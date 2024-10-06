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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паховая эпидермофития

(паховая трихофития)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Что такое паховая эпидермофития?

Паховая эпидермофития — это зудящая сыпь, которая возникает в паховой области (промежности). Это грибковая инфекция, которая развивается в теплых и влажных участках.

Вероятность развития паховой эпидермофитии повышается:

  • У мужчин, потому что влага может удерживаться между мошонкой и бедром

  • При теплой погоде

  • При ношении влажной и плотно прилегающей одежды

  • При избыточном весе и наличии складок кожи

Каковы симптомы паховой эпидермофитии?

К симптомам относятся:

  • Красная зудящая сыпь в промежности и иногда в верхней части бедер

  • Сыпь может иметь розоватую шелушащуюся границу

  • В тяжелых случаях паховая эпидермофития может вызывать боль

Как врачи могут определить, есть ли у человека паховая эпидермофития?

Обычно врачи могут определить паховую эпидермофитию, осмотрев пораженные участки. В редких случаях врачи могут соскоблить маленький кусочек кожи для изучения его под микроскопом.

Как врачи лечат паховую эпидермофитию?

Врачи лечат паховую эпидермофитию:

  • Противогрибковыми кремами, которые наносятся на кожу

  • Иногда лекарственными препаратами, которые принимаются внутрь

Эта инфекция часто возникает более одного раза, особенно при наличии грибковых инфекций на стопах или пальцах ног (дерматомикоз стоп), так как грибки могут распространяться из этих участков в промежность.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.