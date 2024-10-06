Врачи лечат паховую эпидермофитию:

Противогрибковыми кремами, которые наносятся на кожу

Иногда лекарственными препаратами, которые принимаются внутрь

Эта инфекция часто возникает более одного раза, особенно при наличии грибковых инфекций на стопах или пальцах ног (дерматомикоз стоп), так как грибки могут распространяться из этих участков в промежность.