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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Лямблиоз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Что представляет собой лямблиоз?

Лямблиоз — это инфекция тонкой кишки, вызванная микроскопическими паразитами, которые называются лямблии.

  • Заразится лямблиозом можно при питье неочищенной воды.

  • Иногда можно заразиться от других людей с лямблиозом.

  • Основные симптомы — спазмы в животе и диарея.

  • Врачи диагностируют эту инфекцию путем проведения анализа кала.

  • Во избежание лямблиоза вскипятите инфицированную воду, прежде чем выпить ее, особенно воду из ручья или озера.

  • Врачи назначают лечение лямблиоза противопаразитарным препаратом.

Что вызывает лямблиоз?

Лямблиоз вызывается крошечными паразитами, называемыми лямблии.

Лямблии часто встречается в озерах, реках и ручьях по всему миру. Они даже могут находиться в воде, которая выглядит чистой и безопасной. Иногда они также находятся в плохо очищенной воде из водопровода или плавательного бассейна.

Большинство людей заражаются лямблиозом из-за питьевой воды, в которой находятся лямблии. Поскольку лямблии выделяются в кале больных лямблиозом, они могут случайно передать инфекцию, прикасаясь к тому, что другие люди затем помещают в рот.

Каковы симптомы лямблиоза?

Симптомы обычно начинаются примерно через неделю или две после заражения. К ним относятся:

  • колики в животе;

  • метеоризм;

  • водянистая диарея с неприятным запахом, которая может длиться несколько недель;

  • возникающая и проходящая тошнота;

  • чувство усталости и дискомфорта, отсутствие чувства голода.

Если диарея длится дольше нескольких недель, это может привести к тому, что организм не будет получать достаточно питательных веществ. Больные могут терять вес. У детей с длительной диареей может замедляться рост.

Как врачи диагностируют лямблиоз?

Врачи расспросят об имеющихся симптомах и сделают:

  • Анализы стула

Как врачи лечат лямблиоз?

Врачи лечат лямблиоз, назначая:

  • противопаразитарный препарат.

Врачи лечат только людей с симптомами.

Как можно предотвратить лямблиоз?

Вы и окружающие вас люди можете помочь предотвратить развитие лямблиоза путем:

  • надлежащей очистки воды в общественных источниках, включая питьевую воду и воду для плавательных бассейнов;

  • мытья рук перед приготовлением пищи;

  • тщательного мытья рук после использования туалета;

  • избегания контакта с калом во время секса;

  • кипячения воды из ручья или озера перед употреблением.

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