Туберкулез (ТБ) — это очень распространенное серьезное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии Mycobacterium tuberculosis. Реже другие виды микобактерий вызывают это заболевание.
Что представляет собой инфекция КМА?
После туберкулеза наиболее распространенное микобактериальное заболевание вызывает группа бактерий, называемая комплекс микобактериум авиум (КМА).
Здоровые люди редко заражаются инфекцией КМА.
Инфекции КМА обычно возникают у ослабленных пожилых людей, людей со слабой иммунной системой и людей с повреждением легких из-за эмфиземы или ТБ.
Инфекции КМА обычно поражают легкие, но также могут затрагивать лимфатические узлы, кости, кожу и другие ткани.
Инфекции КМА трудно поддаются лечению.
Больным обычно приходится принимать антибиотики в течение 1–2 лет.
Инфекции КМА легких
Инфекции КМА легких развиваются медленно. Симптомы похожи на ТБ легких и включают следующие:
Кашель
отхаркивание крови или слизи;
утомляемость.
потеря веса;
лихорадка
затрудненное дыхание;
Врачи берут на анализ мокроту (которая откашливается из легких). При обнаружении инфекции КМА врачи назначают лечение антибиотиками.
Инфекции КМА лимфатических узлов
Лимфатические узлы представляют собой крошечные органы в форме фасоли, которые помогают бороться с инфекцией. Дети могут заразиться инфекцией КМА, поражающей лимфатические узлы, поедая грязь или употребляя питьевую воду, зараженную микобактериями.
Врачи лечат эти инфекции хирургическим путем, удаляя пораженные лимфатические узлы.
Инфекция КМА во всем организме
У людей с ВИЧ-инфекцией или другим заболеванием, ослабляющим иммунную систему, инфекция КМА может охватить весь организм.
К симптомам относятся:
лихорадка
анемию (низкое число эритроцитов);
диарея;
боль в животе.
При возникновении подозрения на инфекцию КМА во всем организме, врачи берут образец крови или ткани для анализа.
Врачи назначают 2 или 3 антибиотика одновременно.
Какими другими типами микобактериальной инфекции можно заразиться?
Другие виды микобактерий вызывают:
кожные инфекции из плавательных бассейнов или аквариумов — на руках и ногах появляются красные бугорки, которые обычно проходят без лечения, хотя некоторым людям могут понадобиться антибиотики;
язву Бурули — отек рук, ног или лица, который превращается в открытые язвы — врачи назначают антибиотики и часто делают операцию;
инфекцию ран, татуировок и искусственных частей тела (например, грудных имплантатов) — врачи назначают антибиотики и хирургическое вмешательство.