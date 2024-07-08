Инфекция КМА во всем организме

Инфекция КМА во всем организме

У людей с ВИЧ-инфекцией или другим заболеванием, ослабляющим иммунную систему, инфекция КМА может охватить весь организм.

К симптомам относятся:

лихорадка

анемию (низкое число эритроцитов);

диарея;

боль в животе.

При возникновении подозрения на инфекцию КМА во всем организме, врачи берут образец крови или ткани для анализа.

Врачи назначают 2 или 3 антибиотика одновременно.