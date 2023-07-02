Что представляют собой ленточные глисты?
Ленточные глисты — это длинные плоские черви, которые выглядят как кусочки ленты. Существует множество различных типов ленточных глистов. Некоторые виды длиннее 4,5 метров, а один из них достигает более 9 метров.
Различные виды ленточных глистов живут в организмах различных животных и рыб.
Заразиться ленточными глистами можно, употребляя недостаточно термически обработанные продукты из животных, зараженных ленточными глистами.
Затем ленточные глисты размножаются в кишечнике.
Врачи проверяют кал на наличие яиц ленточных глистов.
Таблетки от глистов обычно убивают ленточных глистов.
Тщательно готовьте пищу, чтобы не заразиться ленточными глистами.
Что является причиной заражения ленточными глистами?
Животные и рыба иногда употребляют продукты, зараженные яйцами ленточных глистов. Глисты вылупляются из яиц, проникают в мышцы животного или рыбы и образуют цисты.
Бычий цепень
В большинстве случаев заражение ленточными глистами возникает после:
употребления в пищу подвергшихся недостаточной термической мяса или рыбы с цистами ленточных червей.
Кисты развиваются в глистов в кишечнике. Затем ленточные глисты прикрепляются к слизистой оболочке кишечника и растут.
Реже люди употребляют пищу, загрязненную яйцами ленточных глистов. Затем ленточные глисты могут образовывать цисты в мышцах. Они также могут образовывать цисты в печени, головном мозге и других органах, вызывая тяжелое заболевание.
Какие животные могут заразить человека ленточными глистами?
Наиболее распространенные животные, от которых человек может заразиться ленточными глистами:
Крупный рогатый скот (бычий цепень)
Свиньи (свиной цепень)
Рыба, живущая в пресной воде
Но многие другие животные могут быть переносчиками ленточных глистов, включая собак, кошек, овец и многих диких животных.
Какими симптомами проявляется заражение ленточными глистами?
Даже большие ленточные глисты в кишечнике могут не вызывать никаких симптомов. Может возникнуть небольшая диарея или легкая боль в животе.
Кисты, которые образуются в организме, могут вызвать серьезные симптомы, в зависимости от того, где они находятся:
Головной мозг: головная боль, судороги, кома, смерть;
спинной мозг: слабость или паралич;
Печень: боль в животе, пожелтение кожи и глаз (желтуха);
Легкие: кашель, боль в груди.
Как врачи диагностируют заражение ленточными глистами?
Врачи диагностируют наличие ленточных глистов в кишечнике:
при обнаружении яиц ленточных глистов в кале с помощью микроскопа.
Врачи обнаруживают цисты ленточных червей в органах человека с помощью визуализирующих исследований, таких как КТ (компьютерная томография) или МРТ (магнитно-резонансная томография).
Как врачи лечат заражение ленточными глистами?
Однократная доза противоглистного лекарственного средства обычно убивает ленточных глистов в кишечнике.
Если в органах имеются цисты ленточных глистов, может потребоваться хирургическое вмешательство для их удаления.
Как предотвратить заражение ленточными глистами?
В большинстве стран государственные инспекторы проверяют мясо и рыбу на наличие цист ленточных глистов. Даже в этом случае очень важно:
тщательно готовить мясо и пресноводную рыбу;
не есть сырую пресноводную рыбу.
Замораживание может убить ленточных глистов, но рыба должна быть заморожена в течение 7 дней при температуре –20 °C или ниже. Копчение и высушивание мяса и рыбы не убивают цисты ленточных глистов.