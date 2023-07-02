Животные и рыба иногда употребляют продукты, зараженные яйцами ленточных глистов. Глисты вылупляются из яиц, проникают в мышцы животного или рыбы и образуют цисты.

Бычий цепень

В большинстве случаев заражение ленточными глистами возникает после:

употребления в пищу подвергшихся недостаточной термической мяса или рыбы с цистами ленточных червей.

Кисты развиваются в глистов в кишечнике. Затем ленточные глисты прикрепляются к слизистой оболочке кишечника и растут.

Реже люди употребляют пищу, загрязненную яйцами ленточных глистов. Затем ленточные глисты могут образовывать цисты в мышцах. Они также могут образовывать цисты в печени, головном мозге и других органах, вызывая тяжелое заболевание.