Врачи точно не знают причин фолликулярного кератоза, но определенную роль может играть наследственность. По всей видимости, это заболевание не является аллергической реакцией или заболеванием иммунной системы.

Возникновение фолликулярного кератоза более вероятно у людей с атопическим дерматитом.