Гангренозная пиодермия — это заболевание кожи, при котором на коже, обычно на ногах, появляются большие язвы.

Чаще всего она возникает у людей в возрасте от 25 до 55 лет

Врачи не знают причин этого заболевания, но оно часто возникает у людей, у которых есть другая проблема со здоровьем, например, воспалительные заболевания кишечника

Иногда она возникает на коже, которая недавно была повреждена

У человека появляются небольшие бугорки или волдыри, которые образуют открытые язвы