Что такое разноцветный лишай?
Разноцветный лишай — легкая дрожжевая инфекция кожи. Дрожжи — это разновидность грибка.
Разноцветный лишай вызывает образование на коже чешуйчатых пятен желтоватого, коричневого, розового или белого цвета
Разноцветный лишай безвреден и не передается от человека к человеку
Врачи лечат разноцветный лишай с помощью средств для ухода за кожей, шампуней и иногда — лекарственных препаратов
Инфекция после лечения часто возникает повторно
Что является причиной разноцветного лишая?
Разноцветный лишай вызывается дрожжевой инфекцией. Она отличается от дрожжевой инфекции под названием кандидоз (молочница).
Вероятность развития разноцветного лишая повышается, если:
Человек в молодом взрослом возрасте
Человек находится в жарком, влажном месте
Ослаблена иммунная система
Каковы симптомы разноцветного лишая?
Разноцветный лишай обычно вызывает образование на коже чешуйчатых пятен желтоватого, коричневого, розового или белого цвета На пятна не ложится загар, поэтому в летнее время пятна могут становиться более заметными.
Как правило, пятна возникают на следующих участках тела:
Грудная клетка
Спина
Шея
Живот
Иногда лицо
На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии показаны более светлые участки кожи, вызванные разноцветным лишаем.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
На этой фотографии прослеживается несколько розовых чешуйчатых пятен на спине. Такие пятна — характерное проявление разноцветного лишая.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии изображено светло-коричневое пятно на грудной клетке, что характерно для разноцветного лишая.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
На этой фотографии светлые участки на лице и шее вызваны разноцветным лишаем.
Изображение любезно предоставлено д-ром Карен МакКой (Karen McKoy).
Как врачи могут определить, есть ли у человека разноцветный лишай?
Врачи могут определить, осмотрев пятна. Для полной уверенности врач при осмотре кожи может использовать ультрафиолетовую (УФ) лампу. В УФ лучах лишай светится, а другие виды сыпи — нет. Врачи иногда делают небольшие соскобы с кожи, чтобы изучить их под микроскопом.
Как врачи лечат разноцветный лишай?
Врачи могут лечить разноцветный лишай следующим образом:
Противогрибковым кремом, который наносится на пятна
Специальным шампунем, если пятна находятся на волосистой части головы
Назначением лекарственных препаратов внутрь, если пятна расположены по всему телу, или при частом возникновении разноцветного лишая
Нормальный цвет кожи может не восстанавливаться в течение месяцев или лет после лечения.
Инфекция после лечения часто возникает повторно. Чтобы не допустить рецидива, врачи могут назначить пациенту специальное мыло или порекомендовать наносить противогрибковый крем один раз в месяц.