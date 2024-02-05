Вирус — это крошечный живой организм (микроорганизм). Другие распространенные микроорганизмы — это бактерии. Вирусы намного меньше бактерий и их можно увидеть только с помощью самых мощных микроскопов.

В отличие от бактерий, вирусы не могут воспроизводиться самостоятельно. Поэтому, когда вирусы попадают в организм, они занимают некоторые клетки и используют структуры этих клеток, чтобы сделать много копий вируса. Обычно это повреждает, а затем и убивает клетку. Однако некоторые вирусы могут пребывать в клетках в течение длительного времени, не убивая их.

Существуют тысячи различных вирусов. Некоторые вирусы заражают людей. Другие вирусы заражают только животных. Лишь некоторые вирусы могут заражать и людей, и животных.

Что представляет собой вирусная инфекция? Вирусная инфекция — это болезнь, вызванная вирусом. Вирусы могут попасть в организм через вдыхаемый воздух (например, вирус, вызывающий COVID-19), при половом акте, прикосновении к поверхности, на которой находятся вирусы, или укусе насекомого, например, комара или клеща.

Вирусы обычно заражают только один тип клеток, например, вирус, вызывающий простуду, заражает только клетки в носу, рту и горле.

При заражении вирусом белые кровяные клетки атакуют его; эти клетки также помнят, как бороться с ним, если тот же вирус снова попадает в организм.

Многие вирусы вызывают кратковременное недомогание после заражения, а затем проходят.

Некоторые вирусы не проходят и могут вызывать долговременную болезнь (например, ВИЧ и вирус герпеса).

Антибиотиками, которыми лечат бактериальные инфекции, нельзя вылечить вирусные инфекции. Некоторые вирусы изменяют функционирование клеток, что может привести к онкологическому заболеванию. Например, вирусы гепатита В и С могут вызвать рак печени. ВПЧ (человеческий папилломавирус) может вызвать рак шейки матки.

Как врачи диагностируют вирусную инфекцию? Врачи диагностируют определенные распространенные вирусные инфекции, исходя из симптомов. Они также могут сделать: Анализы крови

бакпосев (когда из организма берут образец и пытаются вырастить микроорганизмы из него в лаборатории).

Как врачи лечат вирусные инфекции? Вариантов лечения вирусов немного. В основном предлагаются лекарства для купирования симптомов и улучшения самочувствия. Например, при заложенном носе врачи могут порекомендовать прием деконгестанта. При некоторых вирусах врачи могут назначить противовирусный препарат. Противовирусные препараты назначаются лишь для немногих вирусов, в том числе: COVID-19

вирусы гепатита;

Вирусы герпеса

ВИЧ

Вирус гриппа Антибиотики — это препараты, которые убивают бактерии. Антибиотики не убивают вирусы.