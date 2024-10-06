Стригущий лишай — распространенная грибковая инфекция кожи или ногтей. Стригущий лишай (на английском языке «ringworm» [кольцевой червь]) не имеет ничего общего с червями. Но сыпь, которую он вызывает, может иметь кольцеобразную форму. Поэтому инфекцию назвали «кольцевым червем» (стригущий лишай). Врачи называют эти инфекции «дерматомикозами».
Что такое стригущий лишай волосистой части головы?
Стригущий лишай волосистой части головы — это грибковая инфекция, которая приводит к образованию шелушащейся сыпи или выпадению волос на волосистой части головы.
Стригущий лишай волосистой части головы чаще всего встречается у детей
Он легко передается от человека к человеку
Он может привести к образованию сыпи на волосистой части головы, проплешин и в редких случаях — болезненного отека, который сочится гноем
Лечение включает применение противогрибковых препаратов, которые принимаются внутрь и входят в состав крема для волосистой части головы, а также специального шампуня
Чтобы избавиться от стригущего лишая волосистой части головы, может потребоваться длительное время
Каковы симптомы стригущего лишая волосистой части головы?
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
К симптомам относятся:
Сухая, шелушащаяся сыпь на голове, которая может зудеть
Участки выпадения волос (алопеция)
Иногда — шелушение кожи головы, которое выглядит как перхоть
Иногда — болезненное припухшее пятно на волосистой части головы, которое может покрываться волдырями или сочиться гноем (керион)
Как врачи могут определить, есть ли у человека стригущий лишай волосистой части головы?
Часто врачи могут определить наличие стригущего лишая волосистой части головы, осмотрев пораженные участки. Иногда они выдергивают волос с головы и соскабливают маленький кусочек кожи для изучения его под микроскопом. Они могут осмотреть волосистую часть головы под ультрафиолетовым (УФ) светом, потому что стригущий лишай светится в УФ лучах, а другие виды сыпи — нет.
Как врачи лечат стригущий лишай волосистой части головы?
Врачи лечат стригущий лишай волосистой части головы у детей:
Противогрибковыми препаратами, которые принимаются внутрь в течение 4–6 недель
Противогрибковым кремом, который наносится на волосистую часть головы ребенка до тех пор, пока инфекция не исчезнет
Назначением шампуня с сульфидом селена в рецептурной дозировке для мытья волос ребенка не реже двух раз в неделю
Для лечения кериона — кортикостероиды внутрь
Во время лечения дети могут продолжать посещать школу.
Врачи лечат стригущий лишай волосистой части головы у взрослых:
Противогрибковыми препаратами, которые принимаются внутрь в течение 3–4 месяцев