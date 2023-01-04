Что такое полиморфная эритема?
Полиморфная эритема — это кожное заболевание, которое приводит к появлению пятен красной, приподнятой кожи.
У человека появляются красные пятна, которые внезапно возникают на ладонях, подошвах, руках, ногах и лице, а затем могут распространяться на остальные части тела
Пятна иногда выглядят как мишени
Также могут появляться язвы в полости рта
Улучшение, как правило, наступает в течение 2–4 недель
Для прекращения зуда врачи могут порекомендовать использовать лекарственный препарат
Если у человека возникла распространенная полиморфная эритема, врач может назначить ему противовирусный препарат
Что является причиной полиморфной эритемы?
Полиморфная эритема обычно обусловлена реакцией на:
Реже полиморфная эритема вызывается другими инфекциями либо некоторыми лекарственными препаратами или вакцинами.
Каковы симптомы полиморфной эритемы?
К симптомам относятся:
Красные бугорки на ладонях, подошвах, руках, ногах и лице, вырастающие кругами, которые могут выглядеть как мишени
Красные пятна, внутри которых присутствуют бледные кольца, и фиолетовые центры с небольшими волдырями («мишеневидные» очаги)
Обычно зуд
Болезненные волдыри или язвы на губах и слизистой оболочке полости рта
Сыпь может проходить самостоятельно через несколько недель, но может возвращаться снова.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Как врачи могут определить, есть ли у человека полиморфная эритема?
Врачи могут определить, есть ли у человека полиморфная эритема, осмотрев сыпь. Они могут внимательно наблюдать за человеком, чтобы убедиться, что это не более серьезное состояние, которое может выглядеть похожим.
Как врачи лечат полиморфную эритему?
Полиморфная эритема проходит без лечения. Если симптомы беспокоят человека, врачи могут назначить ему:
Кремы от зуда
Обезболивающий препарат при волдырях в полости рта, если они вызывают проблемы с приемом пищи и питьем
Иногда противовирусный препарат, если полиморфная эритема неоднократно возникает повторно, или если врачи считают, что полиморфная эритема вызвана герпесом