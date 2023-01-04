Что такое гранулема кольцевидная?
Гранулема кольцевидная — это безвредная кожная реакция, которая приводит к появлению на коже небольших, твердых, возвышающихся бугорков. Бугорки образуют кольцо с нормальной или слегка вдавленной кожей в центре кольца.
Гранулема кольцевидная чаще встречается у женщин
У человека может возникать одно или несколько колец
Обычно гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения
Что является причиной гранулемы кольцевидной?
Врачи не знают причин гранулемы кольцевидной. Это может быть реакция иммунной системы.
Каковы симптомы гранулемы кольцевидной?
Симптомы включают небольшие, твердые, возвышающиеся бугорки в форме кольца, которые образуются на ступнях, ногах, руках или пальцах. Бугорки могут быть синеватыми, желтоватыми или цвета кожи. Они могут быть болезненными.
Фотография предоставлена д-ром Томасом Хабифом (Thomas Habif).
Как врачи могут определить, есть ли у человека гранулема кольцевидная?
Врачи обычно могут определить, есть ли у человека гранулема кольцевидная, осмотрев кожу. Для полной уверенности врачи могут выполнить биопсию (взять небольшой кусочек кожи для изучения под микроскопом).
Как врачи лечат гранулему кольцевидную?
Обычно гранулема кольцевидная заживает без какого-либо лечения. Если она беспокоит человека, врачи назначают ему:
Кремы или уколы с кортикостероидами
Крем для кожи для лечения иммунной реакции
Фототерапию с лекарственными препаратами, которые делают кожу более чувствительной к свету
Другие лекарственные препараты или лазеротерапию