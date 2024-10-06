Как врачи могут определить, есть ли у человека разноцветный лишай?

Как врачи могут определить, есть ли у человека разноцветный лишай?

Врачи могут определить, осмотрев пятна. Для полной уверенности врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. В УФ лучах лишай светится, а другие виды сыпи — нет. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом.