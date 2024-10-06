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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разноцветный лишай

(отрубевидный лишай)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое разноцветный лишай?

Разноцветный лишай — легкая дрожжевая инфекция кожи. Дрожжи — это разновидность грибка.

  • Разноцветный лишай вызывает образование на коже чешуйчатых пятен желтоватого, коричневого, розового или белого цвета

  • Разноцветный лишай безвреден и не передается от человека к человеку

  • Врачи лечат разноцветный лишай с помощью средств для ухода за кожей, шампуней и иногда — лекарственных препаратов

  • Инфекция после лечения часто возникает повторно

Что является причиной разноцветного лишая?

Разноцветный лишай вызывается дрожжевой инфекцией. Она отличается от дрожжевой инфекции под названием кандидоз (молочница).

Вероятность развития разноцветного лишая повышается, если:

  • Человек в молодом взрослом возрасте

  • Человек находится в жарком, влажном месте

  • Ослаблена иммунная система

Каковы симптомы разноцветного лишая?

Разноцветный лишай обычно вызывает образование на коже чешуйчатых пятен желтоватого, коричневого, розового или белого цвета На пятна не ложится загар, поэтому в летнее время пятна могут становиться более заметными.

Как правило, пятна возникают на следующих участках тела:

  • Грудная клетка

  • Спина

  • Шея

  • Живот

  • Иногда лицо

Примеры разноцветного лишая
Разноцветный (отрубевидный) лишай спины
Разноцветный (отрубевидный) лишай спины

На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Разноцветный (отрубевидный) лишай спины
Разноцветный (отрубевидный) лишай спины

На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае
Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае

На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая.

© Springer Science+Business Media

Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее
Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай
Разноцветный лишай

На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Разноцветный (отрубевидный) лишай спины
Разноцветный (отрубевидный) лишай спины

На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Разноцветный (отрубевидный) лишай спины
Разноцветный (отрубевидный) лишай спины

На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая.

... Прочитайте дополнительные сведения

Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае
Светло-коричневое пятно при разноцветном лишае

На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая.

© Springer Science+Business Media

Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее
Коричневые пятна при разноцветном лишае на шее

© Springer Science+Business Media

Разноцветный лишай
Разноцветный лишай

На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем.

Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).

Как врачи могут определить, есть ли у человека разноцветный лишай?

Врачи могут определить, осмотрев пятна. Для полной уверенности врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. В УФ лучах лишай светится, а другие виды сыпи — нет. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом.

Как врачи лечат разноцветный лишай?

Врачи могут лечить разноцветный лишай следующим образом:

  • Противогрибковым кремом, который наносится на пятна

  • Специальным шампунем, если пятна находятся на волосистой части головы

  • Назначением лекарственных препаратов внутрь, если пятна расположены по всему телу, или при частом возникновении разноцветного лишая

Нормальный цвет кожи может не восстанавливаться в течение месяцев или лет после лечения.

Инфекция после лечения часто возникает повторно. Чтобы не допустить рецидива, врачи могут назначить пациенту специальное мыло или порекомендовать наносить противогрибковый крем один раз в месяц.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.