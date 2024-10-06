Дрожжевая инфекция вызывается дрожжами Candida — грибками, которые обычно живут на теле в небольших количествах. В небольших количествах человек их не замечает. Если дрожжи растут слишком сильно, появляется сыпь.

Некоторые причины слишком сильного роста дрожжей включают:

Ношение тесного нижнего белья, бюстгальтеров или другой одежды, которая удерживает пот близко к телу

Долгое нахождение детей в мокрых или грязных подгузниках

Диабет

Ослабленная иммунная система из-за таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция или онкологические заболевания

Прием антибиотиков

Дрожжи любят жить в темных и влажных участках тела. Поэтому дрожжевые инфекции чаще встречаются в следующих участках: