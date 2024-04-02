Вначале появляется:

Зуд или боль в горле

Насморк с жидкими, прозрачными выделениями

Иногда небольшое повышение температуры

Затем появляется:

Заложенность носа или насморк с густыми желтыми или зелеными выделениями

Ощущение усталости и плохое самочувствие

Кашель, который может длиться до 2 недель

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас высокая температура, очень сильная головная боль, сыпь, затрудненное дыхание или боль в груди. Вероятно, у вас более серьезная инфекция, чем простуда.

Простуда может вызвать приступы астмы у людей с астмой. Простуда также может привести к инфицированию ушей или носовых пазух.