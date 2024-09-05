Что представляет собой вирус папилломы человека (ВПЧ)?
ВПЧ — это вирус, который вызывает бородавки. Существует множество видов ВПЧ.
Некоторые виды ВПЧ вызывают бородавки на коже.
Другие типы ВПЧ вызывают бородавки на половых органах (генитальные остроконечные бородавки).
Некоторые типы ВПЧ, которые вызывают генитальные остроконечные бородавки, также провоцируют развитие рака.
Рак, вызванный ВПЧ, развивается в инфицированной части тела. Поэтому, если инфекция находится в шейке матки (нижней части матки, выходящей во влагалище), может развиться рак шейки матки. Если инфицировано горло, может развиться рак горла.
Как можно заразиться ВПЧ?
ВПЧ передается от человека к человеку через прикосновение. ВПЧ, вызывающий генитальные остроконечные бородавки, передается через половой акт, включая оральный секс, с инфицированным человеком.
Люди могут заразиться ВПЧ, не зная об этом, поэтому вам может быть неизвестно, инфицирован ли человек, с которым вы занимаетесь сексом. Вам может быть неизвестно о наличии у вас инфекции ВПЧ, потому что:
инфекция не вызвала появления бородавок;
вы не заметили бородавок (потому что они очень маленькие, находятся во влагалище или прямой кишке).
Что представляют собой генитальные остроконечные бородавки?
Генитальные остроконечные бородавки — это небольшие бугорки на половых органах или вокруг них.
Генитальные остроконечные бородавки весьма распространены: у 8 из 10 женщин эта инфекция развивается по крайней мере один раз к 50-летнему возрасту.
Бородавки могут появляться на промежности, вокруг ануса, на пенисе (у мужчин) или во влагалище (у женщин).
Большинство случаев инфицирования проходят сами по себе в течение 1–2 лет.
Инфекции, которые не проходят, повышают вероятность развития рака.
Существуют вакцины для профилактики большинства типов генитальных остроконечных бородавок, которые вызывают рак.
Каковы симптомы генитальных остроконечных бородавок?
Маленькие, мягкие, влажные розовые или серые бугорки на промежности, вокруг ануса, на пенисе или во влагалище.
Иногда бугорки разрастаются, становятся грубыми и неровными, похожими на цветную капусту.
Иногда бородавки вызывают ощущение жжения или зуда.
Как врачи диагностируют генитальные остроконечные бородавки?
Врачи обычно распознают генитальные остроконечные бородавки по их виду.
Если бородавки не похожи на типичные генитальные остроконечные бородавки, ваш врач может выполнить анализы на рак и сифилис.
Для проведения анализа на рак врач может удалить бородавки и отправить их в лабораторию. Если бородавки находятся на шейке матки, врач может взять на анализ мазок Папаниколау. При анализе мазка Папаниколау врач берет образец клеток из шейки матки во время обследования органов малого таза для исследования под микроскопом.
Для проверки на сифилис врач сделает анализ крови.
Как врачи лечат генитальные остроконечные бородавки?
Врачи могут:
удалить генитальные остроконечные бородавки, находящиеся на поверхности тела, при помощи лазера, заморозки бородавки с помощью лекарства или путем проведения операции;
назначить мазь для нанесения на генитальные остроконечные бородавки, находящиеся на поверхности тела;
провести операцию или сделать уколы с лекарством от генитальных остроконечных бородавок, которые находятся внутри тела.
Лечение может быть болезненным и после него могут остаться шрамы. Если вы здоровы, врачи могут позволить генитальным остроконечным бородавкам пройти самим по себе.
Как предотвратить появление генитальных остроконечных бородавок?
Вакцина (которая вводится в виде укола) может предотвратить ВПЧ.
Девочки и мальчики должны получить вакцину в возрасте 11–12 лет или до того, как они начнут вести половую жизнь, в том числе заниматься оральным сексом.
Презервативы помогают, но не могут полностью предотвратить заражение генитальными остроконечными бородавками, потому что кожа, которая не покрыта презервативом, может быть заражена ВПЧ.