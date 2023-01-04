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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Панникулит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что такое панникулит?

Панникулит — это воспаление в слое жира под кожей.

  • Панникулит имеет множество причин, включая инфекцию, холод и травму

  • Симптомами являются болезненные красные узлы под кожей

  • Лечение отсутствует, но врачи могут назначить лекарственные препараты для облегчения симптомов

Что является причиной панникулита?

Наиболее распространенной причиной является:

  • Инфекция

Среди других причин:

Каковы симптомы панникулита?

К симптомам относятся:

  • Большие, болезненные, бугорки на коже, обычно на ногах или руках

  • лихорадка

  • Боль в суставах и мышцах

  • Плохое самочувствие

Как врачи могут определить, есть ли у человека панникулит?

Врачи могут определить, есть ли у человека панникулит, проведя обследование. Для полной уверенности врачи могут провести биопсию (взять небольшой кусочек кожи для изучения под микроскопом).

Как врачи лечат панникулит?

Врачи лечат панникулит с помощью следующих препаратов:

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.