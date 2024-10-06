Что такое дерматомикоз стоп?
Дерматомикоз стоп — это грибковая инфекция, которая приводит к образованию сыпи на влажных участках стоп.
Дерматомикоз стоп очень распространен, потому что влага удерживается в теплых промежутках между пальцами ног
Он может передаваться от человека к человеку в общих ванных комнатах, душевых и в теплых влажных местах
Поддержание сухости стоп снижает вероятность заражения дерматомикозом стоп
Врачи лечат дерматомикоз стоп с помощью противогрибкового крема
Каковы симптомы дерматомикоза стоп?
К симптомам относятся:
зуд;
сыпь на стопах.
При дерматомикозе стоп могут возникать разные виды сыпи:
Потрескавшаяся, красная, шелушащаяся кожа между пальцами ног
Утолщенная, чешуйчатая кожа на подошвах стоп
В редких случаях — заполненные жидкостью волдыри
Трещины на коже могут способствовать проникновению микробов и вызвать бактериальную инфекцию кожи стоп (флегмона).
Между пальцами ног наблюдается растрескивание, шелушение и часто покраснение кожи. Такие проявления характерны для дерматомикоза стоп (дерматофитии стоп). Иногда наиболее очевидная аномалия видна между пальцами, как на фотографии справа.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии показано растрескивание кожи с шелушением на подошве стопы.
© Springer Science+Business Media
Между пальцами ног наблюдается растрескивание, шелушение и часто покраснение кожи. Такие проявления характерны для дерматомикоза стоп (дерматофитии стоп). Иногда наиболее очевидная аномалия видна между пальцами, как на фотографии справа.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
На этой фотографии показано растрескивание кожи с шелушением на подошве стопы.
© Springer Science+Business Media
Как врачи могут определить, есть ли у человека дерматомикоз стоп?
Обычно врачи могут определить дерматомикоз стоп, осмотрев пораженные участки. Для полной уверенности врачи могут соскоблить крошечный кусочек кожи для изучения его под микроскопом.
Как врачи лечат дерматомикоз стоп?
Врачи лечат дерматомикоз стоп:
Противогрибковыми кремами, которые наносятся на стопы
Редко — противогрибковыми препаратами, которые принимаются внутрь
Дерматомикоз стоп после лечения часто возникает повторно. Может потребоваться длительный прием лекарственных препаратов.
Как можно предотвратить возникновение дерматомикоза стоп?
Чтобы предотвратить возникновение дерматомикоза стоп, необходимо:
Поддерживать сухость стоп
Носить обувь или сандалии для душа в тренажерном зале или в других общественных душевых
Способы поддержания сухости стоп включают:
Ношение обуви с открытым носком или обуви, которая позволяет воздуху циркулировать
Частую смену носков, особенно в теплую погоду
Высушивание промежутков между пальцами ног полотенцем после купания
Использование противогрибковых порошков (например, миконазола), генцианвиолета, раствора хлорида алюминия или замачивание стоп в жидкости Бурова