У большинства мужчин симптомы отсутствуют или проявляются лишь легкие симптомы. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы можете передать инфекцию своему партнеру. Если же у вас есть симптомы, они могут проявляться как:

пенистые выделения из пениса;

Боль или жжение при мочеиспускании.

более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;