Что такое узловая эритема?
Узловая эритема — это воспалительная реакция в слое жира под кожей. Она приводит к образованию красных или фиолетового оттенка бугорков под кожей, часто на голенях.
Узловая эритема чаще всего встречается у людей на третьем-четвертом десятке лет, особенно у женщин
Обычно она вызвана реакцией на лекарственный препарат или инфекцию
Помимо бугорков на коже, у человека могут возникать лихорадка и боль в суставах
Она обычно проходит самостоятельно через 3–6 недель
Что является причиной узловой эритемы?
В число распространенных причин входят:
Инфекции, включая стрептококковые инфекции
Саркоидоз (заболевание, приводящее к появлению небольших скоплений иммунных клеток во многих органах)
Менее распространенные причины:
Некоторые лекарственные препараты, включая антибиотики и противозачаточные таблетки
Беременность
Болезнь Бехчета — длительное воспаление (отек) кровеносных сосудов, которое может приводить к появлению болезненных язв в полости рта и на половых органах, волдырей на коже, и иногда проблем с глазами, суставами или органами
Некоторые виды онкологических заболеваний
Каковы симптомы узловой эритемы?
К симптомам относятся:
Болезненные, красные или фиолетовые бугорки, обычно на голенях
лихорадка
боль в суставах;
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Как врачи могут определить, есть ли у человека узловая эритема?
Врачи обычно могут определить, есть ли у человека узловая эритема, осмотрев бугорки на коже. В некоторых случаях для полной уверенности они выполнят биопсию (возьмут небольшой кусочек ткани для изучения под микроскопом).
Чтобы выяснить, чем вызвана узловая эритема, они могут провести другие обследования, например:
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Анализы крови
кожную пробу на туберкулез.
Как врачи лечат узловую эритему?
Узловая эритема проходит самостоятельно через 3–6 недель. Если узловая эритема вызвана инфекцией, врачи будут лечить инфекцию. Уменьшить боль могут помочь следующие меры:
Постельный режим
Холодные компрессы
Придание ногам приподнятого положения
Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП, таких как аспирин или ибупрофен)
Иногда для облегчения симптомов врач может назначить йодид калия
Иногда кортикостероиды (лекарственные препараты для уменьшения отека)