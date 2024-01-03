Основным симптомом является:

Безболезненные бугорки розового или белого цвета, диаметром менее четверти дюйма (около 0,2–0,5 сантиметра), форма которых напоминает купол с углублением в центре

Бугорки могут становиться очень красными и зудеть — иногда это происходит перед их исчезновением. Но если их расчесывать, их количество может увеличиться в результате распространения вируса на кожу вокруг бугорков.

Бугорки могут возникать на коже в любой области тела за исключением ладоней рук и подошв стоп.