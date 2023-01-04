Симптомы включают небольшие, твердые, возвышающиеся бугорки в форме кольца, которые образуются на ступнях, ногах, руках или пальцах. Бугорки могут быть синеватыми, желтоватыми или цвета кожи. Они могут быть болезненными.

Гранулема кольцевидная Изображение Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).