Что такое гангренозная пиодермия?
Гангренозная пиодермия — это заболевание кожи, при котором на коже, обычно на ногах, появляются большие язвы.
Чаще всего она возникает у людей в возрасте от 25 до 55 лет
Врачи не знают причин этого заболевания, но оно часто возникает у людей, у которых есть другая проблема со здоровьем, например, воспалительные заболевания кишечника
Иногда она возникает на коже, которая недавно была повреждена
У человека появляются небольшие бугорки или волдыри, которые образуют открытые язвы
Лечение включает перевязки, кремы и лекарственные препараты
Что является причиной гангренозной пиодермии?
Врачи не знают точных причин гангренозной пиодермии, но они считают, что она связана с нарушением иммунной системы. Гангренозная пиодермия чаще встречается у людей с некоторыми другими проблемами со здоровьем, например:
Каковы симптомы гангренозной пиодермии?
К симптомам гангренозной пиодермии относятся:
Красная выпуклость или волдырь на месте которого образуется открытая, болезненная, быстро растущая язва
Приподнятая область вокруг язвы темного или фиолетового цвета
лихорадка
Общее недомогание
Язвы в результате гангренозной пиодермии могут увеличиваться в результате:
биопсии (взятие образца ткани для изучения его под микроскопом);
удаления отмершей кожи из раны (хирургическая обработка раны); хотя хирургическая обработка раны, как правило, способствует заживлению раны, обработка язв при гангренозной пиодермии вместо улучшения приводит к ухудшению состояния.
Симптомы иногда могут распространяются на другие области, например, область живота, кости, легкие или мышцы.
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Как врачи могут определить, есть ли у человека гангренозная пиодермия?
Врачи обычно могут определить, есть ли у человека гангренозная пиодермия, осмотрев язвы.
Как врачи лечат гангренозную пиодермию?
Врачи лечат гангренозную пиодермию с помощью следующих методов:
Повязки для защиты кожи
Кортикостероиды
Иногда лекарственные препараты для успокоения иммунной системы
Врачи обычно не проводят хирургическое вмешательство, потому что оно усугубляет течение язв.