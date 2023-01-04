Как врачи могут определить, есть ли у человека панникулит?

Как врачи могут определить, есть ли у человека панникулит?

Врачи могут определить, есть ли у человека панникулит, проведя обследование. Для полной уверенности врачи могут провести биопсию (взять небольшой кусочек кожи для изучения под микроскопом).