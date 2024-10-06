Что такое кандидоз?
Кандидоз — это инфекция, возбудителем которой является дрожжевой грибок рода Candida. Поскольку дрожжи — это разновидность грибка, кандидоз — грибковая инфекция, но она обычно называют дрожжевой инфекцией. Дрожжи Candida обычно живут на теле в небольших количествах, не вызывая симптомов. Но иногда может произойти чрезмерный рост или инфекция.
Дрожжевые инфекции обычно возникают на поверхности тела, включая кожу, полость рта или влагалище
Иногда у людей с ослабленной иммунной системой возникают дрожжевые инфекции внутренних органов (системный кандидоз), которые могут представлять угрозу для жизни
Дрожжевая инфекция может вызывать покраснение, сыпь, зуд, отек или белые кремообразные пятна
Некоторые виды опрелостей вызываются дрожжевой инфекцией
Врачи лечат дрожжевые инфекции кремами или лекарствами, принимаемыми внутрь
Что является причиной дрожжевой инфекции?
Дрожжевая инфекция вызывается дрожжами Candida — грибками, которые обычно живут на теле в небольших количествах. В небольших количествах человек их не замечает. Если дрожжи растут слишком сильно, появляется сыпь.
Некоторые причины слишком сильного роста дрожжей включают:
Ношение тесного нижнего белья, бюстгальтеров или другой одежды, которая удерживает пот близко к телу
Долгое нахождение детей в мокрых или грязных подгузниках
Ослабленная иммунная система из-за таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция или онкологические заболевания
Прием антибиотиков
Дрожжи любят жить в темных и влажных участках тела. Поэтому дрожжевые инфекции чаще встречаются в следующих участках:
Под складками кожи у людей с ожирением
В полости рта
Под молочными железами у женщин
В области паха или влагалище
Каковы симптомы дрожжевой инфекции?
Симптомы зависят от места расположения дрожжевой инфекции:
На коже: Ярко-красная, грубая сыпь
Внутри влагалища: Белые пятна и белые, творожистые выделения из влагалища
Внутри полости рта: Белые пятна (молочница)
Уголок рта: Трещины на коже
В ротовой полости появляются белые кремообразные пятна, которые могут кровоточить, если пытаться их соскрести. Такое проявление характерно для молочницы, вызываемой инфекцией грибком Candida.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этом снимке показан ангулярный хейлит, вызванный кандидозной инфекцией в уголках рта.
© Springer Science+Business Media
Инфекция ногтей, которую вызывает Candida, может поражать ногтевую пластинку (онихомикоз, наблюдается в нижней части ногтя), по краям ногтя (паронихия) или в обеих структурах.
Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/Шерри Бринкман (Sherry Brinkman) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
На этой фотографии показана сыпь, вызванная дрожжевым грибком Candida.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии изображена припухлость и покраснение влагалища и белые выделения, вызванные дрожжевой инфекцией.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
В ротовой полости появляются белые кремообразные пятна, которые могут кровоточить, если пытаться их соскрести. Такое проявление характерно для молочницы, вызываемой инфекцией грибком Candida.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этом снимке показан ангулярный хейлит, вызванный кандидозной инфекцией в уголках рта.
© Springer Science+Business Media
Инфекция ногтей, которую вызывает Candida, может поражать ногтевую пластинку (онихомикоз, наблюдается в нижней части ногтя), по краям ногтя (паронихия) или в обеих структурах.
Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/Шерри Бринкман (Sherry Brinkman) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
На этой фотографии показана сыпь, вызванная дрожжевым грибком Candida.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии изображена припухлость и покраснение влагалища и белые выделения, вызванные дрожжевой инфекцией.
BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи могут определить, есть ли у человека дрожжевая инфекция?
Врачи обычно могут сказать, страдает ли человек дрожжевой инфекцией, просто осмотрев его. Для полной уверенности врач может соскоблить небольшой кусочек пораженной ткани, чтобы осмотреть его под микроскопом.
Как врачи лечат дрожжевые инфекции?
Лечение зависит от места расположения дрожжевой инфекции.
При инфекциях на коже врачи предложат:
Наносить противогрибковые кремы, порошки или другие препараты на инфицированную область
Следить за тем, чтобы кожа была сухой (например, чаще менять ребенку подгузники)
Принимать лекарственный препарат внутрь, если инфекция тяжелая
При дрожжевой инфекции во влагалище врачи предложат:
Наносить противогрибковый крем внутри и снаружи влагалища
Иногда — принимать лекарственные препараты внутрь
При молочнице у взрослых врачи предложат:
Принимать противогрибковые препараты
В некоторых случаях — полоскать рот жидким противогрибковым препаратом (нистатином)
При молочнице у детей врачи предложат наносить жидкий противогрибковый препарат на внутреннюю поверхность полости рта ребенка.