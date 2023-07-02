Что представляет собой лямблиоз?
Лямблиоз — это инфекция тонкой кишки, вызванная микроскопическими паразитами, которые называются лямблии.
Заразится лямблиозом можно при питье неочищенной воды.
Иногда можно заразиться от других людей с лямблиозом.
Основные симптомы — спазмы в животе и диарея.
Врачи диагностируют эту инфекцию путем проведения анализа кала.
Во избежание лямблиоза вскипятите инфицированную воду, прежде чем выпить ее, особенно воду из ручья или озера.
Врачи назначают лечение лямблиоза противопаразитарным препаратом.
Что вызывает лямблиоз?
Лямблиоз вызывается крошечными паразитами, называемыми лямблии.
Лямблии часто встречается в озерах, реках и ручьях по всему миру. Они даже могут находиться в воде, которая выглядит чистой и безопасной. Иногда они также находятся в плохо очищенной воде из водопровода или плавательного бассейна.
Большинство людей заражаются лямблиозом из-за питьевой воды, в которой находятся лямблии. Поскольку лямблии выделяются в кале больных лямблиозом, они могут случайно передать инфекцию, прикасаясь к тому, что другие люди затем помещают в рот.
Каковы симптомы лямблиоза?
Симптомы обычно начинаются примерно через неделю или две после заражения. К ним относятся:
колики в животе;
метеоризм;
водянистая диарея с неприятным запахом, которая может длиться несколько недель;
возникающая и проходящая тошнота;
чувство усталости и дискомфорта, отсутствие чувства голода.
Если диарея длится дольше нескольких недель, это может привести к тому, что организм не будет получать достаточно питательных веществ. Больные могут терять вес. У детей с длительной диареей может замедляться рост.
Как врачи диагностируют лямблиоз?
Врачи расспросят об имеющихся симптомах и сделают:
Анализы стула
Как врачи лечат лямблиоз?
Врачи лечат лямблиоз, назначая:
противопаразитарный препарат.
Врачи лечат только людей с симптомами.
Как можно предотвратить лямблиоз?
Вы и окружающие вас люди можете помочь предотвратить развитие лямблиоза путем:
надлежащей очистки воды в общественных источниках, включая питьевую воду и воду для плавательных бассейнов;
мытья рук перед приготовлением пищи;
тщательного мытья рук после использования туалета;
избегания контакта с калом во время секса;
кипячения воды из ручья или озера перед употреблением.