Шистосомоз вызывается паразитами под названием двуустки, которые являются одним из видов нематод. Взрослые двуустки бывают от 1 до 2 сантиметров длиной.

Шистосомозом можно заразиться при плавании, хождении или купании в пресной воде, в которой есть двуустки.

Трематоды попадают на кожу, когда человек находится в воде.

Двуустки проникают под кожу и перемещаются через кровоток в мочевой пузырь или кишечник.

В мочевом пузыре или кишечнике двуустки откладывают множество яиц:

Яйца раздражают ткани организма и вызывают язвы, рубцы и кровотечение.

Некоторые яйца попадают из кишечника в печень

Яйца выходят из организма с калом и мочой.

Если моча или кал попадут в пресную воду, двуустки вылупляются из яиц, растут и могут инфицировать других людей.

Когда яйца попадают из кишечника в печень, может начаться воспаление печени. Это может привести к рубцеванию и повышению давления в воротной вене. Воротная вена переносит кровь между кишечником и печенью. Повышенное давление в воротной вене (так называемая портальная гипертензия) может привести к увеличению селезенки. Оно также может вызвать кровотечение из вен пищевода (это трубчатый орган, соединяющий горло и желудок, по которому проходит пища).