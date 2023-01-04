Симптомы ССД и ТЭН обычно начинаются через 1–3 недели после начала приема лекарственного препарата. В число первых симптомов входят:

лихорадка

Головная боль

Кашель

воспаленные, покрасневшие глаза;

ломота в теле.

В число поздних симптомов входят:

Плоская красная сыпь на лице, шее и туловище, которая распространяется на остальную часть тела

Волдыри, которые быстро образуются и отслаиваются

Волдыри в полости рта, на глазах и во влагалище

При ССД кожа отслаивается на небольших участках тела. При ТЭН эти области крупнее, при этом поражается большая площадь поверхности кожи. Чем больше кожи отслаивается, тем опаснее это состояние.