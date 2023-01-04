Что такое фолликулярный кератоз?
Фолликулярный кератоз — это проблема кожи, при которой отмершие клетки верхнего слоя кожи закупоривают волосяные фолликулы, приводя к образованию небольших бугорков.
Фолликулярный кератоз является распространенным и безвредным
Обычно он возникает в холодную погоду и проходит летом
Из-за бугорков кожа может ощущаться грубой
Врачи могут лечить зуд или покраснение при фолликулярном кератозе с помощью лосьонов или лазеротерапии
Что является причиной фолликулярного кератоза?
Врачи точно не знают причин фолликулярного кератоза, но определенную роль может играть наследственность. По всей видимости, это заболевание не является аллергической реакцией или заболеванием иммунной системы.
Возникновение фолликулярного кератоза более вероятно у людей с атопическим дерматитом.
Каковы симптомы фолликулярного кератоза?
Симптомы фолликулярного кератоза включают:
Небольшие бугорки цвета кожи или красные, обычно на верхней части рук, бедрах и ягодицах, иногда на лице
Иногда пробки по центру бугорков, которые выглядят как прыщи
Покраснение и зуд кожи
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Как врачи могут определить, есть ли у человека фолликулярный кератоз?
Врачи могут определить, есть ли у человека фолликулярный кератоз, осмотрев кожу.
Как врачи лечат фолликулярный кератоз?
В большинстве случаев фолликулярный кератоз не требует лечения. Если человека беспокоит зуд или покраснение, врачи могут лечить его следующими методами:
Увлажняющие средства для кожи с гликолевой или молочной кислотой
В некоторых случаях — лазеротерапия для уменьшения покраснения