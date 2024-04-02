Что представляет собой простуда?
Простуда — это вирусная инфекция. Это одна из самых распространенных болезней, которыми заражаются люди.
Простуда легко передается от человека к человеку, особенно в течение первых 2 дней после появления симптомов.
Симптомы включают заложенный нос или насморк, боль в горле, усталость, а иногда и повышение температуры, и проходят сами по себе в течение 4–10 дней.
Если человек простыл или намок, это не вызывает простуду и не повышает шанс заболеть.
Наличие желтой или зеленой слизи нормально на поздних стадиях простуды; это не значит, что требуются антибиотики или имеется более серьезная инфекция.
Деконгестанты и антигистаминные средства помогают купировать симптомы простуды, но эти лекарства не назначают детям в возрасте до 4 лет.
Поскольку простуду вызывают вирусы, антибиотики не лечат простуду или не ускоряют выздоровление.
Что является причиной простуды?
Простуду вызывает множество различных вирусов. Наиболее распространенной причиной является группа вирусов, называемых риновирусами. Риновирусы, как правило, вызывают простуду весной и осенью.
Вы можете заразиться простудой:
прикасаясь к руке зараженного человека после того, как он вытер нос или высморкался;
прикасаясь к предмету, который только что трогал зараженный человек;
вытирая нос инфицированного ребенка;
вдыхая вирус после того, как инфицированный человек кашлянет или чихнет.
Какими симптомами проявляется простуда?
Вначале появляется:
Зуд или боль в горле
Насморк с жидкими, прозрачными выделениями
Иногда небольшое повышение температуры
Затем появляется:
Заложенность носа или насморк с густыми желтыми или зелеными выделениями
Ощущение усталости и плохое самочувствие
Кашель, который может длиться до 2 недель
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас высокая температура, очень сильная головная боль, сыпь, затрудненное дыхание или боль в груди. Вероятно, у вас более серьезная инфекция, чем простуда.
Простуда может вызвать приступы астмы у людей с астмой. Простуда также может привести к инфицированию ушей или носовых пазух.
Как врачи диагностируют простуду?
Врачи обычно диагностируют простуду, исходя из симптомов.
Как лечится простуда?
Врачи могут посоветовать:
оставаться дома;
Пить много жидкости
использовать увлажнитель или испаритель ночью, чтобы лучше спать.
Врачи также могут порекомендовать безрецептурные лекарства для улучшения самочувствия, пока простуда не пройдет:
Ацетаминофен или ибупрофен могут уменьшить боль из-за воспаленного горла или боль в мышцах, а также снизить температуру.
Деконгестанты могут очистить заложенный нос.
Антигистаминные препараты помогут прекратить насморк и чиханье.
Некоторые лекарства от кашля могут разжижать слизь, чтобы облегчить кашель или прекратить его.
Полоскание соленой водой может смягчить воспаленное горло.
Часто 2 или несколько из этих лекарств находится в одном препарате, например, в лекарстве от кашля и простуды. Поговорите со своим врачом или фармацевтом, если у вас есть вопросы о лекарствах от простуды.
Деконгестанты и антигистаминные препараты могут вызывать побочные эффекты у очень маленьких детей. Их нельзя давать детям в возрасте младше 4 лет. Капли соленой воды для носа можно давать маленьким детям; они могут очистить заложенный нос.
Антибиотики и существующие противовирусные препараты не помогают от простуды.
Как можно предотвратить простуду?
Частое мытье рук с мылом и водой — лучший способ избежать простуды.
Если у вас простуда, примите меры, чтобы другие не могли заразиться ею:
Чихайте или кашляйте в салфетку и выбрасывайте использованную салфетку в мусор.
Мойте руки или используйте дезинфицирующее средство для рук после касания использованных салфеток, даже своих собственных.
Очищайте бытовые предметы, такие как игрушки и дверные ручки, дезинфицирующим средством (жидкостью, которая убивает микробы).
Оставайтесь дома и не ходите на работу или в школу, пока симптомы не начнут проходить; можно также спать в отдельной комнате от здоровых членов семьи.