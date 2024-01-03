Причиной появления бородавок является один из видов вирусов под названием ВПЧ. Существует более 100 типов ВПЧ. У человека бородавка может возникнуть после прикосновения к бородавке другого человека, в том числе при половом контакте с партнером, у которого есть бородавки на половом члене, во влагалище или прямой кишке. Инфицирование ротовой полости и горла ВПЧ может произойти при оральном сексе.

Дети и молодые люди подвержены более высокому риску возникновения бородавок. Более высокому риску также подвержены люди с ослабленной иммунной системой, например, люди с ВИЧ/СПИДом или люди, которым была проведена трансплантация органов.