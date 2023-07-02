Лямблиоз вызывается крошечными паразитами, называемыми лямблии.

Лямблии часто встречается в озерах, реках и ручьях по всему миру. Они даже могут находиться в воде, которая выглядит чистой и безопасной. Иногда они также находятся в плохо очищенной воде из водопровода или плавательного бассейна.

Большинство людей заражаются лямблиозом из-за питьевой воды, в которой находятся лямблии. Поскольку лямблии выделяются в кале больных лямблиозом, они могут случайно передать инфекцию, прикасаясь к тому, что другие люди затем помещают в рот.