, есть ли у человека дерматомикоз гладкой кожи туловища? Обычно врачи могут определить дерматомикоз гладкой кожи туловища, осмотрев пораженные участки. Для полной уверенности врачи могут соскоблить маленький кусочек кожи для изучения его под микроскопом.