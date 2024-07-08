Что представляет собой проказа?
Проказа — это инфекция, вызванная бактерией Mycobacterium leprae.
Большинство случаев проказы происходят в Индии, Бразилии и Индонезии.
Симптомы обычно развиваются медленно через 5–7 лет после инфицирования.
Заболевание поражает преимущественно нервы и кожу.
Люди часто боятся проказы, поскольку она вызывает видимое, необратимое повреждение тела, если ее не лечить.
Однако проказа не передается легко от человека к человеку, не угрожает жизни и поддается лечению антибиотиками.
Что вызывает проказу?
Проказу вызывают бактерии Mycobacterium leprae. Бактерии распространяются при длительном контакте с людьми, больными проказой. Проказой нельзя заразиться, просто прикасаясь к больному проказой или проходя мимо него. Кроме того, броненосцы могут переносить проказу. Некоторые люди контактируют с броненосцами.
У большинства инфицированных людей не возникает никаких симптомов, потому что их иммунная система борется с инфекцией. Проказа развивается при ослабленной иммунной системе. У некоторых людей имеются гены, которые делают их более склонными к заражению проказой.
Большинство случаев проказы происходят в Индии, Бразилии и Индонезии. В Соединенных Штатах большинство больных проказой приехало из стран с высоким уровнем этой инфекции.
Каковы симптомы проказы?
Симптомы развиваются медленно. Вначале появляются:
бугорки и сыпь на коже — эта сыпь не зудит;
онемение области вокруг сыпи.
Позже возникают более тяжелые симптомы, которые включают:
бугорки на коже, которые отекают, становятся покрасневшими и болезненными и превращаются в открытые язвы;
потерю ощущения на кончиках пальцев — возникают проблемы с ощущением боли, тепла и холода;
мышечную слабость, которая может привести к скрючиванию пальцев или ослаблению стопы, теряющей способность сгибаться;
язвы на стопах;
Заложенный нос
потеря зрения или слепота.
лихорадка
Как врачи диагностируют проказу?
Врач берет образец кожи и осматривает его под микроскопом.
Как врачи лечат проказу?
Врачи:
назначают 2 или 3 антибиотика в течение 6–24 месяцев в зависимости от симптомов.
Пациентам с ослабленной иммунной системой может потребоваться прием антибиотиков в течение более длительного времени.
Антибиотики могут остановить ухудшение проказы, но они не могут вылечить повреждение нервов, которое уже произошло. Поэтому важно начать лечение как можно раньше.
Как можно предотвратить проказу?
Чтобы снизить вероятность заражения проказой:
Не касайтесь жидкостей организма или сыпи инфицированного человека.
Не касайтесь броненосцев.
После начала приема антибиотиков больные проказой не могут передавать эту болезнь. Но врачи продолжают следить за людьми, которые живут с ними, на предмет появления симптомов проказы.