Хламидии — это бактерии, которые могут вызывать несколько видов инфекции. Хламидийная инфекция — это распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте.

Хламидийная ИППП может поражать половые органы, а у женщин — фаллопиевы трубы и яичники. Фаллопиевые трубы соединяют яичники (половые органы, которые содержат яйцеклетки) с маткой.

Иногда оральный секс с носителем хламидий может вызвать инфицирование горла хламидиями. Анальный секс может вызвать инфицирование прямой кишки (места накопления кала).

Хламидиозом можно заразиться через вагинальный, оральный или анальный секс с инфицированным человеком.

Беременная женщина может передать хламидии, которые попадают в глаза или легкие ее ребенка во время родов.

У вас может не возникнуть никаких симптомов, даже если вы инфицированы, или на проявление симптомов может уйти несколько недель после заражения, прежде чем они начнут беспокоить вас.

У мужчин симптомы включают выделения из пениса и ощущение жжения в уретре (кончик пениса) при мочеиспускании.

У женщин симптомы включают позывы к частому мочеиспусканию, боль при мочеиспускании и выделение густой желтой слизи из влагалища (влагалищные выделения).

Женщины, не получающие лечения, могут иметь необратимые повреждения, ведущие к бесплодию или проблемам с зачатием ребенка.

Если вы ведете активную половую жизнь, узнайте у врача о возможности проведения анализа на хламидии.

Врачи лечат хламидиоз антибиотиками.

У женщины с хламидиозом, не получающей лечения, может развиться воспалительное заболевание органов таза (ВЗОТ). ВЗОТ — это инфекция матки, фаллопиевых труб или обоих органов. ВЗОТ также может распространяться на яичники и попадать кровь. ВЗОТ может повредить репродуктивные органы и затруднить зачатие ребенка.

У больного хламидиозом может развиться эпидидимит, инфекция эпидидимиса. Эпидидимис — это спиральная трубка, которая находится сверху каждого семенника. Эпидидимит вызывает боль и отек мошонки.