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Шистосомоз

(бильгарциоз)

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что представляет собой шистосомоз?

Шистосомоз — это инфекция, вызванная крошечным паразитом под названием двуустка.

  • Двуустки часто встречаются в реках и озерах в тропических зонах в Южной Америке, Африке и Азии.

  • Шистосомозом можно заразиться при плавании или купании в воде, в которой есть двуустки.

  • Двуустки попадают под кожу и проходят в кровоток.

  • В конечном итоге они оказываются в небольших кровеносных сосудах внутри кишечника или в мочевом пузыре.

  • Первые симптомы включают зудящую сыпь, затем лихорадку, озноб, боль в мышцах, слабость и боль в животе.

  • Врачи проверяют образцы кала и мочи на наличие яиц двуусток.

  • Врач назначает противопаразитарные препараты, чтобы убить двуусток.

Что вызывает шистосомоз?

Шистосомоз вызывается паразитами под названием двуустки, которые являются одним из видов нематод. Взрослые двуустки бывают от 1 до 2 сантиметров длиной.

Шистосомозом можно заразиться при плавании, хождении или купании в пресной воде, в которой есть двуустки.

  • Трематоды попадают на кожу, когда человек находится в воде.

  • Двуустки проникают под кожу и перемещаются через кровоток в мочевой пузырь или кишечник.

В мочевом пузыре или кишечнике двуустки откладывают множество яиц:

  • Яйца раздражают ткани организма и вызывают язвы, рубцы и кровотечение.

  • Некоторые яйца попадают из кишечника в печень

  • Яйца выходят из организма с калом и мочой.

  • Если моча или кал попадут в пресную воду, двуустки вылупляются из яиц, растут и могут инфицировать других людей.

Когда яйца попадают из кишечника в печень, может начаться воспаление печени. Это может привести к рубцеванию и повышению давления в воротной вене. Воротная вена переносит кровь между кишечником и печенью. Повышенное давление в воротной вене (так называемая портальная гипертензия) может привести к увеличению селезенки. Оно также может вызвать кровотечение из вен пищевода (это трубчатый орган, соединяющий горло и желудок, по которому проходит пища).

Каковы симптомы шистосомоза?

У большинства людей симптомы отсутствуют. При попадании двуусток под кожу может возникнуть:

  • зудящая сыпь.

Через несколько недель самочувствие может ухудшиться и могут появиться такие симптомы, как:

  • лихорадка

  • озноб;

  • Кашель

  • Ломота в мышцах

  • боль в животе.

В зависимости от того, где находятся взрослые двуустки, может возникнуть: 

  • боль при мочеиспускании и кровь в моче;

  • диарея с кровью (жидкий, водянистый стул);

  • Увеличение печени и селезенки

Тяжелая инфекция может привести к потере достаточного количества крови, чтобы вызвать:

  • анемию (низкий уровень эритроцитов в крови).

Шистосомоз может поражать и другие органы, такие как легкие, спинной мозг, почки и головной мозг.

Как врачи диагностируют шистосомоз?

Врачи подозревают шистосомоз на основании симптомов, особенно если вы недавно плавали или купались в воде, которая могла быть инфицирована. Врачи проверяют наличие шистосомоз, проводя анализ на предмет яиц двуусток в:

  • кал;

  • мочи;

  • ткани кишечника или мочевого пузыря.

Иногда врачи также проводят анализы крови, ультразвуковое исследование или КТ-сканирование, чтобы определить степень тяжести инфекции.

Как врачи лечат шистосомоз?

Врачи назначают для лечения шистосомоза:

  • противопаразитарный препарат.

Врач также может проверить стул или мочу через 1 или 2 месяца, чтобы убедиться в отсутствии яиц двуусток.

Как предотвратить шистосомоз?

Предотвратить шистосомоз можно:

  • Не плавая, не купаясь и не ходя по воде в зонах, где, как известно, водятся двуустки.

  • В местах распространения двуусток следует кипятить воду или отстаивать ее в течение одного или двух дней перед стиркой или мытьем.

  • При случайном попадании в грязную воду следует хорошо вытереться полотенцем, это помогает удалить паразиты до того, как они проникнут под кожу.

Когда двуустки вылупляются из яиц в воде, они заражают улиток. Поэтому иногда используют химические вещества, убивающие улиток в пресной воде, зараженной двуустками.

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