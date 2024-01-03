Что такое контагиозный моллюск?
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Контагиозный моллюск — это инфекция кожи, вызывающая появление на коже небольших куполообразных бугорков розового или белого цвета с углублением в центре.
Контагиозный моллюск вызывается вирусом и легко передается от человека к человеку
Инфицирование контагиозным моллюском возможно при прикосновении к коже больного человека, к предметам, к которым прикасался больной человек или через воду, например, в бассейнах
Контагиозный моллюск часто встречается среди детей
У людей с ослабленной иммунной системой (например, у людей с ВИЧ/СПИДом) возможно развитие более серьезных инфекций
Бугорки обычно исчезают сами по себе через год или два, но могут сохраняться на протяжении вплоть до 3 лет
Каковы симптомы контагиозного моллюска?
Основным симптомом является:
Безболезненные бугорки розового или белого цвета, диаметром менее четверти дюйма (около 0,2–0,5 сантиметра), форма которых напоминает купол с углублением в центре
Бугорки могут становиться очень красными и зудеть — иногда это происходит перед их исчезновением. Но если их расчесывать, их количество может увеличиться в результате распространения вируса на кожу вокруг бугорков.
Бугорки могут возникать на коже в любой области тела за исключением ладоней рук и подошв стоп.
У детей с контагиозным моллюском бугорки часто возникают на лице, шее, грудной клетке и в области подмышек
У взрослых бугорки часто возникают на половом члене, вульве или на бедрах и нижней части живота
Как врачи лечат контагиозный моллюск?
Врачи обычно не лечат контагиозный моллюск, поскольку он проходит сам по себе через год или два. Но, если бугорки причиняют пациенту неудобства, можно провести его лечение. Если пациент — взрослый человек, и бугорки возникли в области его половых органов, ему следует пройти лечение, чтобы не заразить своих половых партнеров.
Врачи могут:
Удалить их путем замораживания
Выжигать их с помощью лазера или электрического тока
Удалить корень бугорков с помощью иглы и соскоблить их
Назначить лекарственный препарат в виде крема, который следует наносить на бугорки
Как можно предотвратить заражение контагиозным моллюском?
Закрывать бугорки у детей (например, с помощью повязки), чтобы инфекция не передалась другим людям. Ребенок может по-прежнему посещать школу или детский сад.
Для предотвращения передачи контагиозного моллюска другим людям необходимо:
Часто мыть руки
Никому не разрешать пользоваться своим полотенцем или другими личными вещами
Накладывать на бугорки повязку, особенно если планируется вступать в тесный контакт с другими людьми