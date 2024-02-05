Вирус — это крошечный живой организм (микроорганизм). Другие распространенные микроорганизмы — это бактерии. Вирусы намного меньше бактерий и их можно увидеть только с помощью самых мощных микроскопов.
В отличие от бактерий, вирусы не могут воспроизводиться самостоятельно. Поэтому, когда вирусы попадают в организм, они занимают некоторые клетки и используют структуры этих клеток, чтобы сделать много копий вируса. Обычно это повреждает, а затем и убивает клетку. Однако некоторые вирусы могут пребывать в клетках в течение длительного времени, не убивая их.
Существуют тысячи различных вирусов. Некоторые вирусы заражают людей. Другие вирусы заражают только животных. Лишь некоторые вирусы могут заражать и людей, и животных.
Что представляет собой вирусная инфекция?
Вирусная инфекция — это болезнь, вызванная вирусом.
Вирусы могут попасть в организм через вдыхаемый воздух (например, вирус, вызывающий COVID-19), при половом акте, прикосновении к поверхности, на которой находятся вирусы, или укусе насекомого, например, комара или клеща.
Вирусы обычно заражают только один тип клеток, например, вирус, вызывающий простуду, заражает только клетки в носу, рту и горле.
При заражении вирусом белые кровяные клетки атакуют его; эти клетки также помнят, как бороться с ним, если тот же вирус снова попадает в организм.
Многие вирусы вызывают кратковременное недомогание после заражения, а затем проходят.
Некоторые вирусы не проходят и могут вызывать долговременную болезнь (например, ВИЧ и вирус герпеса).
Антибиотиками, которыми лечат бактериальные инфекции, нельзя вылечить вирусные инфекции.
Некоторые вирусы изменяют функционирование клеток, что может привести к онкологическому заболеванию. Например, вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени. ВПЧ (человеческий папилломавирус) может вызвать рак шейки матки.
Как врачи диагностируют вирусную инфекцию?
Врачи диагностируют определенные распространенные вирусные инфекции, исходя из симптомов. Они также могут сделать:
Анализы крови
бакпосев (когда из организма берут образец и пытаются вырастить микроорганизмы из него в лаборатории).
Как врачи лечат вирусные инфекции?
Вариантов лечения вирусов немного. В основном предлагаются лекарства для купирования симптомов и улучшения самочувствия. Например, при заложенном носе врачи могут порекомендовать прием деконгестанта.
При некоторых вирусах врачи могут назначить противовирусный препарат. Противовирусные препараты назначаются лишь для немногих вирусов, в том числе:
Антибиотики — это препараты, которые убивают бактерии. Антибиотики не убивают вирусы.
Как предотвратить вирусные инфекции?
Заботьтесь о своем здоровье — часто мойте руки с мылом и водой и практикуйте безопасный секс.
Получите рекомендованные вакцины.
Вакцины — это прививки, которые «обучают» иммунную систему, как бороться с некоторыми инфекциями. Вакцинацию обычно проходят до контакта с инфекцией.
Для некоторых вирусов можно получить вакцину после контакта с инфекцией. Эти вакцины содержат антитела (иммуноглобулины), которые помогают бороться с вирусом. Например, имеются прививки с иммуноглобулинами от следующих болезней: