Как врачи могут определить, есть ли у человека узловая эритема?

Как врачи могут определить, есть ли у человека узловая эритема?

Врачи обычно могут определить, есть ли у человека узловая эритема, осмотрев бугорки на коже. В некоторых случаях для полной уверенности они выполнят биопсию (возьмут небольшой кусочек ткани для изучения под микроскопом).

Чтобы выяснить, чем вызвана узловая эритема, они могут провести другие обследования, например: