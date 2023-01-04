Что такое синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН)?
Синдром Стивенса-Джонсона (ССД) и токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) являются формами одного и того же угрожающего жизни заболевания кожи. При ССД в процесс вовлечена меньшая область тела, а при ТЭН — большая. Оба заболевания приводят к появлению сыпи, отслоению кожи и образованию язв.
ССД и ТЭН обычно вызваны реакцией на лекарственный препарат
Симптомы обоих заболеваний включают отслоение кожи, лихорадку, ломоту в теле, плоскую красную сыпь, а также волдыри и язвы в полости рта, на глазах и во влагалище.
Лечение проводится в отделении интенсивной терапии в больнице и включает введение жидкости, лекарственных препаратов и прекращение приема всех лекарственных препаратов, которые могли бы вызвать заболевание
Что является причиной ССД и ТЭН?
ССД и ТЭН чаще всего возникают по следующим причинам:
Реакция на лекарственные препараты, чаще всего на сульфаты и другие антибиотики либо на препараты для лечения судорог (противосудорожные препараты)
Реже причиной является бактериальная инфекция или вакцинация.
ССД и ТЭН чаще встречаются у людей с:
Трансплантацией костного мозга
Каковы симптомы ССД и ТЭН?
Симптомы ССД и ТЭН обычно начинаются через 1–3 недели после начала приема лекарственного препарата. В число первых симптомов входят:
лихорадка
Головная боль
Кашель
воспаленные, покрасневшие глаза;
ломота в теле.
В число поздних симптомов входят:
Плоская красная сыпь на лице, шее и туловище, которая распространяется на остальную часть тела
Волдыри, которые быстро образуются и отслаиваются
Волдыри в полости рта, на глазах и во влагалище
При ССД кожа отслаивается на небольших участках тела. При ТЭН эти области крупнее, при этом поражается большая площадь поверхности кожи. Чем больше кожи отслаивается, тем опаснее это состояние.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Как врачи могут определить, есть ли у человека ССД или ТЭН?
Врачи могут определить, есть ли у человека ССД или ТЭН, расспросив его о симптомах и осмотрев кожу. Они также могут провести биопсию (взять небольшой кусочек кожи для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат ССД и ТЭН?
Врачи будут лечить человека в больнице в ОИТ (отделение интенсивной терапии). Врачи отменят все лекарственные препараты, которые могли бы вызвать ССД или ТЭН.
Методы лечения:
Жидкости внутривенно
Плазмаферез (процесс, позволяющий врачам отфильтровать из крови некоторые вещества, например, лекарственные препараты, вызывающие реакцию)
Иммуноглобулин
Иногда назначают лекарственные препараты