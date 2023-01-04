Что такое панникулит?
Панникулит — это воспаление в слое жира под кожей.
Панникулит имеет множество причин, включая инфекцию, холод и травму
Симптомами являются болезненные красные узлы под кожей
Лечение отсутствует, но врачи могут назначить лекарственные препараты для облегчения симптомов
Что является причиной панникулита?
Наиболее распространенной причиной является:
Инфекция
Среди других причин:
низкая температура;
травма;
Каковы симптомы панникулита?
К симптомам относятся:
Большие, болезненные, бугорки на коже, обычно на ногах или руках
лихорадка
Боль в суставах и мышцах
Плохое самочувствие
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Как врачи могут определить, есть ли у человека панникулит?
Врачи могут определить, есть ли у человека панникулит, проведя обследование. Для полной уверенности врачи могут провести биопсию (взять небольшой кусочек кожи для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат панникулит?
Врачи лечат панникулит с помощью следующих препаратов:
Аспирин или ибупрофен
Лекарственный препарат для успокоения иммунной системы