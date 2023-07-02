Что представляет собой шистосомоз?
Шистосомоз — это инфекция, вызванная крошечным паразитом под названием двуустка.
Двуустки часто встречаются в реках и озерах в тропических зонах в Южной Америке, Африке и Азии.
Шистосомозом можно заразиться при плавании или купании в воде, в которой есть двуустки.
Двуустки попадают под кожу и проходят в кровоток.
В конечном итоге они оказываются в небольших кровеносных сосудах внутри кишечника или в мочевом пузыре.
Первые симптомы включают зудящую сыпь, затем лихорадку, озноб, боль в мышцах, слабость и боль в животе.
Врачи проверяют образцы кала и мочи на наличие яиц двуусток.
Врач назначает противопаразитарные препараты, чтобы убить двуусток.
Что вызывает шистосомоз?
Шистосомоз вызывается паразитами под названием двуустки, которые являются одним из видов нематод. Взрослые двуустки бывают от 1 до 2 сантиметров длиной.
Шистосомозом можно заразиться при плавании, хождении или купании в пресной воде, в которой есть двуустки.
Трематоды попадают на кожу, когда человек находится в воде.
Двуустки проникают под кожу и перемещаются через кровоток в мочевой пузырь или кишечник.
В мочевом пузыре или кишечнике двуустки откладывают множество яиц:
Яйца раздражают ткани организма и вызывают язвы, рубцы и кровотечение.
Некоторые яйца попадают из кишечника в печень
Яйца выходят из организма с калом и мочой.
Если моча или кал попадут в пресную воду, двуустки вылупляются из яиц, растут и могут инфицировать других людей.
Когда яйца попадают из кишечника в печень, может начаться воспаление печени. Это может привести к рубцеванию и повышению давления в воротной вене. Воротная вена переносит кровь между кишечником и печенью. Повышенное давление в воротной вене (так называемая портальная гипертензия) может привести к увеличению селезенки. Оно также может вызвать кровотечение из вен пищевода (это трубчатый орган, соединяющий горло и желудок, по которому проходит пища).
Каковы симптомы шистосомоза?
У большинства людей симптомы отсутствуют. При попадании двуусток под кожу может возникнуть:
зудящая сыпь.
Через несколько недель самочувствие может ухудшиться и могут появиться такие симптомы, как:
лихорадка
озноб;
Кашель
Ломота в мышцах
боль в животе.
В зависимости от того, где находятся взрослые двуустки, может возникнуть:
боль при мочеиспускании и кровь в моче;
диарея с кровью (жидкий, водянистый стул);
Увеличение печени и селезенки
Тяжелая инфекция может привести к потере достаточного количества крови, чтобы вызвать:
анемию (низкий уровень эритроцитов в крови).
Шистосомоз может поражать и другие органы, такие как легкие, спинной мозг, почки и головной мозг.
Как врачи диагностируют шистосомоз?
Врачи подозревают шистосомоз на основании симптомов, особенно если вы недавно плавали или купались в воде, которая могла быть инфицирована. Врачи проверяют наличие шистосомоз, проводя анализ на предмет яиц двуусток в:
кал;
мочи;
ткани кишечника или мочевого пузыря.
Иногда врачи также проводят анализы крови, ультразвуковое исследование или КТ-сканирование, чтобы определить степень тяжести инфекции.
Как врачи лечат шистосомоз?
Врачи назначают для лечения шистосомоза:
противопаразитарный препарат.
Врач также может проверить стул или мочу через 1 или 2 месяца, чтобы убедиться в отсутствии яиц двуусток.
Как предотвратить шистосомоз?
Предотвратить шистосомоз можно:
Не плавая, не купаясь и не ходя по воде в зонах, где, как известно, водятся двуустки.
В местах распространения двуусток следует кипятить воду или отстаивать ее в течение одного или двух дней перед стиркой или мытьем.
При случайном попадании в грязную воду следует хорошо вытереться полотенцем, это помогает удалить паразиты до того, как они проникнут под кожу.
Когда двуустки вылупляются из яиц в воде, они заражают улиток. Поэтому иногда используют химические вещества, убивающие улиток в пресной воде, зараженной двуустками.