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Тениидоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что представляют собой ленточные глисты?

Ленточные глисты — это длинные плоские черви, которые выглядят как кусочки ленты. Существует множество различных типов ленточных глистов. Некоторые виды длиннее 4,5 метров, а один из них достигает более 9 метров.

  • Различные виды ленточных глистов живут в организмах различных животных и рыб.

  • Заразиться ленточными глистами можно, употребляя недостаточно термически обработанные продукты из животных, зараженных ленточными глистами.

  • Затем ленточные глисты размножаются в кишечнике.

  • Врачи проверяют кал на наличие яиц ленточных глистов.

  • Таблетки от глистов обычно убивают ленточных глистов.

  • Тщательно готовьте пищу, чтобы не заразиться ленточными глистами.

Что является причиной заражения ленточными глистами?

Животные и рыба иногда употребляют продукты, зараженные яйцами ленточных глистов. Глисты вылупляются из яиц, проникают в мышцы животного или рыбы и образуют цисты.

Бычий цепень

В большинстве случаев заражение ленточными глистами возникает после:

  • употребления в пищу подвергшихся недостаточной термической мяса или рыбы с цистами ленточных червей.

Кисты развиваются в глистов в кишечнике. Затем ленточные глисты прикрепляются к слизистой оболочке кишечника и растут.

Реже люди употребляют пищу, загрязненную яйцами ленточных глистов. Затем ленточные глисты могут образовывать цисты в мышцах. Они также могут образовывать цисты в печени, головном мозге и других органах, вызывая тяжелое заболевание.

Какие животные могут заразить человека ленточными глистами?

Наиболее распространенные животные, от которых человек может заразиться ленточными глистами:

  • Крупный рогатый скот (бычий цепень)

  • Свиньи (свиной цепень)

  • Рыба, живущая в пресной воде

Но многие другие животные могут быть переносчиками ленточных глистов, включая собак, кошек, овец и многих диких животных.

Какими симптомами проявляется заражение ленточными глистами?

Даже большие ленточные глисты в кишечнике могут не вызывать никаких симптомов. Может возникнуть небольшая диарея или легкая боль в животе.

Кисты, которые образуются в организме, могут вызвать серьезные симптомы, в зависимости от того, где они находятся:

  • Головной мозг: головная боль, судороги, кома, смерть;

  • спинной мозг: слабость или паралич;

  • Печень: боль в животе, пожелтение кожи и глаз (желтуха);

  • Легкие: кашель, боль в груди.

Как врачи диагностируют заражение ленточными глистами?

Врачи диагностируют наличие ленточных глистов в кишечнике:

  • при обнаружении яиц ленточных глистов в кале с помощью микроскопа.

Врачи обнаруживают цисты ленточных червей в органах человека с помощью визуализирующих исследований, таких как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).

Как врачи лечат заражение ленточными глистами?

Однократная доза противоглистного лекарственного средства обычно убивает ленточных глистов в кишечнике.

Если в органах имеются цисты ленточных глистов, может потребоваться хирургическое вмешательство для их удаления.

Как предотвратить заражение ленточными глистами?

В большинстве стран государственные инспекторы проверяют мясо и рыбу на наличие цист ленточных глистов. Даже в этом случае очень важно:

  • тщательно готовить мясо и пресноводную рыбу;

  • не есть сырую пресноводную рыбу.

Замораживание может убить ленточных глистов, но рыба должна быть заморожена в течение 7 дней при температуре –20 °C или ниже. Копчение и высушивание мяса и рыбы не убивают цисты ленточных глистов.

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