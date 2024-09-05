Что представляют собой хламидии?
Хламидии — это бактерии, которые могут вызывать несколько видов инфекции. Хламидийная инфекция — это распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте.
Хламидийная ИППП может поражать половые органы, а у женщин — фаллопиевы трубы и яичники. Фаллопиевые трубы соединяют яичники (половые органы, которые содержат яйцеклетки) с маткой.
Иногда оральный секс с носителем хламидий может вызвать инфицирование горла хламидиями. Анальный секс может вызвать инфицирование прямой кишки (места накопления кала).
Хламидиозом можно заразиться через вагинальный, оральный или анальный секс с инфицированным человеком.
Беременная женщина может передать хламидии, которые попадают в глаза или легкие ее ребенка во время родов.
У вас может не возникнуть никаких симптомов, даже если вы инфицированы, или на проявление симптомов может уйти несколько недель после заражения, прежде чем они начнут беспокоить вас.
У мужчин симптомы включают выделения из пениса и ощущение жжения в уретре (кончик пениса) при мочеиспускании.
У женщин симптомы включают позывы к частому мочеиспусканию, боль при мочеиспускании и выделение густой желтой слизи из влагалища (влагалищные выделения).
Женщины, не получающие лечения, могут иметь необратимые повреждения, ведущие к бесплодию или проблемам с зачатием ребенка.
Если вы ведете активную половую жизнь, узнайте у врача о возможности проведения анализа на хламидии.
Врачи лечат хламидиоз антибиотиками.
У женщины с хламидиозом, не получающей лечения, может развиться воспалительное заболевание органов таза (ВЗОТ). ВЗОТ — это инфекция матки, фаллопиевых труб или обоих органов. ВЗОТ также может распространяться на яичники и попадать кровь. ВЗОТ может повредить репродуктивные органы и затруднить зачатие ребенка.
У больного хламидиозом может развиться эпидидимит, инфекция эпидидимиса. Эпидидимис — это спиральная трубка, которая находится сверху каждого семенника. Эпидидимит вызывает боль и отек мошонки.
Каковы симптомы хламидиоза?
Женщины
У многих женщин симптомы отсутствуют или имеется лишь несколько симптомов:
более частые позывы к мочеиспусканию, чем обычно;
боль при мочеиспускании;
желтая жидкость из влагалища;
боль во время полового акта;
иногда сильная боль внизу живота.
Мужчины
У большинства мужчин возникают такие симптомы:
жжение и боль при мочеиспускании;
более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;
прозрачные или мутные выделения (густая жидкость) из пениса;
покраснение и образование корочки на конце пениса по утрам;
болезненное опухание мошонки с одной или обеих сторон (при эпидидимите).
Женщины и мужчины
При инфекции в прямой кишке может возникнуть боль и желтые выделения из ануса (места выхода кала).
При инфекции в горле обычно не бывает никаких симптомов.
Вы можете передать инфекцию своему партнеру, даже если у вас нет никаких симптомов.
Как врачи диагностируют хламидиоз?
Врачи подозревают наличие хламидиоза, исходя из симптомов.
Для точной диагностики врачи выполнят анализы мочи или образца выделений из пениса, влагалища, горла или прямой кишки.
Врач может взять на анализ образец жидкости из пениса, горла или прямой кишки при помощи ватного тампона. У женщин врач осматривает влагалище с помощью пластикового гинекологического зеркала и берет мазок из шейки матки (нижней части матки, которая выходит во влагалище).
Если вы беременны или подвергаетесь большому риску заражения хламидиозом, врач может провести анализ мочи на хламидии при отсутствии симптомов. Женщины подвергаются более высокому риску, если:
они моложе 25 лет и ведут активную половую жизнь;
у них уже были ИППП;
они участвуют в рискованных сексуальных действиях (например, занятие проституцией, наличие партнера, занимающегося проституцией, наличие нескольких половых партнеров или нерегулярное использование презервативов);
их партнер участвует в рискованных сексуальных действиях.
Мужчины подвергаются более высокому риску, если:
у них был половой контакт с мужчиной за последний год.
Врачи также могут проверить кровь или мочу на наличие других ИППП, потому что у многих людей имеется несколько ИППП.
Как врачи лечат хламидиоз?
Врачи:
назначат вам и вашему половому партнеру антибиотики;
порекомендуют не заниматься сексом до окончания курса антибиотиков, чтобы предотвратить распространение хламидиоза.