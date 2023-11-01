Причиной флегмоны являются микроорганизмы (бактерии), которые проникают в кожу. Бактерии с наиболее высокой вероятностью проникают через небольшие повреждения кожи в результате царапин, уколов, хирургических вмешательств, ожогов, грибковых инфекций, укусов животных и кожных заболеваний. Однако флегмона может также возникать в коже, на которой отсутствуют явные повреждения.

Часто причиной флегмоны являются бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Один из видов стафилококка, который может вызвать флегмону, известен как МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). МРЗС не чувствителен ко многим антибиотикам и может с трудом поддаваться лечению.

Инфекция, вызывающая флегмону, с большей вероятностью может развиться у людей с ослабленной иммунной системой.

Риск повторного возникновения флегмоны повышается у людей со следующими состояниями: