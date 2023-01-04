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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гангренозная пиодермия

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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Что такое гангренозная пиодермия?

Гангренозная пиодермия — это заболевание кожи, при котором на коже, обычно на ногах, появляются большие язвы.

  • Чаще всего она возникает у людей в возрасте от 25 до 55 лет

  • Врачи не знают причин этого заболевания, но оно часто возникает у людей, у которых есть другая проблема со здоровьем, например, воспалительные заболевания кишечника

  • Иногда она возникает на коже, которая недавно была повреждена

  • У человека появляются небольшие бугорки или волдыри, которые образуют открытые язвы

  • Лечение включает перевязки, кремы и лекарственные препараты

Что является причиной гангренозной пиодермии?

Врачи не знают точных причин гангренозной пиодермии, но они считают, что она связана с нарушением иммунной системы. Гангренозная пиодермия чаще встречается у людей с некоторыми другими проблемами со здоровьем, например:

Каковы симптомы гангренозной пиодермии?

К симптомам гангренозной пиодермии относятся:

  • Красная выпуклость или волдырь на месте которого образуется открытая, болезненная, быстро растущая язва

  • Приподнятая область вокруг язвы темного или фиолетового цвета

  • лихорадка

  • Общее недомогание

Язвы в результате гангренозной пиодермии могут увеличиваться в результате:

  • биопсии (взятие образца ткани для изучения его под микроскопом);

  • удаления отмершей кожи из раны (хирургическая обработка раны); хотя хирургическая обработка раны, как правило, способствует заживлению раны, обработка язв при гангренозной пиодермии вместо улучшения приводит к ухудшению состояния.

Симптомы иногда могут распространяются на другие области, например, область живота, кости, легкие или мышцы.

Как врачи могут определить, есть ли у человека гангренозная пиодермия?

Врачи обычно могут определить, есть ли у человека гангренозная пиодермия, осмотрев язвы.

Как врачи лечат гангренозную пиодермию?

Врачи лечат гангренозную пиодермию с помощью следующих методов:

  • Повязки для защиты кожи

  • Кортикостероиды

  • Иногда лекарственные препараты для успокоения иммунной системы

Врачи обычно не проводят хирургическое вмешательство, потому что оно усугубляет течение язв.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.