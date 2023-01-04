Что такое медикаментозная сыпь?
Медикаментозная сыпь — это повреждение кожи, вызванное лекарственным препаратом.
Медикаментозная сыпь, как правило, вызвана аллергической реакцией на принимаемый лекарственный препарат.
Медикаментозная сыпь может возникнуть в ответ на лекарственный препарат, который принимается внутрь, наносится на кожу или вводится в виде укола
У человека появляется сыпь или аллергическая сыпь;, кроме того возникает зуд, шелушение кожи или боль
Если человек не знает, каким лекарственным препаратом вызвана сыпь, врач, чтобы выяснить это, может попросить человека прекратить на некоторое время прием всех лекарственных препаратов
Медикаментозная сыпь обычно исчезает, когда человек прекращает принимать лекарственный препарат
Иногда медикаментозная сыпь достаточно серьезная, чтобы потребовать лечения
Что является причиной медикаментозной сыпи?
Медикаментозная сыпь вызывается лекарственным препаратом, который принимает человек. Существует множество причин, по которым это может произойти. Наиболее распространенные причины:
У человека присутствует аллергическая реакция на лекарственный препарат: это может произойти даже после того, как он некоторое время принимал лекарственный препарат
Лекарственный препарат делает кожу более чувствительной к солнечному свету
Каковы симптомы медикаментозной сыпи?
Медикаментозная сыпь может быть легкой или тяжелой. Она может появиться как в течение нескольких минут после приема лекарственного препарата, так и после приема препарата на протяжении нескольких недель.
К симптомам относятся:
Незначительное покраснение кожи и появление маленьких бугорков
Сильное шелушение кожи
Боль или зуд в коже
язвы в полости рта;
Если у человека имеется аллергическая реакция на лекарственный препарат, у него, кроме насморка, слезотечения и свистящих хрипов, может возникать аллергическая сыпь;.
Д-Р ХАРУТ ТАНЬЕЛИАН (DR HAROUT TANIELIAN)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Как врачи могут определить, есть ли у человека медикаментозная сыпь?
Врачи осмотрят сыпь и расспросят человека обо всех принимаемых в настоящее время рецептурных и безрецептурных препаратах. Они попросят человека прекратить прием лекарственных препаратов, которые скорее всего являются причиной сыпи, чтобы посмотреть, исчезнет ли сыпь. В некоторых случаях они проведут кожные пробы или биопсию кожи (возьмут немного ткани для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат медикаментозную сыпь?
Врачи лечат медикаментозную сыпь с помощью следующих методов:
Прекращение приема вызвавшего сыпь лекарственного препарата; вместо него врачи могут назначить другой препарат
Применение антигистаминных препаратов и кремов с кортикостероидами для уменьшения зуда
Введение лекарственного препарата через вену или с помощью инъекции, если у человека серьезная аллергическая реакция на лекарственный препарат