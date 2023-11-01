Что такое флегмона?
Изображение любезно предоставлено д-ром Алленом У. Матиесом (Allen W. Mathies), подразделение иммунизации Департамента обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям штата Калифорния через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Флегмона — это бактериальная инфекция кожи.
Флегмона — это часто встречающаяся инфекция кожи, которая может быстро распространяться и быть очень серьезной
Инфицированный участок болезненный, красного цвета, теплый и припухший.
Флегмона чаще всего возникает на ногах, но может появиться на любом участке тела
Если инфекция достигает кровотока, это может быть опасно для жизни
Что является причиной флегмоны?
Причиной флегмоны являются микроорганизмы (бактерии), которые проникают в кожу. Бактерии с наиболее высокой вероятностью проникают через небольшие повреждения кожи в результате царапин, уколов, хирургических вмешательств, ожогов, грибковых инфекций, укусов животных и кожных заболеваний. Однако флегмона может также возникать в коже, на которой отсутствуют явные повреждения.
Часто причиной флегмоны являются бактерии Staphylococcus (стафилококковая инфекция). Один из видов стафилококка, который может вызвать флегмону, известен как МРЗС (метициллин-резистентный золотистый стафилококк). МРЗС не чувствителен ко многим антибиотикам и может с трудом поддаваться лечению.
Инфекция, вызывающая флегмону, с большей вероятностью может развиться у людей с ослабленной иммунной системой.
Риск повторного возникновения флегмоны повышается у людей со следующими состояниями:
ожирение;
Ослабленная иммунная система
Другие заболевания кожи, например, экзема или дерматомикоз стоп
Отек руки или ноги
Повреждение вен ноги, которая препятствует нормальному кровотоку
Каковы симптомы флегмоны?
Покраснение кожи, отек, местное повышение температуры и боль
В некоторых случаях — волдыри с жидкостью желтого цвета
Иногда — повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов
Флегмона обычно начинается с появления небольшого красного пятна, которое немного болит. Инфицированная область может быстро увеличиваться. Через несколько дней она может увеличится от пятна на голени размером с 25-центовую монету (около 25 миллиметров) до такой степени, что будет покрывать всю нижнюю часть ноги.
Если инфекция попадает в кровоток, может отмечаться очень высокая температура тела, снижение артериального давления и прекращение функционирования некоторых органов (сепсис).
Как врачи могут определить, есть ли у человека флегмона?
Врачи ставят диагноз флегмоны на основании внешнего вида кожи. Точные анализы отсутствуют. Тем не менее, врачи могут проводить исследования, например, ультразвуковое исследование, чтобы убедится, что причиной покраснения и отека ноги не является сгусток крови.
Если участок кожи покраснел, стал отекшим и болезненным — немедленно обратитесь к врачу.
Как врачи лечат флегмону?
Антибиотики, чтобы уничтожить бактерии
Обычно антибиотики принимают перорально, но в некоторых случаях, при серьезной инфекции — их вводят внутривенно (в/в) в больнице
Если флегмона возникла на ноге, врач порекомендует держать ее в приподнятом положении
Каким можно предотвратить развитие флегмоны?
Держать раны кожи в чистоте, накладывать повязки и наносить антибактериальный крем для защиты
Лечить грибковые инфекции стоп (например, дерматомикоз стоп) и другие заболевания кожи, чтобы способствовать заживлению повреждений кожи
При диабете или плохом кровообращении — каждый день проводить осмотр стоп, использовать увлажняющие средства и избегать повреждений, нося подходящую обувь