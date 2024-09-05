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Трихомоноз

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое трихомоноз?

Трихомоноз — это распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). ИППП — это инфекция, которая передается от человека к человеку при половом контакте. Трихомоноз чаще вызывает симптомы у женщин, чем у мужчин.

  • Наиболее распространенной причиной этого заболевания является секс с инфицированным партнером.

  • У зараженных женщин может быть боль при мочеиспускании и сильные выделения зеленого или желтого цвета из влагалища (влагалищные выделения).

  • У мужчин, как правило, не возникает никаких симптомов либо присутствует легкая боль при мочеиспускании и пенистые выделения из уретры.

  • Врачи лечат трихомоноз антибиотиками.

  • Для предотвращения этой инфекции используйте презерватив во время секса.

Что вызывает трихомоноз?

Трихомонозом можно заразиться, занимаясь сексом с партнером, у которого трихомоноз. У вашего партнера может не быть никаких симптомов трихомоноза, но он все равно может заразить вас инфекцией.

Каковы симптомы трихомоноза?

Женщины

Симптомы со стороны мочевыводящих путей и влагалища проявляются отдельно или совместно.

  • Обильные влагалищные выделения, которые могут быть зеленого или желтого цвета, жидкими, пузырчатыми или пенистыми и пахнуть рыбой.

  • Зуд, покраснение или боль у входа во влагалище.

  • Боль или жжение при мочеиспускании.

  • Более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно.

Мужчины

У большинства мужчин симптомы отсутствуют или проявляются лишь легкие симптомы. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы можете передать инфекцию своему партнеру. Если же у вас есть симптомы, они могут проявляться как:

  • пенистые выделения из пениса;

  • Боль или жжение при мочеиспускании.

  • более сильные позывы к мочеиспусканию, чем обычно;

Как врачи диагностируют трихомоноз?

Женщины

Врач осматривает влагалище с помощью пластикового гинекологического зеркала и берет образец выделений с помощью ватного тампона. Обычно врач изучает образец под микроскопом. Изредка врач отправляет образец в лабораторию для исследования.

Мужчины

Врач обычно подозревает трихомоноз, если вашей партнерше был поставлен этот диагноз. В этом случае врач зачастую назначает лечение без проведения анализов.

Для проверки на трихомоноз врач берет мазок из пениса при помощи ватного тампона. Врач отправляет образец в лабораторию для исследования.

Как врачи лечат трихомоноз?

  • Врачи выписывают антибиотик (например, метронидазол или тинидазол) для приема внутрь. Женщинам часто нужна только одна доза, но мужчинам, возможно, придется принимать антибиотик в течение 5–7 дней.

  • Вы не должны пить алкоголь в течение как минимум 72 часов после приема антибиотика, иначе у вас может возникнуть тошнота, рвота и головная боль.

  • Врачи порекомендуют не заниматься сексом до исчезновения инфекции.

Врач должен проверить ваших половых партнеров и назначить им такой же антибиотик.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.