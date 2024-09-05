Что такое трихомоноз?
Трихомоноз — это распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте. Трихомоноз чаще вызывает симптомы у женщин, чем у мужчин.
Наиболее распространенной причиной этого заболевания является секс с инфицированным партнером.
У зараженных женщин может быть боль при мочеиспускании и сильные выделения зеленого или желтого цвета из влагалища (влагалищные выделения).
У мужчин, как правило, не возникает никаких симптомов либо присутствует легкая боль при мочеиспускании и пенистые выделения из уретры.
Врачи лечат трихомоноз антибиотиками.
Для предотвращения этой инфекции используйте презерватив во время секса.
Что вызывает трихомоноз?
Трихомонозом можно заразиться, занимаясь сексом с партнером, у которого трихомоноз. У вашего партнера может не быть никаких симптомов трихомоноза, но он все равно может заразить вас инфекцией.
Каковы симптомы трихомоноза?
Женщины
Симптомы со стороны мочевыводящих путей и влагалища проявляются отдельно или совместно.
Обильные влагалищные выделения, которые могут быть зеленого или желтого цвета, жидкими, пузырчатыми или пенистыми и пахнуть рыбой.
Зуд, покраснение или боль у входа во влагалище.
Боль или жжение при мочеиспускании.
Более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно.
Мужчины
У большинства мужчин симптомы отсутствуют или проявляются лишь легкие симптомы. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы можете передать инфекцию своему партнеру. Если же у вас есть симптомы, они могут проявляться как:
пенистые выделения из пениса;
Боль или жжение при мочеиспускании.
более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;
Как врачи диагностируют трихомоноз?
Женщины
Врач осматривает влагалище с помощью пластикового гинекологического зеркала и берет образец выделений с помощью ватного тампона. Обычно врач изучает образец под микроскопом. Изредка врач отправляет образец в лабораторию для исследования.
Мужчины
Врач обычно подозревает трихомоноз, если вашей партнерше был поставлен этот диагноз. В этом случае врач зачастую назначает лечение без проведения анализов.
Для проверки на трихомоноз врач берет мазок из пениса при помощи ватного тампона. Врач отправляет образец в лабораторию для исследования.
Как врачи лечат трихомоноз?
Врачи выписывают антибиотик (например, метронидазол или тинидазол) для приема внутрь. Женщинам часто нужна только одна доза, но мужчинам, возможно, придется принимать антибиотик в течение 5–7 дней.
Вы не должны пить алкоголь в течение как минимум 72 часов после приема антибиотика, иначе у вас может возникнуть тошнота, рвота и головная боль.
Врачи порекомендуют не заниматься сексом до исчезновения инфекции.
Врач должен проверить ваших половых партнеров и назначить им такой же антибиотик.