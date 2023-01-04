Медикаментозная сыпь может быть легкой или тяжелой. Она может появиться как в течение нескольких минут после приема лекарственного препарата, так и после приема препарата на протяжении нескольких недель.

К симптомам относятся:

Незначительное покраснение кожи и появление маленьких бугорков

Сильное шелушение кожи

Боль или зуд в коже

язвы в полости рта;

Если у человека имеется аллергическая реакция на лекарственный препарат, у него, кроме насморка, слезотечения и свистящих хрипов, может возникать аллергическая сыпь;.