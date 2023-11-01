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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Флегмона

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Что такое флегмона?

Флегмона — это бактериальная инфекция кожи.

  • Флегмона — это часто встречающаяся инфекция кожи, которая может быстро распространяться и быть очень серьезной

  • Инфицированный участок болезненный, красного цвета, теплый и припухший.

  • Флегмона чаще всего возникает на ногах, но может появиться на любом участке тела

  • Если инфекция достигает кровотока, это может быть опасно для жизни

Что является причиной флегмоны?

Причиной флегмоны являются микроорганизмы (бактерии), которые проникают в кожу. Бактерии с наиболее высокой вероятностью проникают через небольшие повреждения кожи в результате царапин, уколов, хирургических вмешательств, ожогов, грибковых инфекций, укусов животных и кожных заболеваний. Однако флегмона может также возникать в коже, на которой отсутствуют явные повреждения.

Часто причиной флегмоны являются бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Один из видов стафилококка, который может вызвать флегмону, известен как МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). МРЗС не чувствителен ко многим антибиотикам и может с трудом поддаваться лечению.

Инфекция, вызывающая флегмону, с большей вероятностью может развиться у людей с ослабленной иммунной системой.

Риск повторного возникновения флегмоны повышается у людей со следующими состояниями:

Каковы симптомы флегмоны?

  • Покраснение кожи, отек, местное повышение температуры и боль

  • В некоторых случаях — волдыри с жидкостью желтого цвета

  • Иногда — повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов

Флегмона обычно начинается с появления небольшого красного пятна, которое немного болит. Инфицированная область может быстро увеличиваться. Через несколько дней она может увеличится от пятна на голени размером с 25-центовую монету (около 25 миллиметров) до такой степени, что будет покрывать всю нижнюю часть ноги.

Если инфекция попадает в кровоток, может отмечаться очень высокая температура тела, снижение артериального давления и прекращение функционирования некоторых органов (сепсис).

Как врачи могут определить, есть ли у человека флегмона?

Врачи ставят диагноз флегмоны на основании внешнего вида кожи. Точные анализы отсутствуют. Тем не менее, врачи могут проводить исследования, например, ультразвуковое исследование, чтобы убедится, что причиной покраснения и отека ноги не является сгусток крови.

Если участок кожи покраснел, стал отекшим и болезненным — немедленно обратитесь к врачу.

Как врачи лечат флегмону?

  • Антибиотики, чтобы уничтожить бактерии

  • Обычно антибиотики принимают перорально, но в некоторых случаях, при серьезной инфекции — их вводят внутривенно (в/в) в больнице

  • Если флегмона возникла на ноге, врач порекомендует держать ее в приподнятом положении

Каким можно предотвратить развитие флегмоны?

  • Держать раны кожи в чистоте, накладывать повязки и наносить антибактериальный крем для защиты

  • Лечить грибковые инфекции стоп (например, дерматомикоз стоп) и другие заболевания кожи, чтобы способствовать заживлению повреждений кожи

  • При диабете или плохом кровообращении — каждый день проводить осмотр стоп, использовать увлажняющие средства и избегать повреждений, нося подходящую обувь

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.