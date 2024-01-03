Что такое бородавки?
Бородавки — это небольшие кожные новообразования, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ). Существует множество разных видов ВПЧ. Бородавки могут возникать на коже любой области тела, а также передаваться другим людям.
Бородавки могут быть плоскими или возвышаться над уровнем кожи
Они могут возникать на половых органах или на коже других частей тела
Бородавки возникают у людей любого возраста, но чаще всего встречаются у детей
Большинство бородавок не представляют опасности, но некоторые виды остроконечных кондилом могут вызывать рак
Если бородавка не исчезает сама по себе, врачи могут удалить ее с помощью химических веществ, замораживания или выжигания, а также вырезать ее
Вакцины могут предотвратить инфицирование некоторыми видами ВПЧ, в частности видами, которые также могут вызывать рак
Что является причиной появления бородавок?
Причиной появления бородавок является один из видов вирусов под названием ВПЧ. Существует более 100 типов ВПЧ. У человека бородавка может возникнуть после прикосновения к бородавке другого человека, в том числе при половом контакте с партнером, у которого есть бородавки на половом члене, во влагалище или прямой кишке. Инфицирование ротовой полости и горла ВПЧ может произойти при оральном сексе.
Дети и молодые люди подвержены более высокому риску возникновения бородавок. Более высокому риску также подвержены люди с ослабленной иммунной системой, например, люди с ВИЧ/СПИДом или люди, которым была проведена трансплантация органов.
Какие существуют конкретные виды бородавок?
Обыкновенные бородавки:
Небольшие плоские новообразования с шероховатой поверхностью. Могут быть серого, желтого, коричневого или черного цвета
Возникают на участках тела, которые чаще всего повреждаются, например, на коленях, лице, пальцах или локтях
Могут распространяться на прилегающие участки кожи
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Подошвенные и ладонные бородавки:
Твердые, плоские, круглой формы, могут быть серого или коричневого цвета с небольшим черным центром
Ладонные бородавки возникают на ладонях рук
Подошвенные бородавки обычно возникают на подошве стоп, но могут выглядеть как возвышающиеся над уровнем кожи новообразования на верхней поверхности стопы или на пальцах
Подошвенные бородавки часто болезненные, и могут причинять боль, когда человек стоит или ходит
Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.
Мозаичные бородавки представляют собой группы меньших по размеру подошвенных или ладонных бородавок, слившихся вместе.
Околоногтевые бородавки:
Толстые новообразования вокруг ногтей, которые могут иметь текстуру цветной капусты
Могут быть причиной проблем, например, инфекции кожи вокруг ногтя
Обычно возникают у людей, которые кусают ногти или часто мочат руки, например, мойщики посуды
Нитеобразные бородавки:
Длинные, узкие, небольшие новообразования, которые обычно возникают на веках, лице, шее и губах
Как правило, легко поддаются лечению
© Springer Science+Business Media
Плоские бородавки:
Чаще встречаются среди детей и молодых людей
Обычно появляются группами в виде гладких плоских пятен желто-коричневого, розового или телесного цвета
Часто возникают на лице, тыльной поверхности кистей, по краям царапин или в местах, которые человек бреет — например, вокруг бороды у мужчин или на ногах у женщин
Могут трудно поддаваться лечению
Возникают на половом члене, анусе, вульве, во влагалище или на шейке матки
Могут быть плоскими и гладкими, или бугристыми, как цветная капуста
При размещении вокруг ануса — часто вызывают зуд
Распространяются половым путем
Повышают риск развития рака в области, где находятся бородавки
Появление можно предотвратить с помощью введения вакцины против ВПЧ
Как врачи могут определить, есть ли у человека бородавки?
Врачи распознают бородавки по их внешнему виду. Если у человека имеется новообразование кожи, которое врачи не могут распознать, они могут удалить его для изучения под микроскопом (биопсия).
Как врачи лечат бородавки?
Много бородавок исчезают без лечения через год или два, особенно обыкновенные бородавки. При наличии остроконечных кондилом врачи будут лечить их с помощью лекарственного крема, химических веществ или в некоторых случаях с помощью хирургического вмешательства. Врачи удалят большинство видов бородавок с помощью химических веществ, замораживания, выжигания с помощью лазера или вырезая их. Лечение зависит от вида бородавки, ее размещения на теле и ее размера.
Бородавка любого вида, особенно подошвенная бородавка, может возникать снова после того, как она исчезнет или после ее удаления.
Удаление бородавки с использованием химических кремов и растворов:
Врачи обычно применяют кремы или растворы, содержащие салициловую кислоту, трихлоруксусную кислоту или другие химические вещества, способствующие исчезновению или слущиванию бородавки
Некоторые химические вещества пациент может использовать самостоятельно в домашних условиях, соблюдая правила безопасности, чтобы не вызвать ожогов кожи
Перед каждой процедурой человеку или его врачу необходимо удалять с бородавки омертвевшую ткань
Чтобы избавиться от бородавки, человеку или его врачу, вероятно, придется многократно наносить препарат в течение нескольких недель или месяцев
Удаление бородавки с помощью замораживания (криотерапия):
Врачи обычно используют замораживание для лечения подошвенных бородавок, нитеобразных бородавок и бородавок под ногтями
Если врачи удаляют бородавки у детей, они могут обезболить соответствующую область
Если бородавка большая, человеку обычно будет необходимо пройти несколько процедур с промежутком в один месяц
Удаление бородавки путем выжигания и вырезания:
Для выжигания бородавок врачи используют лазер или электрический ток
Эти методы лечения очень эффективны, но более болезненны и обычно оставляют шрам