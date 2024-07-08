Туберкулез состоит из 3 стадий:

первичная инфекция;

латентная инфекция;

активное заболевание.

На стадии первичной инфекции бактерии, вызывающие туберкулез, попадают в легкие и иногда распространяются на другие части тела. Заболевают лишь некоторые люди с первичной инфекцией.

На стадии латентной инфекции защита организма (иммунная система) атакует бактерии, вызывающие ТБ, и герметизирует их внутри небольших скоплений рубцовой ткани. Иммунная система организма может в конечном итоге убить бактерии, но бактерии часто остаются живыми и неактивными в течение многих лет. Примерно у 5–10 % людей с латентной инфекцией развивается активное заболевание.

На стадии активного заболевания бактерии, которые были герметизированы внутри скоплений рубцовой ткани, становятся активными и выходят из нее. Активное заболевание вызывает тошноту, и больной может передавать инфекцию другим.