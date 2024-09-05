ВПЧ передается от человека к человеку через прикосновение. ВПЧ, вызывающий генитальные остроконечные бородавки, передается через половой акт, включая оральный секс, с инфицированным человеком.

Люди могут заразиться ВПЧ, не зная об этом, поэтому вам может быть неизвестно, инфицирован ли человек, с которым вы занимаетесь сексом. Вам может быть неизвестно о наличии у вас инфекции ВПЧ, потому что: