Часто врачи могут определить наличие стригущего лишая волосистой части головы, осмотрев пораженные участки. Иногда они выдергивают волос с головы и соскабливают маленький кусочек кожи для изучения его под микроскопом. Они могут осмотреть волосистую часть головы под ультрафиолетовым (УФ) светом, потому что стригущий лишай светится в УФ лучах, а другие виды сыпи — нет.