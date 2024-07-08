Проказу вызывают бактерии Mycobacterium leprae. Бактерии распространяются при длительном контакте с людьми, больными проказой. Проказой нельзя заразиться, просто прикасаясь к больному проказой или проходя мимо него. Кроме того, броненосцы могут переносить проказу. Некоторые люди контактируют с броненосцами.

У большинства инфицированных людей не возникает никаких симптомов, потому что их иммунная система борется с инфекцией. Проказа развивается при ослабленной иммунной системе. У некоторых людей имеются гены, которые делают их более склонными к заражению проказой.

Большинство случаев проказы происходят в Индии, Бразилии и Индонезии. В Соединенных Штатах большинство больных проказой приехало из стран с высоким уровнем этой инфекции.