Что представляет собой туберкулез?
Туберкулез (ТБ) — это распространенное, серьезное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии Mycobacterium tuberculosis.
ТБ поражает миллионы людей во всем мире, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке.
Туберкулез распространяется при кашле и чихании инфицированных людей.
Заразиться туберкулезом можно в результате вдыхания бактерий, вызывающих туберкулез.
Обычно ТБ поражает легкие, хотя может поражать практически любой орган.
Большинство инфицированных людей не заболевают, но бактерии остаются в организме.
Если ТБ становится активным, обычно появляется кашель, повышенная температура, ночная потливость и потеря веса.
У людей с ВИЧ с большей вероятностью развивается активный ТБ, и они с большей вероятностью могут умереть от него.
Для лечения ТБ необходимо принимать несколько различных антибиотиков в течение по меньшей мере 6 месяцев.
Каковы стадии ТБ?
Туберкулез состоит из 3 стадий:
первичная инфекция;
латентная инфекция;
активное заболевание.
На стадии первичной инфекции бактерии, вызывающие туберкулез, попадают в легкие и иногда распространяются на другие части тела. Заболевают лишь некоторые люди с первичной инфекцией.
На стадии латентной инфекции защита организма (иммунная система) атакует бактерии, вызывающие ТБ, и герметизирует их внутри небольших скоплений рубцовой ткани. Иммунная система организма может в конечном итоге убить бактерии, но бактерии часто остаются живыми и неактивными в течение многих лет. Примерно у 5–10 % людей с латентной инфекцией развивается активное заболевание.
На стадии активного заболевания бактерии, которые были герметизированы внутри скоплений рубцовой ткани, становятся активными и выходят из нее. Активное заболевание вызывает тошноту, и больной может передавать инфекцию другим.
Что является причиной ТБ?
ТБ развивается в результате вдыхания бактерий туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis.
Бактерии попадают в воздух, когда человек с активным заболеванием кашляет, чихает или даже просто говорит.
Почему ТБ становится активным?
Заболевания и лекарственные препараты, ослабляющие иммунную систему, делают ТБ более активным.
Наиболее распространенный фактор риска:
К другим факторам риска относятся:
сахарный диабет;
тяжелая степень почечной недостаточности;
Некоторые виды онкологических заболеваний
лекарственные препараты, такие как кортикостероиды и лекарственные препараты, блокирующие воспаление.
Иногда ТБ становится активным даже при отсутствии факторов риска.
Какими симптомами проявляется ТБ?
ТБ обычно не вызывает симптомов сразу. Фактически у большинства инфицированных людей симптомы никогда не проявляются.
Если симптомы проявляются, то обычно они затрагивают лёгкие. Могут наблюдаться следующие симптомы:
кашель, иногда с желтой или зеленой слизью и сгустками крови;
лихорадка
ночная потливость.
потеря веса.
плохое самочувствие, недостаток энергии и отсутствие голода;
одышка и боль в груди.
Реже появляются симптомы вследствие вовлечения в инфекционный процесс других органов, которые заражены бактериями, вызывающими ТБ. К примеру, инфекция почек вызывает боль в спине и кровь в моче. Инфекция головного мозга вызывает головную боль, спутанность сознания и сонливость. Инфекция позвоночника вызывает боль в спине.
Как врачи диагностируют ТБ?
Если у вас есть симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии ТБ, врачи пытаются диагностировать активное заболевание с помощью следующего:
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
образца мокроты (слизь, которую больной выкашливает), взятого для анализа на бактерии, вызывающие ТБ.
Если результат этого анализа не однозначен, врачи могут сделать кожную пробу на ТБ или анализ крови.
Кожная проба на туберкулез называется очищенным белковым дериватом (purified protein derivative, PPD). Медицинский работник впрыскивает небольшое количество белка из бактерии, вызывающей ТБ, под кожу руки. В случае контакта с ТБ примерно через 2 дня в этом месте возникает твердый бугорок.
Каковы скрининговые тесты на ТБ?
Скрининговые тесты позволяют выявить заболевание у людей, у которых отсутствуют симптомы. Поскольку ТБ часто не вызывает симптомов, необходимо регулярно проходить скрининговые тесты в случае повышенного риска развития ТБ.
Скрининговый тест может потребоваться, если вы:
имели тесный контакт с человеком, у которого активная форма ТБ;
являетесь медицинским работником;
имеете ВИЧ-инфекцию, диабет или другие заболевания, повышающие риск развития ТБ;
принимаете некоторые лекарственные препараты, ослабляющие иммунную систему;
приехали из страны, где у многих людей имеется ТБ.
В скрининговые тесты входят:
Кожная проба на ТБ
Анализ крови на ТБ
В некоторых случаях — рентген грудной клетки
Если результат кожной пробы или анализа крови окажется положительным, врачи проведут обследование и сделают рентген грудной клетки, чтобы определить наличие активного заболевания. При отсутствии активного заболевания положительный результат скринингового теста означает наличие латентной инфекции.
Как врачи лечат ТБ?
Активная форма ТБ
Туберкулез лечат антибиотиками. Существует множество различных антибактериальных схем лечения активного ТБ в зависимости от протекания заболевания, результатов анализов и других обстоятельств. Но в целом назначают следующее:
лечение дома;
прием 4 антибиотиков в течение примерно 2 месяцев;
затем прием, по крайней мере, 2 антибиотиков в течение еще 4–7 месяцев: требуется много времени, чтобы избавиться от всех бактерий ТБ.
Возможно, придется находиться в больнице, если заболевание протекает тяжело, отсутствует место проживания или имеется проживание в месте, где трудно ограничить контакт с другими, например, при проживании в доме престарелых, общежитии или приюте.
Латентная форма ТБ
Несмотря на отсутствие симптомов при латентной форме ТБ, врачи обычно назначают лечение, если недавний скрининговый тест был положительным. Лечение требуется, чтобы туберкулез не стал активным. Как правило, врачи назначат следующее:
прием одного антибиотика в течение 4 или 9 месяцев (в зависимости от того, какой антибиотик они используют).
Что представляют собой устойчивые бактерии?
Некоторые штаммы ТБ мутировали таким образом, что их больше нельзя уничтожить обычными антибиотиками. Эти штаммы устойчивого к антибиотикам ТБ нужно лечить в течение длительного времени 4 или 5 различными антибиотиками.
Каким образом врачи предотвращают распространение ТБ?
Если только ТБ инфекция у вас не обладает высокой устойчивостью к антибиотикам, вы не будете передавать ее здоровым людям после приема антибиотиков в течение недели или двух. До этого необходимо принять некоторые меры предосторожности.
Если вы проходите лечение дома:
Не принимайте посетителей.
Прикрывайте рот при кашле (с помощью платка или кашля в руку).
Если вы живете с людьми, подверженными повышенному риску заражения, например, с маленькими детьми или людьми с ВИЧ, нужно будет принимать меры предосторожности до тех пор, пока результаты анализов не покажут, что туберкулез находится под контролем.
Если вы проходите лечение в больнице, также может потребоваться:
нахождение в изоляторе, где люди должны носить специальную респираторную маску (не просто обычную хирургическую маску).
Существует ли вакцина против ТБ?
Вакцина против ТБ существует. Она называется БЦЖ. Тем не менее, она дает положительный результат кожной пробы ОБП. Поэтому если вам вводили вакцину, врачи не могут использовать кожную пробу для скрининга на туберкулез. В связи с этим вакцина используется в основном для детей в странах, где ТБ распространен.