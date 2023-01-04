Как врачи могут определить, есть ли у человека полиморфная эритема?

Как врачи могут определить, есть ли у человека полиморфная эритема?

Врачи могут определить, есть ли у человека полиморфная эритема, осмотрев сыпь. Они могут внимательно наблюдать за человеком, чтобы убедиться, что это не более серьезное состояние, которое может выглядеть похожим.